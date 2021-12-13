https://sputnik-georgia.ru/20211213/storonnika-vaktsinatsii-v-kutaisi-antivaksery-prognali-s-aktsii-protesta---video-262806400.html

Сторонника вакцинации в Кутаиси антиваксеры прогнали с акции протеста - видео

Сторонника вакцинации в Кутаиси антиваксеры прогнали с акции протеста - видео

Во время акции антиваксеров и противников "зеленых паспортов" в Кутаиси произошел забавный инцидент - микрофоном неожиданно завладел пожилой мужчина... 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T11:10+0400

2021-12-13T11:10+0400

2021-12-13T11:10+0400

видео

мультимедиа

кутаиси

вакцинация от коронавируса

акции протеста

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

ковид-паспорт

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0d/262803947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e9d1be6b4fbc2cae2ebd7f7636b0ae3.jpg

До драки, правда, дело не дошло, хотя одна из участниц акции и пыталась ударить мужчину своим зонтиком и нападала на него. Но остальные участники акции протеста не позволили ей этого сделать. После того, как неизвестный мужчина призвал собравшихся делать прививки, он ушел. А противники "зеленых паспортов" пообещали провести новую акцию в Кутаиси через неделю.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Акции против "зеленых паспортов" проходят в разных городах Грузии с конца ноября. В Кутаиси такая акция состоялась уже в третий раз. "Зеленый статус" заработал по всей стране с 1 декабря. Это до сих пор вызывает протесты определенной группы людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и сопротивляются вводимым ограничениям. "Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, кутаиси, вакцинация от коронавируса, акции протеста, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, ковид-паспорт, видео, видео-новости из грузии