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Сторонника вакцинации в Кутаиси антиваксеры прогнали с акции протеста - видео
Сторонника вакцинации в Кутаиси антиваксеры прогнали с акции протеста - видео
Во время акции антиваксеров и противников "зеленых паспортов" в Кутаиси произошел забавный инцидент - микрофоном неожиданно завладел пожилой мужчина... 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T11:10+0400
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До драки, правда, дело не дошло, хотя одна из участниц акции и пыталась ударить мужчину своим зонтиком и нападала на него. Но остальные участники акции протеста не позволили ей этого сделать. После того, как неизвестный мужчина призвал собравшихся делать прививки, он ушел. А противники "зеленых паспортов" пообещали провести новую акцию в Кутаиси через неделю.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Акции против "зеленых паспортов" проходят в разных городах Грузии с конца ноября. В Кутаиси такая акция состоялась уже в третий раз. "Зеленый статус" заработал по всей стране с 1 декабря. Это до сих пор вызывает протесты определенной группы людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и сопротивляются вводимым ограничениям. "Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.
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видео, мультимедиа, кутаиси, вакцинация от коронавируса, акции протеста, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, ковид-паспорт, видео, видео-новости из грузии

Сторонника вакцинации в Кутаиси антиваксеры прогнали с акции протеста - видео

11:10 13.12.2021
© video: Sputnik / Stringer
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Во время акции антиваксеров и противников "зеленых паспортов" в Кутаиси произошел забавный инцидент - микрофоном неожиданно завладел пожилой мужчина, призвавший собравшихся делать прививки. Что произошло дальше - смотрите в видео Sputnik Грузия
До драки, правда, дело не дошло, хотя одна из участниц акции и пыталась ударить мужчину своим зонтиком и нападала на него. Но остальные участники акции протеста не позволили ей этого сделать. После того, как неизвестный мужчина призвал собравшихся делать прививки, он ушел. А противники "зеленых паспортов" пообещали провести новую акцию в Кутаиси через неделю.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Акции против "зеленых паспортов" проходят в разных городах Грузии с конца ноября. В Кутаиси такая акция состоялась уже в третий раз. "Зеленый статус" заработал по всей стране с 1 декабря. Это до сих пор вызывает протесты определенной группы людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса и сопротивляются вводимым ограничениям.
"Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.
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