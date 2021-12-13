https://sputnik-georgia.ru/20211213/time-nazval-sozdateley-vaktsin-protiv-koronavirusa-geroyami-goda-262826236.html
Time назвал создателей вакцин против коронавируса "Героями года"
Time назвал создателей вакцин против коронавируса "Героями года"
Волшебники - так назвал знаменитый журнал создателей вакцины против коронавируса нового типа
2021-12-13T19:09+0400
2021-12-13T19:09+0400
2021-12-13T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Американский журнал Time назвал работавших над разработкой вакцин от COVID-19 ученых "Героями года-2021", охарактеризовав их "волшебными работниками".Издание отметило исследователей, которые непосредственно участвовали в создании вакцин: это иммунолог Киззмекия Корбетт, заместитель директора американского регулятора CDC Барни Грэм, венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман. "Эти четверо вряд ли были одни в этих усилиях – ученые по всему миру производили вакцины против COVID-19, используя множество платформ и технологий. Многие, как уколы от AstraZeneca и Janssen, были сделаны с применением более признанных методов, измененных с впечатляющей скоростью для борьбы с новым вирусом. Все же Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман достигли прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффектиную базу вакцины, основанную на мРНК, что повлияет на наше здоровье и благополучие далеко за рамками этой пандемии", - пишут в журнале.В 2020 году Time назвал "стражами года" медработников, которые, жертвуя собой, находились на передовой в борьбе с COVID-19, в частности главного инфекциониста США Энтони Фаучи и организаторов движения за расовую справедливость.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, сша, наука, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Time назвал создателей вакцин против коронавируса "Героями года"
19:09 13.12.2021 (обновлено: 19:11 13.12.2021)
Волшебники - так назвал знаменитый журнал создателей вакцины против коронавируса нового типа
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Американский журнал Time назвал работавших над разработкой вакцин от COVID-19 ученых "Героями года-2021", охарактеризовав их "волшебными работниками".
Издание отметило исследователей, которые непосредственно участвовали в создании вакцин: это иммунолог Киззмекия Корбетт, заместитель директора американского регулятора CDC Барни Грэм, венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман.
"Эти четверо вряд ли были одни в этих усилиях – ученые по всему миру производили вакцины против COVID-19, используя множество платформ и технологий. Многие, как уколы от AstraZeneca и Janssen, были сделаны с применением более признанных методов, измененных с впечатляющей скоростью для борьбы с новым вирусом. Все же Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман достигли прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффектиную базу вакцины, основанную на мРНК, что повлияет на наше здоровье и благополучие далеко за рамками этой пандемии", - пишут в журнале.
В 2020 году Time назвал "стражами года" медработников, которые, жертвуя собой, находились на передовой в борьбе с COVID-19, в частности главного инфекциониста США Энтони Фаучи и организаторов движения за расовую справедливость.
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