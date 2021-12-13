https://sputnik-georgia.ru/20211213/v-gruzii-zimnie-kanikuly-v-shkolakh-nachnutsya-30-dekabrya-i-prodlyatsya-do-17-yanvarya-262813575.html
Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря
Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря
Формально зимние каникулы заканчиваются 14 января, но поскольку это пятница, Минобразования дарит детям еще три свободных дня 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T13:57+0400
2021-12-13T13:57+0400
2021-12-13T15:03+0400
новости
грузия
каникулы в школах
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23415/16/234151621_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5c30e9f8ca76e20ea06a4bc9e50fedb5.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Зимние каникулы в школах Грузии начнутся 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года, сообщили Sputnik в Минобразования."Было принято решение начать каникулы в четверг 30 декабря и завершить их 14 января включительно. Так как это пятница и впереди два выходных дня, учебный процесс возобновится в понедельник, 17 января", – рассказали в Минобразования.После зимних каникул грузинских школьников ждут весенние. Они начнутся 8 марта и продлятся до 14 марта.Что касается дошкольных воспитательных учреждений, то, как и в школах, учебно-воспитательный процесс возобновится 17 января 2022 года. Детские сады будут работать до 30 декабря включительно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23415/16/234151621_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_abcbbad999a2c353663fa13c2c9f40c1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, каникулы в школах, школа
Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря
13:57 13.12.2021 (обновлено: 15:03 13.12.2021)
Формально зимние каникулы заканчиваются 14 января, но поскольку это пятница, Минобразования дарит детям еще три свободных дня
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik.
Зимние каникулы в школах Грузии начнутся 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года, сообщили Sputnik
в Минобразования.
"Было принято решение начать каникулы в четверг 30 декабря и завершить их 14 января включительно. Так как это пятница и впереди два выходных дня, учебный процесс возобновится в понедельник, 17 января", – рассказали в Минобразования.
После зимних каникул грузинских школьников ждут весенние. Они начнутся 8 марта и продлятся до 14 марта.
Что касается дошкольных воспитательных учреждений, то, как и в школах, учебно-воспитательный процесс возобновится 17 января 2022 года. Детские сады будут работать до 30 декабря включительно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.