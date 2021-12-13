https://sputnik-georgia.ru/20211213/v-gruzii-zimnie-kanikuly-v-shkolakh-nachnutsya-30-dekabrya-i-prodlyatsya-do-17-yanvarya-262813575.html

Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря

Зимние каникулы в школах Грузии начнутся с 30 декабря

Формально зимние каникулы заканчиваются 14 января, но поскольку это пятница, Минобразования дарит детям еще три свободных дня 13.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Зимние каникулы в школах Грузии начнутся 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года, сообщили Sputnik в Минобразования."Было принято решение начать каникулы в четверг 30 декабря и завершить их 14 января включительно. Так как это пятница и впереди два выходных дня, учебный процесс возобновится в понедельник, 17 января", – рассказали в Минобразования.После зимних каникул грузинских школьников ждут весенние. Они начнутся 8 марта и продлятся до 14 марта.Что касается дошкольных воспитательных учреждений, то, как и в школах, учебно-воспитательный процесс возобновится 17 января 2022 года. Детские сады будут работать до 30 декабря включительно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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