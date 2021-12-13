https://sputnik-georgia.ru/20211213/v-vostochnoy-gruzii-iz-selskoy-tserkvi-ukrali-ikonu-262814581.html

В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону

В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону

Кражи икон и пожертвований прихожан из церквей в Гурджаанском муниципалитете происходили и раньше 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T14:29+0400

2021-12-13T14:29+0400

2021-12-13T14:29+0400

новости

грузия

грузинская православная церковь

кража

гурджаанский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260405118_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_5809482672ffe1f8fe52e204ec11459d.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (Восточная Грузия) ограбили церковь – преступники унесли одну из икон Богоматери.Как сообщает телекомпания "Мтавари архи", пропажу в церкви успения Богоматери обнаружил 11 декабря алтарник Уча Кемашвили. Он рассказал, что его несколько дней не было в деревне, и предполагает, что кражу могли совершить именно в это время."Это не первый случай кражи икон, это происходит уже в четвертый раз. Кто-то заходит в церковь, крадет, и никакой реакции на это нет. Пока мы не обращались в полицию", – сказал Кемашвили.Кражи предметов из церквей в муниципалитете происходили и в прошлом году. Иконы и пожертвования были украдены из двух церквей Святого Георгия. Преступники так и не установлены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

гурджаанский район

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, грузинская православная церковь, кража, гурджаанский район