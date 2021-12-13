https://sputnik-georgia.ru/20211213/v-vostochnoy-gruzii-iz-selskoy-tserkvi-ukrali-ikonu-262814581.html
В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону
В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону
Кражи икон и пожертвований прихожан из церквей в Гурджаанском муниципалитете происходили и раньше 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T14:29+0400
2021-12-13T14:29+0400
2021-12-13T14:29+0400
новости
грузия
грузинская православная церковь
кража
гурджаанский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260405118_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_5809482672ffe1f8fe52e204ec11459d.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (Восточная Грузия) ограбили церковь – преступники унесли одну из икон Богоматери.Как сообщает телекомпания "Мтавари архи", пропажу в церкви успения Богоматери обнаружил 11 декабря алтарник Уча Кемашвили. Он рассказал, что его несколько дней не было в деревне, и предполагает, что кражу могли совершить именно в это время."Это не первый случай кражи икон, это происходит уже в четвертый раз. Кто-то заходит в церковь, крадет, и никакой реакции на это нет. Пока мы не обращались в полицию", – сказал Кемашвили.Кражи предметов из церквей в муниципалитете происходили и в прошлом году. Иконы и пожертвования были украдены из двух церквей Святого Георгия. Преступники так и не установлены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
гурджаанский район
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260405118_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c6a54a4d6e0ade2558f8f18054cfd411.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, грузинская православная церковь, кража, гурджаанский район
В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону
Кражи икон и пожертвований прихожан из церквей в Гурджаанском муниципалитете происходили и раньше
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (Восточная Грузия) ограбили церковь – преступники унесли одну из икон Богоматери.
Как сообщает телекомпания "Мтавари архи"
, пропажу в церкви успения Богоматери обнаружил 11 декабря алтарник Уча Кемашвили. Он рассказал, что его несколько дней не было в деревне, и предполагает, что кражу могли совершить именно в это время.
"Это не первый случай кражи икон, это происходит уже в четвертый раз. Кто-то заходит в церковь, крадет, и никакой реакции на это нет. Пока мы не обращались в полицию", – сказал Кемашвили.
Кражи предметов из церквей в муниципалитете происходили и в прошлом году. Иконы и пожертвования были украдены из двух церквей Святого Георгия. Преступники так и не установлены.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.