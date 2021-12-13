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В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону
В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону
Кражи икон и пожертвований прихожан из церквей в Гурджаанском муниципалитете происходили и раньше 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T14:29+0400
2021-12-13T14:29+0400
новости
грузия
грузинская православная церковь
кража
гурджаанский район
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (Восточная Грузия) ограбили церковь – преступники унесли одну из икон Богоматери.Как сообщает телекомпания "Мтавари архи", пропажу в церкви успения Богоматери обнаружил 11 декабря алтарник Уча Кемашвили. Он рассказал, что его несколько дней не было в деревне, и предполагает, что кражу могли совершить именно в это время."Это не первый случай кражи икон, это происходит уже в четвертый раз. Кто-то заходит в церковь, крадет, и никакой реакции на это нет. Пока мы не обращались в полицию", – сказал Кемашвили.Кражи предметов из церквей в муниципалитете происходили и в прошлом году. Иконы и пожертвования были украдены из двух церквей Святого Георгия. Преступники так и не установлены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинская православная церковь, кража, гурджаанский район

В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону

14:29 13.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЦерковная служба в храме Светицховели
Церковная служба в храме Светицховели - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Кражи икон и пожертвований прихожан из церквей в Гурджаанском муниципалитете происходили и раньше
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (Восточная Грузия) ограбили церковь – преступники унесли одну из икон Богоматери.
Как сообщает телекомпания "Мтавари архи", пропажу в церкви успения Богоматери обнаружил 11 декабря алтарник Уча Кемашвили. Он рассказал, что его несколько дней не было в деревне, и предполагает, что кражу могли совершить именно в это время.
"Это не первый случай кражи икон, это происходит уже в четвертый раз. Кто-то заходит в церковь, крадет, и никакой реакции на это нет. Пока мы не обращались в полицию", – сказал Кемашвили.
Кражи предметов из церквей в муниципалитете происходили и в прошлом году. Иконы и пожертвования были украдены из двух церквей Святого Георгия. Преступники так и не установлены.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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