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Автодом мечты в Грузии: необычное путешествие туристов из России – видео
Автодом мечты в Грузии: необычное путешествие туристов из России – видео
Молодая пара из России Константин Марков и Виктория Кожевникова своими собственными руками собрали "дом на колесах" и отправились в путешествие по Грузии... 14.12.2021, Sputnik Грузия
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Вика и Костя родом из Ижевска. Перед пандемией молодые люди поставили перед собой цель – отправиться в автопутешествие по разным странам мира. Кризис из-за коронавируса не смог помешать их амбициозным планам. Они потратили 14 тысяч долларов за три месяца упорной работы, и вот дом на колесах готов!ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Пара из России работает на дистанционке фрилансерами, а не тратит накопленный капитал. Поэтому сорваться в большое путешествие для ребят не было критичным решением. Вика и Костя провели в Грузии почти четыре месяца, а перезимовать собираются в более теплых краях – на средиземноморском побережье Турции. А там уже и до Европы рукой подать.
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россия, видео, мультимедиа, туризм в грузии, технологии, изобретения, путешествия, видео-новости из грузии, видео, грузия

Автодом мечты в Грузии: необычное путешествие туристов из России – видео

13:23 14.12.2021 (обновлено: 13:35 14.12.2021)
© video: Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Молодая пара из России Константин Марков и Виктория Кожевникова своими собственными руками собрали "дом на колесах" и отправились в путешествие по Грузии. Смотрите в видео Sputnik необычную историю их приключений
Вика и Костя родом из Ижевска. Перед пандемией молодые люди поставили перед собой цель – отправиться в автопутешествие по разным странам мира. Кризис из-за коронавируса не смог помешать их амбициозным планам. Они потратили 14 тысяч долларов за три месяца упорной работы, и вот дом на колесах готов!
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Пара из России работает на дистанционке фрилансерами, а не тратит накопленный капитал. Поэтому сорваться в большое путешествие для ребят не было критичным решением. Вика и Костя провели в Грузии почти четыре месяца, а перезимовать собираются в более теплых краях – на средиземноморском побережье Турции. А там уже и до Европы рукой подать.
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