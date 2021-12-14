Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211214/byt-ili-ne-byt--burdzhanadze-prizyvaet-prodolzhit-aktsii-protesta-v-gruzii-262843039.html
"Быть или не быть" – Бурджанадзе выступает за продолжение акций протеста в Грузии
"Быть или не быть" – Бурджанадзе выступает за продолжение акций протеста в Грузии
Грузинский народ должен добиться досрочных выборов путем уличных протестов, считает политик 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T13:38+0400
2021-12-14T14:42+0400
политика
новости
грузия
нино бурджанадзе
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/13/260669056_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d0387e4cb2a68d7ee4d861cd538ea318.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии и лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает необходимым продолжение уличных акций протеста.Оппозиция анонсирует очередную масштабную акцию протеста в Тбилиси 21 декабря, в день рождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание по ряду уголовных дел. Главное требование предстоящей акции – освобождение Саакашвили. Сам Саакашвили призывает общество к активности и заявляет, что "без самоотверженности и очагов сопротивления ничего не получится".Смены власти, по ее словам, можно добиться лишь активностью общества и продолжением акций протеста. Политическая обстановка в Грузии обострилась после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной экс-президентом партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.Власти заверяют общество в том, что акции протеста соратников и сторонников Саакашвили ничего не дадут. Члены правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" ежедневно обвиняют "Единое национальное движение" в деструкции. По их словам, оппозиционеры после каждых проигранных выборов говорят, что они были сфальсифицированы, но доказательств у них никогда не бывает. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/13/260669056_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_fe233fe14b299ff2d0bf7ba70e3412e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, нино бурджанадзе, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

"Быть или не быть" – Бурджанадзе выступает за продолжение акций протеста в Грузии

13:38 14.12.2021 (обновлено: 14:42 14.12.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
Грузинский народ должен добиться досрочных выборов путем уличных протестов, считает политик
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии и лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает необходимым продолжение уличных акций протеста.
Оппозиция анонсирует очередную масштабную акцию протеста в Тбилиси 21 декабря, в день рождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание по ряду уголовных дел. Главное требование предстоящей акции – освобождение Саакашвили. Сам Саакашвили призывает общество к активности и заявляет, что "без самоотверженности и очагов сопротивления ничего не получится".

"Речь идет о том, быть или не быть стране. Поэтому я абсолютно уверена в том, что все должно быть сделано для достижения досрочных выборов, чтобы сменилась власть", – заявил Бурджанадзе в эфире телеканала "ТВ Пирвели".

Смены власти, по ее словам, можно добиться лишь активностью общества и продолжением акций протеста.
Политическая обстановка в Грузии обострилась после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной экс-президентом партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.
Власти заверяют общество в том, что акции протеста соратников и сторонников Саакашвили ничего не дадут. Члены правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" ежедневно обвиняют "Единое национальное движение" в деструкции. По их словам, оппозиционеры после каждых проигранных выборов говорят, что они были сфальсифицированы, но доказательств у них никогда не бывает.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:11"Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии
14:54Парламент Грузии на этой неделе закрывает осеннюю сессию
14:25Город музыки и любви – жизнь Вены в снимках тбилисского фотографа
14:24Власти Грузии объявили тендер на проектирование храма Баграти
13:41Суд разрешил грузинскому лоукостеру Myway Airlines возобновить работу
13:38"Быть или не быть" – Бурджанадзе выступает за продолжение акций протеста в Грузии
13:23Автодом мечты в Грузии: необычное путешествие туристов из России – видео
13:20Сотрудник МВД Грузии признан виновным в бесчеловечном обращении с новобранцами
13:04Загруженность Кутаисского аэропорта продолжает увеличиваться
12:18Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги
11:48Ковид-статистика Грузии: за сутки 49 летальных исходов
11:17Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 988
10:49В Москве зафиксирован сильнейший за 28 лет снегопад
10:34"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ
10:19Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты
10:12Показатель ношения масок в Грузии по-прежнему низкий
09:20Курс лари на вторник – 3,1002 GEL/$1
09:01Внешнеторговый оборот Грузии вырос на четверть
08:33История в фотографиях - в Тбилиси проходит выставка Бадри Вадачкория