https://sputnik-georgia.ru/20211214/byt-ili-ne-byt--burdzhanadze-prizyvaet-prodolzhit-aktsii-protesta-v-gruzii-262843039.html
"Быть или не быть" – Бурджанадзе выступает за продолжение акций протеста в Грузии
"Быть или не быть" – Бурджанадзе выступает за продолжение акций протеста в Грузии
Грузинский народ должен добиться досрочных выборов путем уличных протестов, считает политик 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T13:38+0400
2021-12-14T13:38+0400
2021-12-14T14:42+0400
политика
новости
грузия
нино бурджанадзе
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии и лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает необходимым продолжение уличных акций протеста.Оппозиция анонсирует очередную масштабную акцию протеста в Тбилиси 21 декабря, в день рождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание по ряду уголовных дел. Главное требование предстоящей акции – освобождение Саакашвили. Сам Саакашвили призывает общество к активности и заявляет, что "без самоотверженности и очагов сопротивления ничего не получится".Смены власти, по ее словам, можно добиться лишь активностью общества и продолжением акций протеста. Политическая обстановка в Грузии обострилась после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной экс-президентом партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.Власти заверяют общество в том, что акции протеста соратников и сторонников Саакашвили ничего не дадут. Члены правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" ежедневно обвиняют "Единое национальное движение" в деструкции. По их словам, оппозиционеры после каждых проигранных выборов говорят, что они были сфальсифицированы, но доказательств у них никогда не бывает. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, нино бурджанадзе, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
"Быть или не быть" – Бурджанадзе выступает за продолжение акций протеста в Грузии
13:38 14.12.2021 (обновлено: 14:42 14.12.2021)
Грузинский народ должен добиться досрочных выборов путем уличных протестов, считает политик
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии и лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает необходимым продолжение уличных акций протеста.
Оппозиция анонсирует очередную масштабную акцию протеста в Тбилиси 21 декабря, в день рождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание по ряду уголовных дел. Главное требование предстоящей акции – освобождение Саакашвили. Сам Саакашвили призывает общество к активности и заявляет, что "без самоотверженности и очагов сопротивления ничего не получится".
"Речь идет о том, быть или не быть стране. Поэтому я абсолютно уверена в том, что все должно быть сделано для достижения досрочных выборов, чтобы сменилась власть", – заявил Бурджанадзе в эфире телеканала "ТВ Пирвели".
Смены власти, по ее словам, можно добиться лишь активностью общества и продолжением акций протеста.
Политическая обстановка в Грузии обострилась после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной экс-президентом партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.
Власти заверяют общество в том, что акции протеста соратников и сторонников Саакашвили ничего не дадут. Члены правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" ежедневно обвиняют "Единое национальное движение" в деструкции. По их словам, оппозиционеры после каждых проигранных выборов говорят, что они были сфальсифицированы, но доказательств у них никогда не бывает.
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