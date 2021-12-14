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https://sputnik-georgia.ru/20211214/chto-nelzya-delat-na-novyy-god-tigra-2022-plokhie-primety-262847296.html
Что нельзя делать на Новый год Тигра 2022: плохие приметы
Что нельзя делать на Новый год Тигра 2022: плохие приметы
Полноправным хозяином в 2022 году будет Черный (Голубой) Водяной Тигр, соответственно, всех интересует как встречать праздник, чтобы заслужить благосклонность... 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T14:39+0400
2021-12-14T14:57+0400
справки
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Вместе с тем, существует множество народных примет, связанных с тем, чего нельзя делать как накануне праздника, так и на Новый год Тигра, чтобы наступающий год стал благополучным.Sputnik Грузия поинтересовался, что нельзя делать на Новый год Тигра 2022 и какие приметы нужно учесть, чтобы наступающий год стал благополучным.Что нельзя делать на Новый год ТиграПраздновать Новый год Тигра в неубранной квартире нельзя. Плохая примета встречать покровителя года без елки – украсьте хотя бы еловую ветку.Нельзя в канун Нового года делать стирку и развешивать одежду, а также убираться в доме и мыть полы.Нельзя встречать Новый год Тигра с долгами. Просить деньги в долг на кануне праздника – тоже плохая примета.Нельзя готовить блюда к новогоднему столу в плохом настроении, а также ссориться и оставлять в Новый год Тигра стол пустым.В новогодний вечер нельзя пришивать пуговицы, шить и штопать. Плохая примета покупать новую обувь, домашний текстиль или кухонную утварь в последний день уходящего года. Также нельзя стричь волосы и ногти.Нельзя перед Новым годом грустить, плакать и обижаться, а также сожалеть вслух об уходящем годе.Встречать Новый год Тигра в одиночестве – плохая примета. Новогоднюю ночь лучше провести с семьей и друзьями. Собирать за новогодний стол только женщин, также не стоит.Плохие приметыНельзя встречать Новый год Тигра в одежде кислотных и неоновых цветов, а также хищных и змеиных принтов.От пестроты в украшениях и предметах сервировки также нужно отказаться. Тигр по достоинству оценит сдержанность и элегантность сервировки стола на Новый год, поэтому нельзя перегружать стол декором.На праздничный стол нельзя подавать говядину. По восточной легенде, Бык победивший в схватке Тигра и высмеявший хищника, является его злейшим врагом, поэтому даже гастрономическое упоминание может вызвать недовольство покровителя года. В Новый год Тигра нельзя также напиваться.По приметам на Новый год Тигра нельзя дарить дешевые подарки, а также любые туалетные принадлежности – гребешки, бритвы, мыло, шампунь.Не оценит Тигр и парфюмерию. Как и любой представитель кошачьих, он относится к запахам довольно отрицательно.Нельзя также дарить вещи, связанные с вредными привычками – дорогой алкоголь, бокалы, зажигалки и пепельницы.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Что нельзя делать на Новый год Тигра 2022: плохие приметы

14:39 14.12.2021 (обновлено: 14:57 14.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЦеремония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Полноправным хозяином в 2022 году будет Черный (Голубой) Водяной Тигр, соответственно, всех интересует как встречать праздник, чтобы заслужить благосклонность зодиакального покровителя
Вместе с тем, существует множество народных примет, связанных с тем, чего нельзя делать как накануне праздника, так и на Новый год Тигра, чтобы наступающий год стал благополучным.
Sputnik Грузия поинтересовался, что нельзя делать на Новый год Тигра 2022 и какие приметы нужно учесть, чтобы наступающий год стал благополучным.

Что нельзя делать на Новый год Тигра

Праздновать Новый год Тигра в неубранной квартире нельзя. Плохая примета встречать покровителя года без елки – украсьте хотя бы еловую ветку.
Нельзя в канун Нового года делать стирку и развешивать одежду, а также убираться в доме и мыть полы.
Нельзя встречать Новый год Тигра с долгами. Просить деньги в долг на кануне праздника – тоже плохая примета.
Нельзя готовить блюда к новогоднему столу в плохом настроении, а также ссориться и оставлять в Новый год Тигра стол пустым.
Новогоднее испытание: всю еду надо съесть!
Новогоднее испытание: всю еду надо съесть! - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
Новогоднее испытание: всю еду надо съесть!
В новогодний вечер нельзя пришивать пуговицы, шить и штопать. Плохая примета покупать новую обувь, домашний текстиль или кухонную утварь в последний день уходящего года. Также нельзя стричь волосы и ногти.
Нельзя перед Новым годом грустить, плакать и обижаться, а также сожалеть вслух об уходящем годе.
Встречать Новый год Тигра в одиночестве – плохая примета. Новогоднюю ночь лучше провести с семьей и друзьями. Собирать за новогодний стол только женщин, также не стоит.

Плохие приметы

Нельзя встречать Новый год Тигра в одежде кислотных и неоновых цветов, а также хищных и змеиных принтов.
От пестроты в украшениях и предметах сервировки также нужно отказаться. Тигр по достоинству оценит сдержанность и элегантность сервировки стола на Новый год, поэтому нельзя перегружать стол декором.
На праздничный стол нельзя подавать говядину. По восточной легенде, Бык победивший в схватке Тигра и высмеявший хищника, является его злейшим врагом, поэтому даже гастрономическое упоминание может вызвать недовольство покровителя года. В Новый год Тигра нельзя также напиваться.
© Sputnik / Alexander ImedashviliПраздничный фейерверк над проспектом Агмашенебели
Праздничный фейерверк над проспектом Агмашенебели - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
Праздничный фейерверк над проспектом Агмашенебели
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По приметам на Новый год Тигра нельзя дарить дешевые подарки, а также любые туалетные принадлежности – гребешки, бритвы, мыло, шампунь.
Не оценит Тигр и парфюмерию. Как и любой представитель кошачьих, он относится к запахам довольно отрицательно.
Нельзя также дарить вещи, связанные с вредными привычками – дорогой алкоголь, бокалы, зажигалки и пепельницы.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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