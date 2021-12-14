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Город музыки и любви – жизнь Вены в снимках тбилисского фотографа
Город музыки и любви – жизнь Вены в снимках тбилисского фотографа
Можно с уверенностью утверждать – Вена не просто одна из европейских столиц. Это сакральный город с неповторимой атмосферой, привлекающей туристов, музыкантов... 14.12.2021, Sputnik Грузия
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Перечислять имена великих венцев – занятие благодарное, но долгое. Достаточно назвать титанов – Моцарта, Бетховена, Шуберта, заложивших эпоху в музыке и культуре в целом. При этом добавить примечательный штрих – Вена удерживает звание лучшей столицы в мире по качеству жизни. Для сравнения заметим, что по численности населения она ненамного превосходит грузинскую. А главное – вглядевшись повнимательней, можно отыскать нечто роднящее их.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Имя Тбилиси идет от слова "теплый" – теплый город. Относительно Вены есть несколько версий. Лично мне ближе всего та, что связывает ее название с богиней любви Венерой. История наложила на город неизгладимый отпечаток имперского размаха и помпезности, но при этом Вене больше всего подходит определение "город музыки и любви". Ее современный облик формируют не только величественные здания богатого прошлого, но и люди, составляющие ее богатство сегодня.
австрия
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фотоленты, австрия, мультимедиа, вена, мировая культура, фото

Город музыки и любви – жизнь Вены в снимках тбилисского фотографа

14:25 14.12.2021 (обновлено: 14:42 14.12.2021)
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Можно с уверенностью утверждать – Вена не просто одна из европейских столиц. Это сакральный город с неповторимой атмосферой, привлекающей туристов, музыкантов, артистов и многочисленные международные организации, разместившие здесь свои штаб-офисы
Перечислять имена великих венцев – занятие благодарное, но долгое. Достаточно назвать титанов – Моцарта, Бетховена, Шуберта, заложивших эпоху в музыке и культуре в целом. При этом добавить примечательный штрих – Вена удерживает звание лучшей столицы в мире по качеству жизни. Для сравнения заметим, что по численности населения она ненамного превосходит грузинскую. А главное – вглядевшись повнимательней, можно отыскать нечто роднящее их.
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Велосипед можно по праву назвать своего рода символом Вены, современной ее приметой. В последние годы он стал наиболее популярным средством передвижения. Удобно, просто, полезно для здоровья.

Велосипед можно по праву назвать своего рода символом Вены, современной ее приметой. В последние годы он стал наиболее популярным средством передвижения. Удобно, просто, полезно для здоровья. - Sputnik Грузия
1/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Велосипед можно по праву назвать своего рода символом Вены, современной ее приметой. В последние годы он стал наиболее популярным средством передвижения. Удобно, просто, полезно для здоровья.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Прежде в почете были роскошные конные экипажи. Через парадные двери владельцы гордо въезжали на них прямо внутрь дома. Или в помещение театра – на снимке видно, что парадные входы как раз по ширине кареты. Они здесь на каждом шагу.

Прежде в почете были роскошные конные экипажи. Через парадные двери владельцы гордо въезжали на них прямо внутрь дома. Или в помещение театра – на снимке видно, что парадные входы как раз по ширине кареты. Они здесь на каждом шагу. - Sputnik Грузия
2/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Прежде в почете были роскошные конные экипажи. Через парадные двери владельцы гордо въезжали на них прямо внутрь дома. Или в помещение театра – на снимке видно, что парадные входы как раз по ширине кареты. Они здесь на каждом шагу.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А вот экипажи – экзотика. Туристы могут покататься и окунуться в прошлое. Скажем, полюбоваться дворцом Хофбург, где более 600 лет размещалась резиденция Габсбургов.

А вот экипажи – экзотика. Туристы могут покататься и окунуться в прошлое. Скажем, полюбоваться дворцом Хофбург, где более 600 лет размещалась резиденция Габсбургов. - Sputnik Грузия
3/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А вот экипажи – экзотика. Туристы могут покататься и окунуться в прошлое. Скажем, полюбоваться дворцом Хофбург, где более 600 лет размещалась резиденция Габсбургов.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Экипажи иногда попадаются и на центральных улицах. Но тут правит бал добрый старый трамвай. В Тбилиси трамвайные рельсы сдали в металлолом, а в Европе – это изюминка. До 1936 года трамвай даже связывал Вену и Братиславу – две нынешние европейские столицы.

Экипажи иногда попадаются и на центральных улицах. Но тут правит бал добрый старый трамвай. В Тбилиси трамвайные рельсы сдали в металлолом, а в Европе – это изюминка. До 1936 года трамвай даже связывал Вену и Братиславу – две нынешние европейские столицы. - Sputnik Грузия
4/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Экипажи иногда попадаются и на центральных улицах. Но тут правит бал добрый старый трамвай. В Тбилиси трамвайные рельсы сдали в металлолом, а в Европе – это изюминка. До 1936 года трамвай даже связывал Вену и Братиславу – две нынешние европейские столицы.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

На венских улицах не бывает пробок – в городе превосходно работает общественный транспорт и все пользуются его услугами. Считается хорошим тоном семьями ездить на велосипедах. На велодорожках движение порой бывает интенсивней, чем по проезжей части.

На венских улицах не бывает пробок – в городе превосходно работает общественный транспорт и все пользуются его услугами. Считается хорошим тоном семьями ездить на велосипедах. На велодорожках движение порой бывает интенсивней, чем по проезжей части. - Sputnik Грузия
5/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

На венских улицах не бывает пробок – в городе превосходно работает общественный транспорт и все пользуются его услугами. Считается хорошим тоном семьями ездить на велосипедах. На велодорожках движение порой бывает интенсивней, чем по проезжей части.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Очень приятно походить по венским улицам и пешком. Особенно если ты молод, полон сил и энергии. Молодежь здесь мало чем отличается от тбилисской – полна надежд и верит, что мечты сбудутся.

Очень приятно походить по венским улицам и пешком. Особенно если ты молод, полон сил и энергии. Молодежь здесь мало чем отличается от тбилисской – полна надежд и верит, что мечты сбудутся. - Sputnik Грузия
6/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Очень приятно походить по венским улицам и пешком. Особенно если ты молод, полон сил и энергии. Молодежь здесь мало чем отличается от тбилисской – полна надежд и верит, что мечты сбудутся.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Да и тем, кто постарше пешие прогулки по городу на пользу. Слегка завидно, что, в отличие от молодых, люди старшего поколения здесь выглядит намного счастливей и ухоженней, чем в Тбилиси.

Да и тем, кто постарше пешие прогулки по городу на пользу. Слегка завидно, что, в отличие от молодых, люди старшего поколения здесь выглядит намного счастливей и ухоженней, чем в Тбилиси. - Sputnik Грузия
7/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Да и тем, кто постарше пешие прогулки по городу на пользу. Слегка завидно, что, в отличие от молодых, люди старшего поколения здесь выглядит намного счастливей и ухоженней, чем в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Гуляя, воочию убеждаешься, что каждый дом в Вене по-своему уникален. Орнамент фасадов словно вобрал в себе творческую энергию архитекторов разных эпох и вкусов.

Гуляя, воочию убеждаешься, что каждый дом в Вене по-своему уникален. Орнамент фасадов словно вобрал в себе творческую энергию архитекторов разных эпох и вкусов. - Sputnik Грузия
8/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Гуляя, воочию убеждаешься, что каждый дом в Вене по-своему уникален. Орнамент фасадов словно вобрал в себе творческую энергию архитекторов разных эпох и вкусов.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Рассказывают, что после Второй мировой войны жители города бережно собирали кирпичи от разбомбленных зданий и заботливо возрождали их в прежнем виде. А где камней не хватало, делали упрощенные вставки.

Рассказывают, что после Второй мировой войны жители города бережно собирали кирпичи от разбомбленных зданий и заботливо возрождали их в прежнем виде. А где камней не хватало, делали упрощенные вставки. - Sputnik Грузия
9/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Рассказывают, что после Второй мировой войны жители города бережно собирали кирпичи от разбомбленных зданий и заботливо возрождали их в прежнем виде. А где камней не хватало, делали упрощенные вставки.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Кто хочет охватить взглядом всю столицу, центр которой объявлен мировым наследием, обычно поднимается на высокий холм во дворце Шенбрунн. Отсюда город как на ладони – напоминает панораму Тбилиси с горы Мтацминда.

Кто хочет охватить взглядом всю столицу, центр которой объявлен мировым наследием, обычно поднимается на высокий холм во дворце Шенбрунн. Отсюда город как на ладони – напоминает панораму Тбилиси с горы Мтацминда. - Sputnik Грузия
10/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Кто хочет охватить взглядом всю столицу, центр которой объявлен мировым наследием, обычно поднимается на высокий холм во дворце Шенбрунн. Отсюда город как на ладони – напоминает панораму Тбилиси с горы Мтацминда.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А вот и сам дворец Шенбрунн. Бывшая летняя резиденция монарха стала любимым местом для отдыха. На днях в Вене выпал снег, но еще пару другую недель назад стояли на удивление солнечные дни, и на холме вовсю зеленела свежая трава.

А вот и сам дворец Шенбрунн. Бывшая летняя резиденция монарха стала любимым местом для отдыха. На днях в Вене выпал снег, но еще пару другую недель назад стояли на удивление солнечные дни, и на холме вовсю зеленела свежая трава. - Sputnik Грузия
11/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

А вот и сам дворец Шенбрунн. Бывшая летняя резиденция монарха стала любимым местом для отдыха. На днях в Вене выпал снег, но еще пару другую недель назад стояли на удивление солнечные дни, и на холме вовсю зеленела свежая трава.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Венцы умеют каждый эпизод на улицах и в парках города превратить в красочное представление. Даже простую продажу билетов на концерт Моцартовского оркестра. Сам Моцарт, похоже, с одобрением смотрит на это со своего каменного пьедестала.

Венцы умеют каждый эпизод на улицах и в парках города превратить в красочное представление. Даже простую продажу билетов на концерт Моцартовского оркестра. Сам Моцарт, похоже, с одобрением смотрит на это со своего каменного пьедестала. - Sputnik Грузия
12/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Венцы умеют каждый эпизод на улицах и в парках города превратить в красочное представление. Даже простую продажу билетов на концерт Моцартовского оркестра. Сам Моцарт, похоже, с одобрением смотрит на это со своего каменного пьедестала.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Устали? Можно посидеть на бордюре одного из многочисленных музеев и свериться со смартфоном – что еще непременно хотелось бы посмотреть.

Устали? Можно посидеть на бордюре одного из многочисленных музеев и свериться со смартфоном – что еще непременно хотелось бы посмотреть. - Sputnik Грузия
13/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Устали? Можно посидеть на бордюре одного из многочисленных музеев и свериться со смартфоном – что еще непременно хотелось бы посмотреть.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Повседневный быт горожан мало чем отличается от тбилисского. Для женщин на первом месте забота о членах семьи.

Повседневный быт горожан мало чем отличается от тбилисского. Для женщин на первом месте забота о членах семьи. - Sputnik Грузия
14/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Повседневный быт горожан мало чем отличается от тбилисского. Для женщин на первом месте забота о членах семьи.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Фруктовые и овощные прилавки всегда ждут покупателей. Они такие же красочные, как на тбилисском базаре. Возможно, только чуть-чуть поаккуратней.

Фруктовые и овощные прилавки всегда ждут покупателей. Они такие же красочные, как на тбилисском базаре. Возможно, только чуть-чуть поаккуратней. - Sputnik Грузия
15/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Фруктовые и овощные прилавки всегда ждут покупателей. Они такие же красочные, как на тбилисском базаре. Возможно, только чуть-чуть поаккуратней.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Рано утром, до прихода первых посетителей, надо успеть все добросовестно прибрать.

Рано утром, до прихода первых посетителей, надо успеть все добросовестно прибрать. - Sputnik Грузия
16/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Рано утром, до прихода первых посетителей, надо успеть все добросовестно прибрать.

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Проголодались? Хотите чашечку кофе с классическим венским рогаликом? Так проходите, садитесь! Будете желанными гостями.

Проголодались? Хотите чашечку кофе с классическим венским рогаликом? Так проходите, садитесь! Будете желанными гостями. - Sputnik Грузия
17/17
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli

Проголодались? Хотите чашечку кофе с классическим венским рогаликом? Так проходите, садитесь! Будете желанными гостями.

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Имя Тбилиси идет от слова "теплый" – теплый город. Относительно Вены есть несколько версий. Лично мне ближе всего та, что связывает ее название с богиней любви Венерой. История наложила на город неизгладимый отпечаток имперского размаха и помпезности, но при этом Вене больше всего подходит определение "город музыки и любви". Ее современный облик формируют не только величественные здания богатого прошлого, но и люди, составляющие ее богатство сегодня.
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