https://sputnik-georgia.ru/20211214/gorod-muzyki-i-lyubvi---zhizn-veny-v-snimkakh-tbilisskogo-fotografa-262846772.html

Город музыки и любви – жизнь Вены в снимках тбилисского фотографа

Город музыки и любви – жизнь Вены в снимках тбилисского фотографа

Можно с уверенностью утверждать – Вена не просто одна из европейских столиц. Это сакральный город с неповторимой атмосферой, привлекающей туристов, музыкантов... 14.12.2021, Sputnik Грузия

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Перечислять имена великих венцев – занятие благодарное, но долгое. Достаточно назвать титанов – Моцарта, Бетховена, Шуберта, заложивших эпоху в музыке и культуре в целом. При этом добавить примечательный штрих – Вена удерживает звание лучшей столицы в мире по качеству жизни. Для сравнения заметим, что по численности населения она ненамного превосходит грузинскую. А главное – вглядевшись повнимательней, можно отыскать нечто роднящее их.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Имя Тбилиси идет от слова "теплый" – теплый город. Относительно Вены есть несколько версий. Лично мне ближе всего та, что связывает ее название с богиней любви Венерой. История наложила на город неизгладимый отпечаток имперского размаха и помпезности, но при этом Вене больше всего подходит определение "город музыки и любви". Ее современный облик формируют не только величественные здания богатого прошлого, но и люди, составляющие ее богатство сегодня.

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