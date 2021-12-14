Город музыки и любви – жизнь Вены в снимках тбилисского фотографа
Велосипед можно по праву назвать своего рода символом Вены, современной ее приметой. В последние годы он стал наиболее популярным средством передвижения. Удобно, просто, полезно для здоровья.
Велосипед можно по праву назвать своего рода символом Вены, современной ее приметой. В последние годы он стал наиболее популярным средством передвижения. Удобно, просто, полезно для здоровья.
Прежде в почете были роскошные конные экипажи. Через парадные двери владельцы гордо въезжали на них прямо внутрь дома. Или в помещение театра – на снимке видно, что парадные входы как раз по ширине кареты. Они здесь на каждом шагу.
Прежде в почете были роскошные конные экипажи. Через парадные двери владельцы гордо въезжали на них прямо внутрь дома. Или в помещение театра – на снимке видно, что парадные входы как раз по ширине кареты. Они здесь на каждом шагу.
А вот экипажи – экзотика. Туристы могут покататься и окунуться в прошлое. Скажем, полюбоваться дворцом Хофбург, где более 600 лет размещалась резиденция Габсбургов.
А вот экипажи – экзотика. Туристы могут покататься и окунуться в прошлое. Скажем, полюбоваться дворцом Хофбург, где более 600 лет размещалась резиденция Габсбургов.
Экипажи иногда попадаются и на центральных улицах. Но тут правит бал добрый старый трамвай. В Тбилиси трамвайные рельсы сдали в металлолом, а в Европе – это изюминка. До 1936 года трамвай даже связывал Вену и Братиславу – две нынешние европейские столицы.
Экипажи иногда попадаются и на центральных улицах. Но тут правит бал добрый старый трамвай. В Тбилиси трамвайные рельсы сдали в металлолом, а в Европе – это изюминка. До 1936 года трамвай даже связывал Вену и Братиславу – две нынешние европейские столицы.
На венских улицах не бывает пробок – в городе превосходно работает общественный транспорт и все пользуются его услугами. Считается хорошим тоном семьями ездить на велосипедах. На велодорожках движение порой бывает интенсивней, чем по проезжей части.
На венских улицах не бывает пробок – в городе превосходно работает общественный транспорт и все пользуются его услугами. Считается хорошим тоном семьями ездить на велосипедах. На велодорожках движение порой бывает интенсивней, чем по проезжей части.
Очень приятно походить по венским улицам и пешком. Особенно если ты молод, полон сил и энергии. Молодежь здесь мало чем отличается от тбилисской – полна надежд и верит, что мечты сбудутся.
Очень приятно походить по венским улицам и пешком. Особенно если ты молод, полон сил и энергии. Молодежь здесь мало чем отличается от тбилисской – полна надежд и верит, что мечты сбудутся.
Да и тем, кто постарше пешие прогулки по городу на пользу. Слегка завидно, что, в отличие от молодых, люди старшего поколения здесь выглядит намного счастливей и ухоженней, чем в Тбилиси.
Да и тем, кто постарше пешие прогулки по городу на пользу. Слегка завидно, что, в отличие от молодых, люди старшего поколения здесь выглядит намного счастливей и ухоженней, чем в Тбилиси.
Гуляя, воочию убеждаешься, что каждый дом в Вене по-своему уникален. Орнамент фасадов словно вобрал в себе творческую энергию архитекторов разных эпох и вкусов.
Гуляя, воочию убеждаешься, что каждый дом в Вене по-своему уникален. Орнамент фасадов словно вобрал в себе творческую энергию архитекторов разных эпох и вкусов.
Рассказывают, что после Второй мировой войны жители города бережно собирали кирпичи от разбомбленных зданий и заботливо возрождали их в прежнем виде. А где камней не хватало, делали упрощенные вставки.
Рассказывают, что после Второй мировой войны жители города бережно собирали кирпичи от разбомбленных зданий и заботливо возрождали их в прежнем виде. А где камней не хватало, делали упрощенные вставки.
Кто хочет охватить взглядом всю столицу, центр которой объявлен мировым наследием, обычно поднимается на высокий холм во дворце Шенбрунн. Отсюда город как на ладони – напоминает панораму Тбилиси с горы Мтацминда.
Кто хочет охватить взглядом всю столицу, центр которой объявлен мировым наследием, обычно поднимается на высокий холм во дворце Шенбрунн. Отсюда город как на ладони – напоминает панораму Тбилиси с горы Мтацминда.
А вот и сам дворец Шенбрунн. Бывшая летняя резиденция монарха стала любимым местом для отдыха. На днях в Вене выпал снег, но еще пару другую недель назад стояли на удивление солнечные дни, и на холме вовсю зеленела свежая трава.
А вот и сам дворец Шенбрунн. Бывшая летняя резиденция монарха стала любимым местом для отдыха. На днях в Вене выпал снег, но еще пару другую недель назад стояли на удивление солнечные дни, и на холме вовсю зеленела свежая трава.
Венцы умеют каждый эпизод на улицах и в парках города превратить в красочное представление. Даже простую продажу билетов на концерт Моцартовского оркестра. Сам Моцарт, похоже, с одобрением смотрит на это со своего каменного пьедестала.
Венцы умеют каждый эпизод на улицах и в парках города превратить в красочное представление. Даже простую продажу билетов на концерт Моцартовского оркестра. Сам Моцарт, похоже, с одобрением смотрит на это со своего каменного пьедестала.
Устали? Можно посидеть на бордюре одного из многочисленных музеев и свериться со смартфоном – что еще непременно хотелось бы посмотреть.
Устали? Можно посидеть на бордюре одного из многочисленных музеев и свериться со смартфоном – что еще непременно хотелось бы посмотреть.
Повседневный быт горожан мало чем отличается от тбилисского. Для женщин на первом месте забота о членах семьи.
Повседневный быт горожан мало чем отличается от тбилисского. Для женщин на первом месте забота о членах семьи.
Фруктовые и овощные прилавки всегда ждут покупателей. Они такие же красочные, как на тбилисском базаре. Возможно, только чуть-чуть поаккуратней.
Фруктовые и овощные прилавки всегда ждут покупателей. Они такие же красочные, как на тбилисском базаре. Возможно, только чуть-чуть поаккуратней.
Рано утром, до прихода первых посетителей, надо успеть все добросовестно прибрать.
Рано утром, до прихода первых посетителей, надо успеть все добросовестно прибрать.
Проголодались? Хотите чашечку кофе с классическим венским рогаликом? Так проходите, садитесь! Будете желанными гостями.
Проголодались? Хотите чашечку кофе с классическим венским рогаликом? Так проходите, садитесь! Будете желанными гостями.