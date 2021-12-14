https://sputnik-georgia.ru/20211214/goroskop-na-segodnya-15-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262824560.html

Гороскоп на сегодня 15 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 15 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на среду, 15 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому... 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T09:52+0400

2021-12-14T09:52+0400

2021-12-14T09:52+0400

гороскоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249208811_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_afaf90fb251f7a18de299ac510e7989e.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 15 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овны 15 декабря смогут заниматься даже самой сложной работой, хотя сегодня возможны проблемы на социальной почве, обусловленные обязательствами в правовой и трудовой сфере. По гороскопу знак зодиака может сегодня отдохнуть от повседневной суеты, восстановить затраченные силы и душевную энергию. Благоприятно сегодня для социальных мероприятий, спортивных нагрузок и активного отдыха на свежем воздухе.Тельцам судьба 15 декабря преподнесет несколько сюрпризов – они могут получить выгодное предложение и улучшить свое материальное положение. Подпортить настроение знаку зодиака могут вероятные конфликты с сослуживцами или с близкими. Благоприятно сегодня для активного времяпрепровождения, встреч и походов в гости. Гороскоп не рекомендует Тельцам садиться сегодня за руль, если не выспались.Карьерному росту и исполнению материальных желаний Близнецов 15 декабря помогут расположение звезд и упорный труд. Гороскоп советует знаку зодиака избавиться сегодня от старых ненужных вещей и контактов и начать новую главу своей жизни. Возможность заработать появится там, где Близнецы и не ждали, но от инвестиций сегодня лучше воздержаться. Избавиться от бессонницы и снять усталость помогут прогулки на свежем воздухе.Ракам, чтобы избежать 15 декабря на работе конфронтаций, нужно все взвешивать и перепроверять доступную информацию. Вероятны сегодня позитивные перемены в экономическом положении, тем не менее, неожиданные затраты или скопившиеся долги поглотят весь доход знака зодиака. Раки сегодня могут заниматься планированием. Гороскоп советует, как можно больше ходить пешком – это поможет укрепить сердечно-сосудистую систему.Львам 15 декабря гороскоп сулит успех, если знак зодиака прислушается к своей интуиции и не постесняется воспользоваться открывшимися шансами. Дело, которое Львы считали раньше невыполнимым, благополучно решится с пользой для знака зодиака. Благоприятно сегодня для новых знакомств и возобновления прерванных отношений – они могут создать основу для улучшения финансового положения.Девы 15 декабря столкнуться со сложными задачами, выполнение которых потребует от них всех навыков и умений. Незапланированные затраты знака зодиака перекроются доходами, на получение которых они не рассчитывали, что позволит свести свой личный баланс. Семейным предстоит заниматься бытовыми проблемами, не исключены сегодня конфликтные ситуации. Гороскоп для сохранения мира советует проявить терпение и контролировать эмоции.Весам 15 декабря не следует заниматься решением финансовых вопросов, брать кредит и подписывать документы, предварительно не ознакомившись с ними, так как есть риск нарваться на обман. Гороскоп советует знаку зодиака общаться сегодня только с приятными им людьми и избегать контактов с энергетическими вампирами. Употреблять сладкие и мучные блюда сегодня не стоит – это негативно отразится на здоровье.Договоры и сделки, заключенные Скорпионами 15 декабря, будут успешными. Однако на стабильный доход в настоящее время могут рассчитывать немногие. Гороскоп не рекомендует представителям знака зодиака играть в азартные игры и ввязываться в рискованные авантюры, так как удача может от них отвернуться. Проблем со здоровьем у Скорпионов нет, но к состоянию своего здоровья нужно относиться более внимательно.Стрельцам гороскоп рекомендует 15 декабря сосредоточиться на главном – понять суть вещей и воплотить намеченное в реальность, в противном случае знак зодиака рискует многое потерять. В целом Стрельцов ждет сложный день – им нежелательно сегодня брать в долг, ссорится с партнерами и выяснять отношения с близкими людьми. Не следует знаку зодиака экспериментировать и с собственной внешностью, чтобы не сожалеть о содеянном.По гороскопу Козерогам 15 декабря не следует взваливать на свои плечи такие обязательства, которые могут оказаться им не по силам. Усилия знака зодиака, приложенные для решения финансовых вопросов, в скором времени принесут ожидаемые результаты. Выпечка и всевозможные сладости на ближайшее время станут врагом Козерогов – знаку зодиака нужно разнообразить свою диету, добавить в меню больше овощей и фруктов.Водолеев 15 декабря начальство особо отметит, но для повышения по карьерной лестнице им придется немало потрудиться. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака играть в азартные игры, так как удача может от них отвернуться. Водолеям сегодня лучше избегать места многочисленного скопления людей, чтобы не нарваться на любителя поспорить, который испортит настроение. Знак зодиака должен избегать стрессовых ситуаций и тяжелых физических нагрузок, чтобы не заболеть.Гороскоп предвещает Рыбам 15 декабря успех в работе и знакомство с новыми контрагентами – знак зодиака сможет сегодня полностью проявить свой креативный резерв. Рыбам необходимо научиться планировать свои покупки и разносить крупные траты, в противном случае в их бюджете может возникнуть изрядная дыра. Не берите на себя лишних обязательств и постарайтесь не перетруждаться, чтобы не допустить упадка сил.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп