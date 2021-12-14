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Граждане Грузии смогут легально работать не только в Германии, но и в других странах
Граждане Грузии смогут легально работать не только в Германии, но и в других странах
Государственное агентство содействия занятости продолжает государственную программу трудоустройства граждан Грузии за рубежом 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T08:02+0400
2021-12-14T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Около 300 граждан Грузии уже работают в Германии по госпрограмме, идет процесс трудоустройства в Израиле и ряде других европейских стран, заявила министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе."Значительные эффективные шаги были предприняты в направлении циркулярной миграции с целью трудоустройства. По этой программе было трудоустроено до 300 человек в Германии, а также осуществляется интенсивное трудоустройство наших граждан в Израиле, договоры подписаны еще с рядом европейских стран", – заявила Тикарадзе.Проблемы отправившихся на заработки в Германию граждан Грузии уже решаются>>На презентации годового отчета Государственного агентства содействия занятости и Агентства социальных услуг она отметила, что страны-партнеры проявили большой интерес к программе помощи гражданам Грузии.Министр признала, что в самом начале программы имели место проблемы, поскольку она была новой как для Грузии, так и для принимающих стран.Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан первой Грузия подписала с Германией 17 января 2020 года. Германия дала согласие на прием граждан Грузии на сезонные сельскохозяйственные работы.Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, германия, трудоустройство
Граждане Грузии смогут легально работать не только в Германии, но и в других странах
08:02 14.12.2021 (обновлено: 09:03 14.12.2021)
Государственное агентство содействия занятости продолжает государственную программу трудоустройства граждан Грузии за рубежом
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Около 300 граждан Грузии уже работают в Германии по госпрограмме, идет процесс трудоустройства в Израиле и ряде других европейских стран, заявила министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.
"Значительные эффективные шаги были предприняты в направлении циркулярной миграции с целью трудоустройства. По этой программе было трудоустроено до 300 человек в Германии, а также осуществляется интенсивное трудоустройство наших граждан в Израиле, договоры подписаны еще с рядом европейских стран", – заявила Тикарадзе.
На презентации годового отчета Государственного агентства содействия занятости и Агентства социальных услуг она отметила, что страны-партнеры проявили большой интерес к программе помощи гражданам Грузии.
"Это обеспечивает нашим гражданам достойную и безопасную работу за рубежом, поскольку они будут знать, что в случае возникновения проблем, государство сможет принять вызов и встать на их защиту", – заявила Тикарадзе.
Министр признала, что в самом начале программы имели место проблемы, поскольку она была новой как для Грузии, так и для принимающих стран.
Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан первой Грузия подписала с Германией 17 января 2020 года. Германия дала согласие на прием граждан Грузии на сезонные сельскохозяйственные работы.
Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля.
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