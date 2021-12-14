https://sputnik-georgia.ru/20211214/indeksatsiya-pensiy-i-mrot-v-rossii-2022-rost-pensiy-v-novom-godu-262839902.html

Индексация пенсий и МРОТ в России 2022: рост пенсий в новом году

Индексация пенсий и МРОТ в России 2022: рост пенсий в новом году

В России в новом году ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и пенсий – индексация выплат заложена в федеральном бюджете страны на 2022... 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T12:33+0400

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россия

справки

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С приближением нового года рост пенсий и МРОТ в России обсуждается очень активно – россиян интересует, когда и сколько составит прибавка к выплате.Sputnik Грузия, учитывая огромный интерес к этому вопросу, поинтересовался, когда ожидается рост пенсий и МРОТ в 2022-м и сколько составит прибавка к выплате в новом году.Индексация МРОТИндексация МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2022 года составит 8,6%, то есть на уровень выше инфляции – закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы президент России подписал на днях.МРОТ в новом году должен вырасти с 12 792 до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — с 11 653 до 12 654 рублей.С 1 января 2021 года в России действует новый порядок расчета МРОТ – он зависит от медианной зарплаты и медианного дохода за предыдущий год. Он составляет 42% от медианной зарплаты, рассчитываемой Росстатом.Размер МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом на очередной год.Повышение МРОТ и прожиточного минимума затронет около 19 миллионов россиян.Рост пенсий в новом годуИндексация пенсий в новом году запланирована трижды – правда, разные категории получателей рост пенсий ожидает только по одному разу.С 1 января запланирован рост всех страховых пенсий. В новом году средний размер страховой пенсии, согласно бюджету Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы, вырастет до 17 115 рублей - индексация в 2022-м составит 5,9%.Рост социальных пенсий запланирован с 1 апреля. Индексация социальных пенсий и пенсий по пенсионному обеспечению в законе предусмотрена в размере 7,7%. Средний размер социальной пенсии в 2022 году превысит 10 тысяч рублей.Пенсии всех военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых структур повысят с 1 октября 2022 года – индексация составит 4%.Работающих пенсионеров индексация пенсий не коснется – в новом году, как и последние шесть лет, рассчитывать им на перерасчет не стоит. Пенсионные выплаты им проиндексируют только после официального увольнения с работы, а с 1 августа их ожидает только прибавка в связи с увеличением трудового стажа.Министерство труда и социальной защиты России, по поручению президента России, в настоящее время готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года. Закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции был принят в 2018-м, согласно которому средний размер пенсий к 2024 году превысит 20 тысяч рублей.Инфляция в России, преодолев цель Центрального банка в 4% в конце прошлого года, продолжила ускоряться. По итогам октября она составила рекордные с начала 2016 года 8,13% в годовом выражении, а на конец ноября – 8,4%.Материал подготовлен на основе открытых источников

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