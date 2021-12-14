Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211214/oppozitsiya-shturmovala-zdanie-sakrebulo-kobuleti-262853198.html
Оппозиция "штурмовала" здание сакребуло Кобулети
Оппозиция "штурмовала" здание сакребуло Кобулети
Представители "Грузинской мечты" заявляют, что цель оппозиции – устроить провокацию 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T16:26+0400
2021-12-14T17:02+0400
политика
новости
грузия
грузинская мечта
георгий гахария
кобулети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23769/46/237694626_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b86b0217513d1d3c8db23a962afd3db8.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Полиция мобилизована у здания сакребуло района Кобулети (Аджария), где еще утром представители оппозиции устроили акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.После проведения акции, протестующие переместились в здание сакребуло, чтобы присутствовать на заседании бюро, однако этому помешала полиция. Представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотели встретиться с председателем сакребуло Давидом Мчедлидзе и получить от него ответы на вопросы, в том числе о Саакашвили.Позднее полиция впустила в здание депутатов сакребуло от ЕНД. Они сразу направились в кабинет председателя сакребуло, где началась словесная перепалка с представителями "Грузинской мечты". Во время жарких споров одной из представительниц оппозиции стало плохо. Она потеряла сознание.Оппозиционеры заявляют, что власти не хотят слышать обвинения и критику в их адрес, а чтобы пресечь это, они используют силу.В свою очередь, представители "Грузинской мечты" заявляют, что цель оппозиции – устроить провокацию, и именно для этого они требовали присутствия на заседании бюро, а не для того, чтобы решать важные для района вопросы.Позднее ситуация разрядилась. Однако на месте остается полиция, которая контролирует периметр здания.В сакребуло Кобулети 39 депутатов. Из них 24 мандата у "Грузинской мечты", у ЕНД – 13 депутата, а у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" - 2 мандата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23769/46/237694626_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_34243ef62d23ad022b1e6b3b15602652.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, грузинская мечта, георгий гахария, кобулети

Оппозиция "штурмовала" здание сакребуло Кобулети

16:26 14.12.2021 (обновлено: 17:02 14.12.2021)
© photo: Sputnik / STRINGERАкция протеста оппозиции у здания тбилисского сакребуло
Акция протеста оппозиции у здания тбилисского сакребуло - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / STRINGER
Подписаться на
Представители "Грузинской мечты" заявляют, что цель оппозиции – устроить провокацию
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Полиция мобилизована у здания сакребуло района Кобулети (Аджария), где еще утром представители оппозиции устроили акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
После проведения акции, протестующие переместились в здание сакребуло, чтобы присутствовать на заседании бюро, однако этому помешала полиция. Представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотели встретиться с председателем сакребуло Давидом Мчедлидзе и получить от него ответы на вопросы, в том числе о Саакашвили.

"Заслуживает ли заключения Михаил Саакашвили, который был другом Мчедлидзе? Что он думает в связи с его заключением? Нам не дают возможности передвижения в здании сакребуло, несмотря на то, что у нас есть мандаты. Мы не собираемся устраивать никаких провокаций. У нас единственное требование – встретиться с председателем сакребуло", - заявил представитель ЕНД Бондо Тедорадзе.

Позднее полиция впустила в здание депутатов сакребуло от ЕНД. Они сразу направились в кабинет председателя сакребуло, где началась словесная перепалка с представителями "Грузинской мечты". Во время жарких споров одной из представительниц оппозиции стало плохо. Она потеряла сознание.
Оппозиционеры заявляют, что власти не хотят слышать обвинения и критику в их адрес, а чтобы пресечь это, они используют силу.
В свою очередь, представители "Грузинской мечты" заявляют, что цель оппозиции – устроить провокацию, и именно для этого они требовали присутствия на заседании бюро, а не для того, чтобы решать важные для района вопросы.
Позднее ситуация разрядилась. Однако на месте остается полиция, которая контролирует периметр здания.
В сакребуло Кобулети 39 депутатов. Из них 24 мандата у "Грузинской мечты", у ЕНД – 13 депутата, а у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" - 2 мандата.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:27Грузия выступит на "Детском Евровидении - 2021" под вторым номером
16:57Талаквадзе вместо Тикарадзе? Кто станет новым главой Минздрава Грузии
16:42Глава Минэкономики Грузии: Азербайджан остается одним из главных партнеров страны
16:26Оппозиция "штурмовала" здание сакребуло Кобулети
16:10"Какое еще примирение?" - политолог об инициативах президентов Грузии
15:57Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат
15:42"Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?
15:11"Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии
14:54Бюджет на 2022 год, премии и тарифы - планы парламента Грузии до ухода на каникулы
14:25Город музыки и любви – жизнь Вены в снимках тбилисского фотографа
14:24Объявлен тендер на проект восстановления храма Баграти на западе Грузии
13:41Суд разрешил грузинскому лоукостеру Myway Airlines возобновить работу
13:38"Быть или не быть" – Бурджанадзе выступает за продолжение акций протеста в Грузии
13:23Автодом мечты в Грузии: необычное путешествие туристов из России – видео
13:20Сотрудник МВД Грузии признан виновным в бесчеловечном обращении с новобранцами
13:04Загруженность Кутаисского аэропорта продолжает увеличиваться
12:18Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги
11:48Ковид-статистика Грузии: за сутки 49 летальных исходов
11:17Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 988