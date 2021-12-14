https://sputnik-georgia.ru/20211214/oppozitsiya-shturmovala-zdanie-sakrebulo-kobuleti-262853198.html

Оппозиция "штурмовала" здание сакребуло Кобулети

Оппозиция "штурмовала" здание сакребуло Кобулети

Представители "Грузинской мечты" заявляют, что цель оппозиции – устроить провокацию 14.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Полиция мобилизована у здания сакребуло района Кобулети (Аджария), где еще утром представители оппозиции устроили акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.После проведения акции, протестующие переместились в здание сакребуло, чтобы присутствовать на заседании бюро, однако этому помешала полиция. Представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотели встретиться с председателем сакребуло Давидом Мчедлидзе и получить от него ответы на вопросы, в том числе о Саакашвили.Позднее полиция впустила в здание депутатов сакребуло от ЕНД. Они сразу направились в кабинет председателя сакребуло, где началась словесная перепалка с представителями "Грузинской мечты". Во время жарких споров одной из представительниц оппозиции стало плохо. Она потеряла сознание.Оппозиционеры заявляют, что власти не хотят слышать обвинения и критику в их адрес, а чтобы пресечь это, они используют силу.В свою очередь, представители "Грузинской мечты" заявляют, что цель оппозиции – устроить провокацию, и именно для этого они требовали присутствия на заседании бюро, а не для того, чтобы решать важные для района вопросы.Позднее ситуация разрядилась. Однако на месте остается полиция, которая контролирует периметр здания.В сакребуло Кобулети 39 депутатов. Из них 24 мандата у "Грузинской мечты", у ЕНД – 13 депутата, а у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" - 2 мандата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, георгий гахария, кобулети