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Программа борьбы с гепатитом С в Грузии - 98% бенефициаров излечились
Программа борьбы с гепатитом С в Грузии - 98% бенефициаров излечились
Обследование на наличие гепатита С в Грузии, начиная с 2015 года, прошли более 2 миллионов человек 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T17:42+0400
2021-12-14T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. За время действия Государственной программы по ликвидации гепатита С в Грузии ею воспользовались 76 тысяч человек, в 98% случаев им удалось излечиться, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, подводя итоги программы.Программа бесплатного лечения гепатита С реализуется в стране с 21 апреля 2015 года. В рамках этой программы было оформлено 10-летнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами, необходимыми для лечения этой болезни печени. Бенефициарам предлагался препарат "Совальди".В Грузии на гепатит С обследовано 70% взрослого населения>>По его словам, за последние шесть лет уровень заболеваемости в стране значительно снизился.В мероприятии приняла участие министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.По словам Тикарадзе, Грузия - одна из первых стран, занявших лидирующие позиции в борьбе с гепатитом С."Грузия - одна из первых стран, которая займет лидирующее место по программе ликвидации гепатита С. Сегодня программа уже считается успешной, поэтому мы получили очень положительный отзыв в этом направлении", - сказала Екатерина Тикарадзе.По словам министра, успех любой программы основан на доверии пациентов.Исследования, проведенные в 2015 году, показали, что почти 8% жителей Грузии являются носителями гепатита С, поэтому страна оказалась перед большим вызовом.Программа элиминации гепатита С, начатая правительством, предусматривает диагностику, лечение и мероприятия по превенции гепатита С.Обследование на наличие гепатита С в Грузии прошли почти 2 млн человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, гепатит c, здравоохранение в грузии
Программа борьбы с гепатитом С в Грузии - 98% бенефициаров излечились
Обследование на наличие гепатита С в Грузии, начиная с 2015 года, прошли более 2 миллионов человек
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik.
За время действия Государственной программы по ликвидации гепатита С в Грузии ею воспользовались 76 тысяч человек, в 98% случаев им удалось излечиться, заявил
глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, подводя итоги программы.
Программа бесплатного лечения гепатита С реализуется в стране с 21 апреля 2015 года. В рамках этой программы было оформлено 10-летнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами, необходимыми для лечения этой болезни печени. Бенефициарам предлагался препарат "Совальди".
"Курс лечения прошли 76 тысяч человек, и нашли облегчение, излечились более 98%, а это означает, что Грузия является одной из самых продвинутых стран в плане ликвидации гепатита С, и я уверен, что мы войдем в число первых 12 стран мира, которые достигнут этой важной цели", - отметил Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, за последние шесть лет уровень заболеваемости в стране значительно снизился.
В мероприятии приняла участие министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
По словам Тикарадзе, Грузия - одна из первых стран, занявших лидирующие позиции в борьбе с гепатитом С.
"Грузия - одна из первых стран, которая займет лидирующее место по программе ликвидации гепатита С. Сегодня программа уже считается успешной, поэтому мы получили очень положительный отзыв в этом направлении", - сказала Екатерина Тикарадзе.
По словам министра, успех любой программы основан на доверии пациентов.
Исследования, проведенные в 2015 году, показали, что почти 8% жителей Грузии являются носителями гепатита С, поэтому страна оказалась перед большим вызовом.
Программа элиминации гепатита С, начатая правительством, предусматривает диагностику, лечение и мероприятия по превенции гепатита С.
Обследование на наличие гепатита С в Грузии прошли почти 2 млн человек.
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