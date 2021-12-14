https://sputnik-georgia.ru/20211214/programma-borby-s-gepatitom-s-v-gruzii---98-benefitsiarov-izlechilis-262854908.html

Программа борьбы с гепатитом С в Грузии - 98% бенефициаров излечились

Программа борьбы с гепатитом С в Грузии - 98% бенефициаров излечились

Обследование на наличие гепатита С в Грузии, начиная с 2015 года, прошли более 2 миллионов человек 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T17:42+0400

2021-12-14T17:42+0400

2021-12-14T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. За время действия Государственной программы по ликвидации гепатита С в Грузии ею воспользовались 76 тысяч человек, в 98% случаев им удалось излечиться, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, подводя итоги программы.Программа бесплатного лечения гепатита С реализуется в стране с 21 апреля 2015 года. В рамках этой программы было оформлено 10-летнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами, необходимыми для лечения этой болезни печени. Бенефициарам предлагался препарат "Совальди".В Грузии на гепатит С обследовано 70% взрослого населения>>По его словам, за последние шесть лет уровень заболеваемости в стране значительно снизился.В мероприятии приняла участие министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.По словам Тикарадзе, Грузия - одна из первых стран, занявших лидирующие позиции в борьбе с гепатитом С."Грузия - одна из первых стран, которая займет лидирующее место по программе ликвидации гепатита С. Сегодня программа уже считается успешной, поэтому мы получили очень положительный отзыв в этом направлении", - сказала Екатерина Тикарадзе.По словам министра, успех любой программы основан на доверии пациентов.Исследования, проведенные в 2015 году, показали, что почти 8% жителей Грузии являются носителями гепатита С, поэтому страна оказалась перед большим вызовом.Программа элиминации гепатита С, начатая правительством, предусматривает диагностику, лечение и мероприятия по превенции гепатита С.Обследование на наличие гепатита С в Грузии прошли почти 2 млн человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200114/Imnadze-okolo-16-tysyach-chelovek-otkazalis-lechitsya-ot-gepatita-S-247484684.html

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общество, новости, грузия, гепатит c, здравоохранение в грузии