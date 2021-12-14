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Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты
Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты
За корону стоимостью в пять миллионов в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки конкурса красоты "Мисс... 14.12.2021, Sputnik Грузия
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В Израиле состоялся 70-й Международный конкурс красоты Miss Universe.Первое место в юбилейном конкурсе завоевала представительница Индии Харнааз Сандху. Она стала третьей гражданкой Индии, которая получила этот титул за все время существования конкурса красоты.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Корону победительнице вручила ее предшественница, мексиканка Андреа Меса.
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в мире, фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, конкурс красоты "мисс вселенная", фото

Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты

10:19 14.12.2021 (обновлено: 10:28 14.12.2021)
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За корону стоимостью в пять миллионов в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021"
В Израиле состоялся 70-й Международный конкурс красоты Miss Universe.
Первое место в юбилейном конкурсе завоевала представительница Индии Харнааз Сандху. Она стала третьей гражданкой Индии, которая получила этот титул за все время существования конкурса красоты.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Корону победительнице вручила ее предшественница, мексиканка Андреа Меса.
© REUTERS / Ronen Zvulun

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2021" стала Харнааз Сандху изИндии

Победительницей конкурса &quot;Мисс Вселенная-2021&quot; стала Харнааз Сандху изИндии - Sputnik Грузия
1/15
© REUTERS / Ronen Zvulun

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2021" стала Харнааз Сандху изИндии

© REUTERS / Ronen Zvulun

В финале Сандху обошла представительниц Колумбии, Франции, Арубы, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов, США

В финале Сандху обошла представительниц Колумбии, Франции, Арубы, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов, США - Sputnik Грузия
2/15
© REUTERS / Ronen Zvulun

В финале Сандху обошла представительниц Колумбии, Франции, Арубы, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов, США

© AFP / Menahem Kahana

Израиль впервые принимал такое именитое мероприятие

Израиль впервые принимал такое именитое мероприятие - Sputnik Грузия
3/15
© AFP / Menahem Kahana

Израиль впервые принимал такое именитое мероприятие

© REUTERS / Ronen Zvulun

Финальные состязания красавиц состоялись в израильском курортном городе Эйлат

Финальные состязания красавиц состоялись в израильском курортном городе Эйлат - Sputnik Грузия
4/15
© REUTERS / Ronen Zvulun

Финальные состязания красавиц состоялись в израильском курортном городе Эйлат

© REUTERS / Ronen Zvulun

Это было юбилейное 70-е проведение конкурса

Это было юбилейное 70-е проведение конкурса - Sputnik Грузия
5/15
© REUTERS / Ronen Zvulun

Это было юбилейное 70-е проведение конкурса

© AP Photo / Ariel Schalit

Участница из Испании Сара Лойназ

Участница из Испании Сара Лойназ - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Ariel Schalit

Участница из Испании Сара Лойназ

© AFP / Menahem Kahana

За корону стоимостью в пять миллионов в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира

За корону стоимостью в пять миллионов в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира - Sputnik Грузия
7/15
© AFP / Menahem Kahana

За корону стоимостью в пять миллионов в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира

© AP Photo / Ariel Schalit

Девушки дефилировали в вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах

Девушки дефилировали в вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах - Sputnik Грузия
8/15
© AP Photo / Ariel Schalit

Девушки дефилировали в вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах

© REUTERS / Ronen Zvulun

Харнааз Сандху 21 год. Помимо модельной карьеры, она получает степень магистра в области государственного управления

Харнааз Сандху 21 год. Помимо модельной карьеры, она получает степень магистра в области государственного управления - Sputnik Грузия
9/15
© REUTERS / Ronen Zvulun

Харнааз Сандху 21 год. Помимо модельной карьеры, она получает степень магистра в области государственного управления

© REUTERS / Ronen Zvulun

За то, чтобы конкурс "Мисс Вселенная - 2021" проходил именно в Израиле, израильское правительство заплатило 30 млн шекелей

За то, чтобы конкурс &quot;Мисс Вселенная - 2021&quot; проходил именно в Израиле, израильское правительство заплатило 30 млн шекелей - Sputnik Грузия
10/15
© REUTERS / Ronen Zvulun

За то, чтобы конкурс "Мисс Вселенная - 2021" проходил именно в Израиле, израильское правительство заплатило 30 млн шекелей

© AFP / Menahem Kahana

Финал транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира

Финал транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира - Sputnik Грузия
11/15
© AFP / Menahem Kahana

Финал транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира

© REUTERS / Ronen Zvulun

Корону новой победительнице вручила ее предшественница, Андреа Меса из Мексики

Корону новой победительнице вручила ее предшественница, Андреа Меса из Мексики - Sputnik Грузия
12/15
© REUTERS / Ronen Zvulun

Корону новой победительнице вручила ее предшественница, Андреа Меса из Мексики

© AFP / Menahem Kahana

Для проведения конкурса была построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии


Для проведения конкурса была построена специальная &quot;Арена Вселенной&quot;, привезенная из Португалии - Sputnik Грузия
13/15
© AFP / Menahem Kahana

Для проведения конкурса была построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии


© AFP / Menahem Kahana

Представительница из Китая Ши Инь Ян, во время презентации национального костюма 70-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Эйлате

Представительница из Китая Ши Инь Ян, во время презентации национального костюма 70-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Эйлате - Sputnik Грузия
14/15
© AFP / Menahem Kahana

Представительница из Китая Ши Инь Ян, во время презентации национального костюма 70-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Эйлате

© REUTERS / Ronen Zvulun

Сандху стала третьей уроженкой Индии, завоевавшей титул "Мисс Вселенная"

Сандху стала третьей уроженкой Индии, завоевавшей титул &quot;Мисс Вселенная&quot; - Sputnik Грузия
15/15
© REUTERS / Ronen Zvulun

Сандху стала третьей уроженкой Индии, завоевавшей титул "Мисс Вселенная"

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