https://sputnik-georgia.ru/20211214/samaya-krasivaya-devushka-vo-vselennoy-yarkie-foto-s-glavnogo-konkursa-krasoty-262834959.html
Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты
Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты
За корону стоимостью в пять миллионов в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки конкурса красоты "Мисс... 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T10:19+0400
2021-12-14T10:19+0400
2021-12-14T10:28+0400
в мире
фотоленты
мультимедиа
новости в фотографиях
конкурс красоты "мисс вселенная"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262834538_0:341:2930:1989_1920x0_80_0_0_2ceced1460ba49646a675d1231a1ab6a.jpg
В Израиле состоялся 70-й Международный конкурс красоты Miss Universe.Первое место в юбилейном конкурсе завоевала представительница Индии Харнааз Сандху. Она стала третьей гражданкой Индии, которая получила этот титул за все время существования конкурса красоты.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Корону победительнице вручила ее предшественница, мексиканка Андреа Меса.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262834538_80:309:2398:2048_1920x0_80_0_0_cea6c8ae7394bc10628eb2ef573278eb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, конкурс красоты "мисс вселенная", фото
Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты 10:19 14.12.2021 (обновлено: 10:28 14.12.2021)
За корону стоимостью в пять миллионов в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021"
В Израиле состоялся 70-й Международный конкурс красоты Miss Universe.
Первое место в юбилейном конкурсе завоевала представительница Индии Харнааз Сандху. Она стала третьей гражданкой Индии, которая получила этот титул за все время существования конкурса красоты.
Корону победительнице вручила ее предшественница, мексиканка Андреа Меса.
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2021" стала Харнааз Сандху изИндии
© REUTERS / Ronen Zvulun
В финале Сандху обошла представительниц Колумбии, Франции, Арубы, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов, США
В финале Сандху обошла представительниц Колумбии, Франции, Арубы, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов, США
© AFP / Menahem Kahana
Израиль впервые принимал такое именитое мероприятие
Израиль впервые принимал такое именитое мероприятие
Финальные состязания красавиц состоялись в израильском курортном городе Эйлат
Это было юбилейное 70-е проведение конкурса
© AP Photo / Ariel Schalit
Участница из Испании Сара Лойназ
Участница из Испании Сара Лойназ
© AFP / Menahem Kahana
За корону стоимостью в пять миллионов в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира
За корону стоимостью в пять миллионов в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира
© AP Photo / Ariel Schalit
Девушки дефилировали в вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах
Девушки дефилировали в вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах
© REUTERS / Ronen Zvulun
Харнааз Сандху 21 год. Помимо модельной карьеры, она получает степень магистра в области государственного управления
Харнааз Сандху 21 год. Помимо модельной карьеры, она получает степень магистра в области государственного управления
© REUTERS / Ronen Zvulun
За то, чтобы конкурс "Мисс Вселенная - 2021" проходил именно в Израиле, израильское правительство заплатило 30 млн шекелей
За то, чтобы конкурс "Мисс Вселенная - 2021" проходил именно в Израиле, израильское правительство заплатило 30 млн шекелей
© AFP / Menahem Kahana
Финал транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира
Финал транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира
Корону новой победительнице вручила ее предшественница, Андреа Меса из Мексики
© AFP / Menahem Kahana
Для проведения конкурса была построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии
Для проведения конкурса была построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии
© AFP / Menahem Kahana
Представительница из Китая Ши Инь Ян, во время презентации национального костюма 70-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Эйлате
Представительница из Китая Ши Инь Ян, во время презентации национального костюма 70-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Эйлате
Сандху стала третьей уроженкой Индии, завоевавшей титул "Мисс Вселенная"