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Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты

Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты

За корону стоимостью в пять миллионов в этом году соревновались претендентки из 80 стран мира. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие снимки конкурса красоты "Мисс... 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T10:19+0400

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В Израиле состоялся 70-й Международный конкурс красоты Miss Universe.Первое место в юбилейном конкурсе завоевала представительница Индии Харнааз Сандху. Она стала третьей гражданкой Индии, которая получила этот титул за все время существования конкурса красоты.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Корону победительнице вручила ее предшественница, мексиканка Андреа Меса.

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в мире, фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, конкурс красоты "мисс вселенная", фото