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Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги

Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги

Грузинский специалист ответил отказом, так как находится в ожидании предложения от английского "Халл Сити" 14.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Грузинский тренер Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги – "Карагюмрюк", сообщает издание gazetevatan.com.Место главного тренера стамбульского клуба стало вакантным после того, как со своего поста был уволен итальянский специалист Франческо Фариоли. Президент "Карагюмрюк" – Сулейман Хермас выразил желание, чтобы этот пост занял Арвеладзе, с которым он хорошо знаком. Однако грузинский специалист ответил отказом, так как находится в ожидании предложения от английского "Халл Сити".При этом стоит отметить, что спортивным директором в "Карагюмрюк" является Арчил Арвеладзе – брат-близнец Шота. А за команду выступает Вато Арвеладзе – сын Реваза Арвеладзе, старшего из братьев Арвеладзе.После XVI туров в чемпионате Турции "Карагюмрюк" занимает 11 место с 22 очками.Шота Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году грузин отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере Арвеладзе стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, специалист возглавил "Пахтакор", в котором проработал до декабря прошлого года. С тех пор грузинский специалист находится без работы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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