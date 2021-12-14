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Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги
Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги
Грузинский специалист ответил отказом, так как находится в ожидании предложения от английского "Халл Сити" 14.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Грузинский тренер Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги – "Карагюмрюк", сообщает издание gazetevatan.com.Место главного тренера стамбульского клуба стало вакантным после того, как со своего поста был уволен итальянский специалист Франческо Фариоли. Президент "Карагюмрюк" – Сулейман Хермас выразил желание, чтобы этот пост занял Арвеладзе, с которым он хорошо знаком. Однако грузинский специалист ответил отказом, так как находится в ожидании предложения от английского "Халл Сити".При этом стоит отметить, что спортивным директором в "Карагюмрюк" является Арчил Арвеладзе – брат-близнец Шота. А за команду выступает Вато Арвеладзе – сын Реваза Арвеладзе, старшего из братьев Арвеладзе.После XVI туров в чемпионате Турции "Карагюмрюк" занимает 11 место с 22 очками.Шота Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году грузин отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере Арвеладзе стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, специалист возглавил "Пахтакор", в котором проработал до декабря прошлого года. С тех пор грузинский специалист находится без работы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, турция, шота арвеладзе

Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги

12:18 14.12.2021 (обновлено: 12:30 14.12.2021)
© photo : Shota Arveladze / FBШота Арвеладзе
Шота Арвеладзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo : Shota Arveladze / FB
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Грузинский специалист ответил отказом, так как находится в ожидании предложения от английского "Халл Сити"
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Грузинский тренер Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги – "Карагюмрюк", сообщает издание gazetevatan.com.
Место главного тренера стамбульского клуба стало вакантным после того, как со своего поста был уволен итальянский специалист Франческо Фариоли. Президент "Карагюмрюк" – Сулейман Хермас выразил желание, чтобы этот пост занял Арвеладзе, с которым он хорошо знаком. Однако грузинский специалист ответил отказом, так как находится в ожидании предложения от английского "Халл Сити".
© Facebook / FB / Sport-DomШота Арвеладзе
Шота Арвеладзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
Шота Арвеладзе
© Facebook / FB / Sport-Dom
При этом стоит отметить, что спортивным директором в "Карагюмрюк" является Арчил Арвеладзе – брат-близнец Шота. А за команду выступает Вато Арвеладзе – сын Реваза Арвеладзе, старшего из братьев Арвеладзе.
После XVI туров в чемпионате Турции "Карагюмрюк" занимает 11 место с 22 очками.
Шота Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году грузин отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере Арвеладзе стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, специалист возглавил "Пахтакор", в котором проработал до декабря прошлого года. С тех пор грузинский специалист находится без работы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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