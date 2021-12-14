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SOS! Во Мцхета почти месяц ищут без вести пропавшего мужчину
SOS! Во Мцхета почти месяц ищут без вести пропавшего мужчину
Родные пропавшего просят о помощи и распространяют его фото 14.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинские полицейские ищут 50-летнего жителя села Фрезети Мцхетского района Давида Павлиашвили, который вышел из дома 21 ноября и так и не вернулся.По словам родных, у мужчины нет с собой мобильного телефона. В последний раз его видели 22 ноября в районе Натахтари-Цалка. После этого след Давида Павлиашвили теряется.Мужчина был одет в черный пиджак, черные брюки и военные ботинки. На голове была шапка темного цвета.В случае, если кто-либо видел пропавшего, семья просит обращаться по номеру: (+995) 598910733.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия

SOS! Во Мцхета почти месяц ищут без вести пропавшего мужчину

12:03 14.12.2021 (обновлено: 12:27 14.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Родные пропавшего просят о помощи и распространяют его фото
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинские полицейские ищут 50-летнего жителя села Фрезети Мцхетского района Давида Павлиашвили, который вышел из дома 21 ноября и так и не вернулся.
По словам родных, у мужчины нет с собой мобильного телефона. В последний раз его видели 22 ноября в районе Натахтари-Цалка. После этого след Давида Павлиашвили теряется.
Мужчина был одет в черный пиджак, черные брюки и военные ботинки. На голове была шапка темного цвета.
В случае, если кто-либо видел пропавшего, семья просит обращаться по номеру: (+995) 598910733.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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