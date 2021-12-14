https://sputnik-georgia.ru/20211214/sos-vo-mtskheta-pochti-mesyats-ischut-bez-vesti-propavshego-muzhchinu-262838950.html
SOS! Во Мцхета почти месяц ищут без вести пропавшего мужчину
SOS! Во Мцхета почти месяц ищут без вести пропавшего мужчину
Родные пропавшего просят о помощи и распространяют его фото 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T12:03+0400
2021-12-14T12:03+0400
2021-12-14T12:27+0400
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262675655_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_55da72b0c6530ab37674b5b02ee26cff.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинские полицейские ищут 50-летнего жителя села Фрезети Мцхетского района Давида Павлиашвили, который вышел из дома 21 ноября и так и не вернулся.По словам родных, у мужчины нет с собой мобильного телефона. В последний раз его видели 22 ноября в районе Натахтари-Цалка. После этого след Давида Павлиашвили теряется.Мужчина был одет в черный пиджак, черные брюки и военные ботинки. На голове была шапка темного цвета.В случае, если кто-либо видел пропавшего, семья просит обращаться по номеру: (+995) 598910733.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262675655_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_40947c5ec43a8efd96651c042e4634a0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
SOS! Во Мцхета почти месяц ищут без вести пропавшего мужчину
12:03 14.12.2021 (обновлено: 12:27 14.12.2021)
Родные пропавшего просят о помощи и распространяют его фото
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинские полицейские ищут 50-летнего жителя села Фрезети Мцхетского района Давида Павлиашвили, который вышел из дома 21 ноября и так и не вернулся.
По словам родных, у мужчины нет с собой мобильного телефона. В последний раз его видели 22 ноября в районе Натахтари-Цалка. После этого след Давида Павлиашвили теряется.
Мужчина был одет в черный пиджак, черные брюки и военные ботинки. На голове была шапка темного цвета.
В случае, если кто-либо видел пропавшего, семья просит обращаться по номеру: (+995) 598910733.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.