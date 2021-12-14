https://sputnik-georgia.ru/20211214/sos-vo-mtskheta-pochti-mesyats-ischut-bez-vesti-propavshego-muzhchinu-262838950.html

SOS! Во Мцхета почти месяц ищут без вести пропавшего мужчину

SOS! Во Мцхета почти месяц ищут без вести пропавшего мужчину

Родные пропавшего просят о помощи и распространяют его фото 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинские полицейские ищут 50-летнего жителя села Фрезети Мцхетского района Давида Павлиашвили, который вышел из дома 21 ноября и так и не вернулся.По словам родных, у мужчины нет с собой мобильного телефона. В последний раз его видели 22 ноября в районе Натахтари-Цалка. После этого след Давида Павлиашвили теряется.Мужчина был одет в черный пиджак, черные брюки и военные ботинки. На голове была шапка темного цвета.В случае, если кто-либо видел пропавшего, семья просит обращаться по номеру: (+995) 598910733.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия