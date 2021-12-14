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Сотрудник МВД Грузии признан виновным в бесчеловечном обращении с новобранцами
Сотрудник МВД Грузии признан виновным в бесчеловечном обращении с новобранцами
Один из фигурантов скандального дела об издевательствах над новобранцами приговорен к пяти годам, второй – в ожидании приговора 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T13:20+0400
2021-12-14T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Сотрудник Управления охраны объектов МВД Грузии Дмитрий Девдариани признан виновным в унижающем достоинство обращении с новобранцами и превышении служебных полномочий, и приговорен к пяти годам тюрьмы – вердикт вынес суд присяжных, сообщает Первый канал.По словам адвоката Давида Чикаидзе, Девдариани был оправдан судом присяжных по третьему пункту обвинения – применение физического насилия к военнослужащими.Издевательства над новобранцами в Грузии: один из фигурантов дела покончил с собой>>В деле фигурирует еще один обвиняемый – Георгий Бичелашвили, однако он отказался от суда присяжных и его судьбу решает Тбилисский городской суд. Он не признает себя виновным не по одному из трех пунктов обвинения.Следствие установило, что начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Департамента охраны объектов МВД применяли к солдатам-срочникам запрещенные законом методы наказания, ущемляли их достоинство и применяли к ним физическую силу.В частности, в марте 2020 года один из задержанных начальников смены Дмитрий Девдариани заставлял военнослужащих в специальной экипировке, которая весит 10 кг, на коленях зубной щеткой драить пол в казарменных туалетах два часа кряду.Спустя два месяца, в мае 2020 года, он повторил подобное издевательство с другим военнослужащим, но заставил его чистить туалет одиннадцать часов.На судебном слушании в апреле стало известно, что в деле фигурировал еще один сотрудник Департамента охраны объектов, непосредственный начальник Бичелашвили и Девдариани, но выяснилось, что в конце марта он застрелился. Однако до самоубийства он был допрошен следователями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сотрудник МВД Грузии признан виновным в бесчеловечном обращении с новобранцами
13:20 14.12.2021 (обновлено: 13:31 14.12.2021)
Один из фигурантов скандального дела об издевательствах над новобранцами приговорен к пяти годам, второй – в ожидании приговора
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik.
Сотрудник Управления охраны объектов МВД Грузии Дмитрий Девдариани признан виновным в унижающем достоинство обращении с новобранцами и превышении служебных полномочий, и приговорен к пяти годам тюрьмы – вердикт вынес суд присяжных, сообщает Первый канал
.
По словам адвоката Давида Чикаидзе, Девдариани был оправдан судом присяжных по третьему пункту обвинения – применение физического насилия к военнослужащими.
В деле фигурирует еще один обвиняемый – Георгий Бичелашвили, однако он отказался от суда присяжных и его судьбу решает Тбилисский городской суд. Он не признает себя виновным не по одному из трех пунктов обвинения.
Следствие установило, что начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Департамента охраны объектов МВД применяли к солдатам-срочникам запрещенные законом методы наказания, ущемляли их достоинство и применяли к ним физическую силу.
В частности, в марте 2020 года один из задержанных начальников смены Дмитрий Девдариани заставлял военнослужащих в специальной экипировке, которая весит 10 кг, на коленях зубной щеткой драить пол в казарменных туалетах два часа кряду.
Спустя два месяца, в мае 2020 года, он повторил подобное издевательство с другим военнослужащим, но заставил его чистить туалет одиннадцать часов.
На судебном слушании в апреле стало известно, что в деле фигурировал еще один сотрудник Департамента охраны объектов, непосредственный начальник Бичелашвили и Девдариани, но выяснилось, что в конце марта он застрелился. Однако до самоубийства он был допрошен следователями.
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