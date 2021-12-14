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Тбилгорсуд отправил в тюрьму до приговора обвиняемых в педофилии
Тбилгорсуд отправил в тюрьму до приговора обвиняемых в педофилии
Подсудимые обвиняются в половой связи с лицом, не достигшим 16 лет, и изнасиловании члена семьи 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T19:46+0400
2021-12-14T19:46+0400
2021-12-14T19:50+0400
происшествия
новости
грузия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения двум мужчинам, обвиняемым в изнасиловании двух девочек – 12 и 9 лет, заявила адвокат обвиняемых Софо Гогличидзе. О задержании обвиняемых, один из которых отец девочек, стало известно накануне. Им предъявлено обвинение в половой связи с лицом, не достигшим 16 лет, и изнасиловании члена семьи.По словам адвоката, ее подзащитные хранят молчание.При этом она отметила, что доказать вину отца девочек будет сложно, так как в деле нет свидетелей.По данным СМИ, в полицию обратилась мать девочек, которая обвинила в изнасиловании своей 12 летней дочери 24-летнего мужчину.Когда полиция начала расследование и опросила девочку и ее сестру, то выяснилось, что обеих девочек до этого неоднократно насиловал их отец. Оба мужчины были задержаны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд
Тбилгорсуд отправил в тюрьму до приговора обвиняемых в педофилии
19:46 14.12.2021 (обновлено: 19:50 14.12.2021)
Подсудимые обвиняются в половой связи с лицом, не достигшим 16 лет, и изнасиловании члена семьи
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения двум мужчинам, обвиняемым в изнасиловании двух девочек – 12 и 9 лет, заявила адвокат обвиняемых Софо Гогличидзе.
О задержании обвиняемых, один из которых отец девочек, стало известно накануне. Им предъявлено обвинение в половой связи с лицом, не достигшим 16 лет, и изнасиловании члена семьи.
По словам адвоката, ее подзащитные хранят молчание.
"Отец девочек не признает себя виновным и пользуется правом на молчание. Сегодня суд удовлетворил ходатайство обвинения и избрал заключение в качестве меры пресечения. Мы обжалуем это решение", - сказала Гогличидзе.
При этом она отметила, что доказать вину отца девочек будет сложно, так как в деле нет свидетелей.
По данным СМИ, в полицию обратилась мать девочек, которая обвинила в изнасиловании своей 12 летней дочери 24-летнего мужчину.
Когда полиция начала расследование и опросила девочку и ее сестру, то выяснилось, что обеих девочек до этого неоднократно насиловал их отец. Оба мужчины были задержаны.
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