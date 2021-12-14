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ЦСКА – УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

ЦСКА – УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами ЦСКА – УНИКС 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T20:39+0400

2021-12-14T20:39+0400

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спорт

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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В рамках XV тура Евролиги состоится интереснейший матч, в котором встретятся два российских клуба. Московский ЦСКА на своем паркете примет казанский УНИКС. Команды соседствуют в турнирной таблице, и это, безусловно, привнесет дополнительную интригу в противостояние.Уже совершенно точно можно констатировать, что "армейцы" преодолели кризис, в котором команда пребывала в ноябре. В Евролиге подопечные Итудиса выиграли четыре матча подряд и еще одну победу одержали в Единой Лиге ВТБ. У ЦСКА были определенные кадровые проблемы, но даже это обстоятельство не сказалось на результатах "красно-синих". В трех последних матчах "армейцы" побеждали с разницей не меньше, чем в 19 очков.В отличной форме находится у УНИКС. В 10 последних матчах во всех турнирах, казанский клуб потерпел только одно (!) поражение, да и то в овертайме. На своем паркете УНИКС уступил греческому "Олимпиакосу" 84:87. При этом стоит отметить, что в выигранных матчах Евролиги казанцы на голову были выше своих соперников, которым "привозили" от +11 до +26 очков.Учитывая, что оба клуба находятся в отличной форме, меня немного смущает букмекерская линия, выставленная на этот матч. ЦСКА идет явным фаворитом, и победа "армейцев" оценивается смехотворным коэффициентом 1,28 (против 3,6 у гостей).Безусловно, у ЦСКА одно из лучших нападений в Евролиге, но УНИКС достаточно грамотно и надежно играет в обороне (четвертый показатель в турнире). Поэтому, как мне кажется, было бы логично заиграть в этой паре победу казанского клуба с форой. Вполне возможно, что "армейцы" на своем паркете будут чувствовать себя более комфортно, но вряд ли обыграют гостей с перевесом больше чем в 8-10 очков.Ставка: победа УНИКСа с форой (+8.5) за 1,77.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч