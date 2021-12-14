Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211214/vlasti-gruzii-obyavili-tender-na-proektirovanie-khrama-bagrati-262846470.html
Власти Грузии объявили тендер на проектирование храма Баграти
Власти Грузии объявили тендер на проектирование храма Баграти
Действующие власти пытаются исправить ошибки, допущенные при предыдущих реставрациях храма 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T14:24+0400
2021-12-14T14:45+0400
культура
новости
юнеско
кутаиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988390_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b983b86a4671d3f0ffced318d867fdd9.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Объявлен новый тендер на проектирование храма Баграти в Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия), сообщила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.Она отметила, что в предыдущие годы были другие проекты по реконструкции храма, однако они не оправдались.По ее словам, ведомство не собирается работать с ошибочными проектами, чтобы не создавать угрозу памятникам."Безусловно, мы сможет поэтапно устранить эти погрешности… Эти проблемы не плачевные, однако они являются результатом той плачевной и необдуманной так называемой реставрации, которая в свое время привела к изъятию Баграти из списка ЮНЕСКО", – отметила Цулукиани.Храм Баграта был возведен в Кутаиси в годы правления Баграта III как главный собор его царства и освященный в честь Успения Богородицы в 1003 году.Величественный по размерам и пропорциям храм стал принципиально новым словом в истории кавказского зодчества, был пышно украшен резьбой и мозаиками, и играл исключительную роль в средневековой истории Грузии. В частности, именно здесь был коронован Давид IV Агмашенебели (Строитель).В 1994 году храм Баграта был внесен ЮНЕСКО в число объектов Всемирного наследия, а в 2001 году передан Грузинской Православной церкви.В 2009 году по инициативе Михаила Саакашвили, который на тот момент занимал пост президента Грузии, началась реконструкция храма. Проект предусматривал возведение купола на здание. Проект реконструкции вызвал неоднозначную и острую реакцию общественности. Несмотря на протест, Саакашвили заявил, что собор Баграти должен быть восстановлен, а работы продолжены.В результате в 2010 году храм Баграти внесли в список памятников, находящихся под угрозой, а в 2017 году ЮНЕСКО вовсе изъяло его из списка объектов Всемирного наследия. Все члены комитета единогласно признали, что после реконструкции, Баграти утратил свою общечеловеческую ценность.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20190417/Naslednik-trekh-tsarstv-i-obedinitel-Gruzii-svyatoy-tsar-Bagrat-III-244966167.html
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988390_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_9d94146115b49eb415b2fd934fefbe4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, юнеско, кутаиси

Власти Грузии объявили тендер на проектирование храма Баграти

14:24 14.12.2021 (обновлено: 14:45 14.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerХрам Баграта
Храм Баграта - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Действующие власти пытаются исправить ошибки, допущенные при предыдущих реставрациях храма
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Объявлен новый тендер на проектирование храма Баграти в Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия), сообщила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.
Она отметила, что в предыдущие годы были другие проекты по реконструкции храма, однако они не оправдались.

"Мы объявили новый тендер на проектирование. Поскольку, когда есть дефект, очень важно разработать правильный проект для его устранения, чтобы результат был как можно эффективным", – заявила Цулукиани.

По ее словам, ведомство не собирается работать с ошибочными проектами, чтобы не создавать угрозу памятникам.
"Безусловно, мы сможет поэтапно устранить эти погрешности… Эти проблемы не плачевные, однако они являются результатом той плачевной и необдуманной так называемой реставрации, которая в свое время привела к изъятию Баграти из списка ЮНЕСКО", – отметила Цулукиани.
Храм Баграта был возведен в Кутаиси в годы правления Баграта III как главный собор его царства и освященный в честь Успения Богородицы в 1003 году.
Горы Кавказа - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2019
Наследник трех царств и объединитель Грузии - святой царь Баграт III
17 апреля 2019, 12:09
Величественный по размерам и пропорциям храм стал принципиально новым словом в истории кавказского зодчества, был пышно украшен резьбой и мозаиками, и играл исключительную роль в средневековой истории Грузии. В частности, именно здесь был коронован Давид IV Агмашенебели (Строитель).
В 1994 году храм Баграта был внесен ЮНЕСКО в число объектов Всемирного наследия, а в 2001 году передан Грузинской Православной церкви.
В 2009 году по инициативе Михаила Саакашвили, который на тот момент занимал пост президента Грузии, началась реконструкция храма. Проект предусматривал возведение купола на здание. Проект реконструкции вызвал неоднозначную и острую реакцию общественности. Несмотря на протест, Саакашвили заявил, что собор Баграти должен быть восстановлен, а работы продолжены.
В результате в 2010 году храм Баграти внесли в список памятников, находящихся под угрозой, а в 2017 году ЮНЕСКО вовсе изъяло его из списка объектов Всемирного наследия. Все члены комитета единогласно признали, что после реконструкции, Баграти утратил свою общечеловеческую ценность.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:11"Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии
14:54Парламент Грузии на этой неделе закрывает осеннюю сессию
14:25Город музыки и любви – жизнь Вены в снимках тбилисского фотографа
14:24Власти Грузии объявили тендер на проектирование храма Баграти
13:41Суд разрешил грузинскому лоукостеру Myway Airlines возобновить работу
13:38"Быть или не быть" – Бурджанадзе выступает за продолжение акций протеста в Грузии
13:23Автодом мечты в Грузии: необычное путешествие туристов из России – видео
13:20Сотрудник МВД Грузии признан виновным в бесчеловечном обращении с новобранцами
13:04Загруженность Кутаисского аэропорта продолжает увеличиваться
12:18Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги
11:48Ковид-статистика Грузии: за сутки 49 летальных исходов
11:17Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 988
10:49В Москве зафиксирован сильнейший за 28 лет снегопад
10:34"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ
10:19Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты
10:12Показатель ношения масок в Грузии по-прежнему низкий
09:20Курс лари на вторник – 3,1002 GEL/$1
09:01Внешнеторговый оборот Грузии вырос на четверть
08:33История в фотографиях - в Тбилиси проходит выставка Бадри Вадачкория