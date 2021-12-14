https://sputnik-georgia.ru/20211214/vlasti-gruzii-obyavili-tender-na-proektirovanie-khrama-bagrati-262846470.html

Власти Грузии объявили тендер на проектирование храма Баграти

Власти Грузии объявили тендер на проектирование храма Баграти

Действующие власти пытаются исправить ошибки, допущенные при предыдущих реставрациях храма 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Объявлен новый тендер на проектирование храма Баграти в Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия), сообщила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.Она отметила, что в предыдущие годы были другие проекты по реконструкции храма, однако они не оправдались.По ее словам, ведомство не собирается работать с ошибочными проектами, чтобы не создавать угрозу памятникам."Безусловно, мы сможет поэтапно устранить эти погрешности… Эти проблемы не плачевные, однако они являются результатом той плачевной и необдуманной так называемой реставрации, которая в свое время привела к изъятию Баграти из списка ЮНЕСКО", – отметила Цулукиани.Храм Баграта был возведен в Кутаиси в годы правления Баграта III как главный собор его царства и освященный в честь Успения Богородицы в 1003 году.Величественный по размерам и пропорциям храм стал принципиально новым словом в истории кавказского зодчества, был пышно украшен резьбой и мозаиками, и играл исключительную роль в средневековой истории Грузии. В частности, именно здесь был коронован Давид IV Агмашенебели (Строитель).В 1994 году храм Баграта был внесен ЮНЕСКО в число объектов Всемирного наследия, а в 2001 году передан Грузинской Православной церкви.В 2009 году по инициативе Михаила Саакашвили, который на тот момент занимал пост президента Грузии, началась реконструкция храма. Проект предусматривал возведение купола на здание. Проект реконструкции вызвал неоднозначную и острую реакцию общественности. Несмотря на протест, Саакашвили заявил, что собор Баграти должен быть восстановлен, а работы продолжены.В результате в 2010 году храм Баграти внесли в список памятников, находящихся под угрозой, а в 2017 году ЮНЕСКО вовсе изъяло его из списка объектов Всемирного наследия. Все члены комитета единогласно признали, что после реконструкции, Баграти утратил свою общечеловеческую ценность.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20190417/Naslednik-trekh-tsarstv-i-obedinitel-Gruzii-svyatoy-tsar-Bagrat-III-244966167.html

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