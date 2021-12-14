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Внешнеторговый оборот Грузии вырос на четверть

Внешнеторговый оборот Грузии вырос на четверть

В ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим годом экспорт увеличился на 42,7% 14.12.2021, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

натия турнава

статистика

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2021 года вырос на 25,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 12 828,3 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 9 006,0 миллиона долларов, что на 24,5% больше данных за январь-ноябрь 2020 года.Экспорт составил 3 822,3 миллиона долларов. Это на 26,7% больше, чем в январе-ноябре 2020 года и на 12,3% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил 5 183,6 миллиона долларов, что на 23% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2020 года.Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава положительно оценила последние данные статистики, отметив, что процесс быстрого восстановления экономики продолжается.Глава Минэкономики заострила внимание и на хороших темпах роста экспорта, особенно экспорта грузинской продукции.В ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим годом экспорт увеличился на 42,7% и его объем составил 429,8 миллиона долларов. Как отметила Турнава, особенно важно, что показатель экспорта в ноябре, значительно превысил не только данные, зафиксированные в прошлом году, но и в 2019-м, до пандемии (на 23,6%).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", натия турнава, статистика