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Число внутренних туристов в Грузии увеличилось на 22%
Число внутренних туристов в Грузии увеличилось на 22%
Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T09:01+0400
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грузия
туризм
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2021 года увеличилось на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в третьем квартале 2021 года в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 379,4 тысячи жителей страны. Они осуществили 1 574,1 тысячи поездок, 813,5 тысячи из которых были туристическими.Число туристических визитов за отчетный период в среднем в месяц было на 22,6% больше аналогичного показателя за июль-сентябрь 2020 года."Вывернули карманы, но отдохнули" - как грузины поддержали внутренний туризм &gt;&gt;Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в возрождении этой сферы.Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что должно помочь развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.Куда ездили и сколько тратили местные туристыЗа отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам.При этом большинство жителей Грузии в третьем квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале составили 320,7 миллиона лари, что на 46,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 22% и составили 203,8 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.Среди внутренних туристов 55,4% составляют женщины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Число внутренних туристов в Грузии увеличилось на 22%

09:01 15.12.2021 (обновлено: 09:23 15.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2021 года увеличилось на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в третьем квартале 2021 года в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 379,4 тысячи жителей страны. Они осуществили 1 574,1 тысячи поездок, 813,5 тысячи из которых были туристическими.
Число туристических визитов за отчетный период в среднем в месяц было на 22,6% больше аналогичного показателя за июль-сентябрь 2020 года.
"Вывернули карманы, но отдохнули" - как грузины поддержали внутренний туризм >>
Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в возрождении этой сферы.
Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что должно помочь развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.

Куда ездили и сколько тратили местные туристы

За отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии (среднемесячные показатели)

Цель визита

Количество визитов, тысячи

Доля в общем числе визитов, %

Визит к родственникам и друзьям

645,5

41,0

Посещение второго дома

288,8

18,3

Отдых и развлечение

222,0

14,1

Шопинг

189,4

12,0

Лечение

144,7

9,2

Профдеятельность

34,3

2,2

Паломничество

13,3

0,8

Образование

5,0

0,3

Другие

31,1

2,0

При этом большинство жителей Грузии в третьем квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.
Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале составили 320,7 миллиона лари, что на 46,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 22% и составили 203,8 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)

Вид расходов

Расходы, млн лари

Расходы за визит, лари

Покупки

96,9

61,6

Еда и напитки

93,5

59,4

Транспорт

59,3

37,7

Размещение

28,4

18,0

Развлечения

4,6

2,9

Другое

38,0

24,2

Среди внутренних туристов 55,4% составляют женщины.
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