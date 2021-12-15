https://sputnik-georgia.ru/20211215/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-uvelichilos-na-22-262864651.html
Число внутренних туристов в Грузии увеличилось на 22%
Число внутренних туристов в Грузии увеличилось на 22%
Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T09:01+0400
2021-12-15T09:01+0400
2021-12-15T09:23+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2021 года увеличилось на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в третьем квартале 2021 года в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 379,4 тысячи жителей страны. Они осуществили 1 574,1 тысячи поездок, 813,5 тысячи из которых были туристическими.Число туристических визитов за отчетный период в среднем в месяц было на 22,6% больше аналогичного показателя за июль-сентябрь 2020 года."Вывернули карманы, но отдохнули" - как грузины поддержали внутренний туризм >>Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в возрождении этой сферы.Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что должно помочь развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.Куда ездили и сколько тратили местные туристыЗа отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам.При этом большинство жителей Грузии в третьем квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале составили 320,7 миллиона лари, что на 46,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 22% и составили 203,8 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.Среди внутренних туристов 55,4% составляют женщины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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экономика, новости, грузия, туризм, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Число внутренних туристов в Грузии увеличилось на 22%
09:01 15.12.2021 (обновлено: 09:23 15.12.2021)
Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik.
Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2021 года увеличилось на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте
Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в третьем квартале 2021 года в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 379,4 тысячи жителей страны. Они осуществили 1 574,1 тысячи поездок, 813,5 тысячи из которых были туристическими.
Число туристических визитов за отчетный период в среднем в месяц было на 22,6% больше аналогичного показателя за июль-сентябрь 2020 года.
Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в возрождении этой сферы.
Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что должно помочь развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
За отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии
(среднемесячные показатели)
Цель визита
Количество визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
645,5
41,0
Посещение второго дома
288,8
18,3
Отдых и развлечение
222,0
14,1
Шопинг
189,4
12,0
Лечение
144,7
9,2
Профдеятельность
34,3
2,2
Паломничество
13,3
0,8
Образование
5,0
0,3
Другие
31,1
2,0
При этом большинство жителей Грузии в третьем квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.
Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале составили 320,7 миллиона лари, что на 46,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 22% и составили 203,8 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.
Траты жителей Грузии как туристов
(среднемесячные показатели)
Вид расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Покупки
96,9
61,6
Еда и напитки
93,5
59,4
Транспорт
59,3
37,7
Размещение
28,4
18,0
Развлечения
4,6
2,9
Другое
38,0
24,2
Среди внутренних туристов 55,4% составляют женщины.
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