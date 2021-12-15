https://sputnik-georgia.ru/20211215/dva-gruzinskikh-universiteta-voshli-v-reyting-luchshikh-vuzov-mira-262880178.html

Два грузинских университета вошли в рейтинг лучших вузов региона

Два грузинских университета вошли в рейтинг лучших вузов региона

QS Quacquarelli Symonds является составителем рейтинга высших учебных заведений с 2004 года

2021-12-15T15:15+0400

2021-12-15T15:15+0400

2021-12-15T15:37+0400

общество

новости

в мире

грузия

тбилиси

образование

европа

вузы грузии

чехия

вузы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24775/80/247758036_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_724babe328231a746ba00a1df35a8a0f.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и Грузинский технический университет вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии – в число 450 сильнейших, говорится на сайте агентства QS Quacquarelli Symonds.МГУ им. Ломоносова – лучший университет на постсоветском пространстве. Второе место у Карлова университета (Чехия). Третье – у СПбГУ. Полный список включает 450 высших учебных заведений региона. Из них 134 российских, 2 – из Грузии: Тбилисский государственный университет им. Джавахишвили и Грузинский технический университет.QS использует шесть показателей для составления рейтинга – академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.QS Quacquarelli Symonds является составителем рейтинга университетов с 2004 года, в этом же году был опубликован первый рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings. С тех пор рейтинги QS стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

европа

чехия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, грузия, тбилиси, образование, европа, вузы грузии, чехия, вузы россии