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Два грузинских университета вошли в рейтинг лучших вузов региона
Два грузинских университета вошли в рейтинг лучших вузов региона
QS Quacquarelli Symonds является составителем рейтинга высших учебных заведений с 2004 года
2021-12-15T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и Грузинский технический университет вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии – в число 450 сильнейших, говорится на сайте агентства QS Quacquarelli Symonds.МГУ им. Ломоносова – лучший университет на постсоветском пространстве. Второе место у Карлова университета (Чехия). Третье – у СПбГУ. Полный список включает 450 высших учебных заведений региона. Из них 134 российских, 2 – из Грузии: Тбилисский государственный университет им. Джавахишвили и Грузинский технический университет.QS использует шесть показателей для составления рейтинга – академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.QS Quacquarelli Symonds является составителем рейтинга университетов с 2004 года, в этом же году был опубликован первый рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings. С тех пор рейтинги QS стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, грузия, тбилиси, образование, европа, вузы грузии, чехия, вузы россии

Два грузинских университета вошли в рейтинг лучших вузов региона

15:15 15.12.2021 (обновлено: 15:37 15.12.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovТбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили
Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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QS Quacquarelli Symonds является составителем рейтинга высших учебных заведений с 2004 года
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили и Грузинский технический университет вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии – в число 450 сильнейших, говорится на сайте агентства QS Quacquarelli Symonds.

Глобальное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds опубликовало ежегодный список лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии – QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022, в который вошли 450 лучших вузов региона.

МГУ им. Ломоносова – лучший университет на постсоветском пространстве. Второе место у Карлова университета (Чехия). Третье – у СПбГУ. Полный список включает 450 высших учебных заведений региона. Из них 134 российских, 2 – из Грузии: Тбилисский государственный университет им. Джавахишвили и Грузинский технический университет.
QS использует шесть показателей для составления рейтинга – академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.
QS Quacquarelli Symonds является составителем рейтинга университетов с 2004 года, в этом же году был опубликован первый рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings. С тех пор рейтинги QS стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов.
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