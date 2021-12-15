https://sputnik-georgia.ru/20211215/elena-akhvlediani-i-ee-epokha-v-tbilisi-otkryvaetsya-unikalnaya-vystavka-262875658.html
"Елена Ахвледиани и ее эпоха": в Тбилиси открывается уникальная выставка
"Елена Ахвледиани и ее эпоха": в Тбилиси открывается уникальная выставка
Выставка является частью оригинального проекта по изучению культурного наследства Грузии, хранящегося в частных коллекциях
2021-12-15T13:34+0400
2021-12-15T13:34+0400
2021-12-15T13:38+0400
культура
грузия
тбилиси
выставка
давид какабадзе
ладо гудиашвили
элене ахвледиани
кирилл зданевич
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Столичная галерея Baia приглашает 17 декабря на выставку под названием "Елена Ахвледиани и ее эпоха" – экспозиция организована министерством культуры, спорта и молодежи Грузии. Выставка является частью уникального проекта по изучению культурного наследия, хранящегося в частных коллекциях. Он называется "Художник и его эпоха" и стартовал в галерее "Байя" в 2019 году. Каждая из экспозиций проекта фокусируется на творчестве одного художника и на представлении важных историко-культурных событий, происходящих в эпоху его деятельности."Выставочный проект "Елена Ахвледиани и ее эпоха" в контексте величайшего грузинского художника XX века представляет неизвестные до сих пор работы его современников, хранящиеся в частных коллекциях уникальные материалы и раритеты грузинской культуры", – говорится в анонсе мероприятия в Facebook. Так посетители выставки увидят картины Елены Ахвледиани, Петра Блеткина, Гиго Габашвили, Ладо Гудиашвили, Феликса Варламишвили, Кирилла Зданевича, Мосе Тоидзе, Давида Какабадзе, Кетеван Магалашвили, Петре Оцхели, Корнелия Санадзе, Валериана Сидамон-Эристави, Николая Склифосовского, Веры Пагава, Бориса Фогеля, Дмитрия Шеварднадзе, Оскара Шмерлинга и Василия Шухаева. Выставка продлится до 25 января 2022 года включительно. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, тбилиси, выставка, давид какабадзе, ладо гудиашвили, элене ахвледиани, кирилл зданевич
"Елена Ахвледиани и ее эпоха": в Тбилиси открывается уникальная выставка
13:34 15.12.2021 (обновлено: 13:38 15.12.2021)
Выставка является частью оригинального проекта по изучению культурного наследства Грузии, хранящегося в частных коллекциях
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Столичная галерея Baia приглашает 17 декабря на выставку под названием "Елена Ахвледиани и ее эпоха" – экспозиция организована министерством культуры, спорта и молодежи Грузии.
Выставка является частью уникального проекта по изучению культурного наследия, хранящегося в частных коллекциях. Он называется "Художник и его эпоха" и стартовал в галерее "Байя" в 2019 году. Каждая из экспозиций проекта фокусируется на творчестве одного художника и на представлении важных историко-культурных событий, происходящих в эпоху его деятельности.
"Выставочный проект "Елена Ахвледиани и ее эпоха" в контексте величайшего грузинского художника XX века представляет неизвестные до сих пор работы его современников, хранящиеся в частных коллекциях уникальные материалы и раритеты грузинской культуры", – говорится в анонсе мероприятия в Facebook
.
Так посетители выставки увидят картины Елены Ахвледиани, Петра Блеткина, Гиго Габашвили, Ладо Гудиашвили, Феликса Варламишвили, Кирилла Зданевича, Мосе Тоидзе, Давида Какабадзе, Кетеван Магалашвили, Петре Оцхели, Корнелия Санадзе, Валериана Сидамон-Эристави, Николая Склифосовского, Веры Пагава, Бориса Фогеля, Дмитрия Шеварднадзе, Оскара Шмерлинга и Василия Шухаева. Выставка продлится до 25 января 2022 года включительно.
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