https://sputnik-georgia.ru/20211215/elena-akhvlediani-i-ee-epokha-v-tbilisi-otkryvaetsya-unikalnaya-vystavka-262875658.html

"Елена Ахвледиани и ее эпоха": в Тбилиси открывается уникальная выставка

"Елена Ахвледиани и ее эпоха": в Тбилиси открывается уникальная выставка

Выставка является частью оригинального проекта по изучению культурного наследства Грузии, хранящегося в частных коллекциях

2021-12-15T13:34+0400

2021-12-15T13:34+0400

2021-12-15T13:38+0400

культура

грузия

тбилиси

выставка

давид какабадзе

ладо гудиашвили

элене ахвледиани

кирилл зданевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23547/84/235478491_0:13:1001:576_1920x0_80_0_0_7c8d844af87cf56afdc84cc5a0cbf64b.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Столичная галерея Baia приглашает 17 декабря на выставку под названием "Елена Ахвледиани и ее эпоха" – экспозиция организована министерством культуры, спорта и молодежи Грузии. Выставка является частью уникального проекта по изучению культурного наследия, хранящегося в частных коллекциях. Он называется "Художник и его эпоха" и стартовал в галерее "Байя" в 2019 году. Каждая из экспозиций проекта фокусируется на творчестве одного художника и на представлении важных историко-культурных событий, происходящих в эпоху его деятельности."Выставочный проект "Елена Ахвледиани и ее эпоха" в контексте величайшего грузинского художника XX века представляет неизвестные до сих пор работы его современников, хранящиеся в частных коллекциях уникальные материалы и раритеты грузинской культуры", – говорится в анонсе мероприятия в Facebook. Так посетители выставки увидят картины Елены Ахвледиани, Петра Блеткина, Гиго Габашвили, Ладо Гудиашвили, Феликса Варламишвили, Кирилла Зданевича, Мосе Тоидзе, Давида Какабадзе, Кетеван Магалашвили, Петре Оцхели, Корнелия Санадзе, Валериана Сидамон-Эристави, Николая Склифосовского, Веры Пагава, Бориса Фогеля, Дмитрия Шеварднадзе, Оскара Шмерлинга и Василия Шухаева. Выставка продлится до 25 января 2022 года включительно. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, грузия, тбилиси, выставка, давид какабадзе, ладо гудиашвили, элене ахвледиани, кирилл зданевич