https://sputnik-georgia.ru/20211215/goroskop-na-segodnya-16-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262858210.html

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 16 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T10:14+0400

2021-12-15T10:14+0400

2021-12-15T10:14+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 16 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.У Овнов 16 декабря появятся заманчивые перспективы в профессиональных отношениях. Гороскоп рекомендует знаку зодиака заниматься сегодня текущими делами с максимальной отдачей и сосредоточенностью, и успех не заставит себя ждать. Доступные финансы нужно направить на закрытие денежных обязательств и задуматься о долгосрочном погашении кредитов и возврате долгов.Для Тельцов 16 декабря будет заполнено сюрпризами и всевозможными неожиданностями – хорошее время для знакомства и общения с авторитетными людьми. Знак зодиака сможет сегодня заняться планированием бюджета на предстоящий месяц. Сплетни способны испортить отношения с партнером – гороскоп советует прислушиваться к голосу своего сердца, а не к чужим советам.По гороскопу Близнецам всю ответственную работу нужно выполнить в первой половине 16 декабря, поскольку в это время знак зодиака будет ощущать прилив сил и энергии. Вечер лучше посвятить своему хобби и близким. Играть Близнецам сегодня в азартные игры не рекомендуется, а также заключать рискованные сделки с финансами или недвижимым имуществом. Пропавшее имущество в скором времени отыщется.От Раков фортуна временно отвернется. У некоторых представителей знака зодиака начинаются сегодня проблемы вследствие того, что выдают желанное за действительное, и не хотят учитывать истинное положение дел. Вечер лучше провести дома в окружении семьи. Гороскоп советует Ракам побеспокоиться о собственном здоровье и самочувствии, и отложив все дела в сторону, посвятите время себе.Львов ждет 16 декабря сложный день – на поверхность сегодня всплывут незавершенные дела и прошлые обиды. Гороскоп советует знаку зодиака сдерживать эмоции, чтобы избежать значительных потерь. В денежных вопросах также нужно проявить осторожность – откажитесь от заключения сделок и постарайтесь сократить расходы. Благоприятно сегодня для объяснения в любви.Дев 16 декабря ждет легкий, не обремененный какими-либо проблемами день. У знака зодиака сегодня появится желание скрасить свою жизнь и чем-нибудь разнообразить досуг. Семейным Девам удастся решить вопросы, обсуждение которых раньше вызывало недовольство близких. Гороскоп советует знаку зодиака позаботиться о здоровье – легкая диета и необременительные физические нагрузки пойдут им на пользу.Контактность и открытость поможет Весам наладить ценные связи. По гороскопу жизненный потенциал знака зодиака высок – любые запланированные дела будут сегодня успешны. В денежных вопросах нужно проявить осторожность – перепроверять поступающую информацию и сократить расходы. Игнорировать здоровье не следует – поберегите силы и нервную систему.Для Скорпионов наступает период, не подходящий для активной деятельности. Крайне желательно знаку зодиака сохранять сегодня верность собственным идеалам и устоям. Попытки кривить душой принесут материальную выгоду, но плохо отразятся на самочувствии. Семейным Скорпионам предстоят рутинные дела, забывать о которых нельзя. Гороскоп советует знаку зодиака избегать стрессов, чтобы не нажить бессонницу.Начальство к Стрельцам 16 декабря будет особенно требовательным, поэтому постарайтесь не нарушать трудовую дисциплину даже в незначительных мелочах. Многие сегодняшние траты окажутся бесполезными, поэтому гороскоп советует относиться к деньгам бережнее. Знак зодиака может сегодня порадовать себя любимыми блюдами, не опасаясь прибавить в весе, однако во всем следует соблюдать меру.Козерогам 16 декабря нужно проявить аккуратность в работе с документами и с материальными ценностями – оплошность может привести к потере денег. Благоприятно сегодня для людей креативных, занимающихся искусством, а также для торговли. Семейная жизнь знака зодиака начнет налаживаться – будет меньше спорных ситуаций. По гороскопу массаж и гимнастика помогут от болей в позвоночнике.Гороскоп рекомендует Водолеям 16 декабря не пытаться уладить все дела разом, а действовать поэтапно, постепенно преодолевая преграды. Знаку зодиака желательно посвятить день бытовым делам – делать полезные приобретения, начать ремонт в доме или переставлять мебель. Благоприятно сегодня для начала диеты – вы сможете без усилий сбросить несколько лишних килограмм.Рыбам уверенность в достижении поставленных задач 16 декабря придаст возросшая энергия. Знак зодиака наверняка достигнет сегодня желаемых результатов, если хорошо подготовится. Гороскоп не советует играть сегодня в карты и в другие азартные игры – риск проигрыша довольно велик. Благоприятно для наведения порядка и приобретения в дом новых вещей. Самочувствие знака зодиака значительно улучшится.Материал подготовлен на основе открытых источников

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