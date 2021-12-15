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Григорий Лепс опроверг информацию о своей госпитализации
Григорий Лепс опроверг информацию о своей госпитализации
Это произошло на фоне появления новости о разводе певца с супругой Анной, с которой он прожил почти 20 лет
2021-12-15T16:58+0400
2021-12-15T16:58+0400
2021-12-15T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Российский артист Григорий Лепс опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что его госпитализировали, пишет РИА Новости.В СМИ распространилась информация, что якобы у Григория Лепса случился гипертонический криз. Новости распространились на фоне информации о разводе артиста.Однако в интервью РИА Новости певец сказал, что информация о госпитализации ложная."Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", - сказал он по видеосвязи и показал свой двор и окрестный лес.Сейчас Лепс находится в процессе развода с супругой Анной, с которой прожил в браке почти 20 лет. Поклонники предполагали, что проблемы со здоровьем могли возникнуть по этой причине.Однако в минувшую пятницу он приехал на "Золотой граммофон", где многие отметили, что певец хорошо выглядит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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григорий лепс, российский шоу-бизнес
Григорий Лепс опроверг информацию о своей госпитализации
16:58 15.12.2021 (обновлено: 17:11 15.12.2021)
Это произошло на фоне появления новости о разводе певца с супругой Анной, с которой он прожил почти 20 лет
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik.
Российский артист Григорий Лепс опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что его госпитализировали, пишет РИА Новости
.
В СМИ распространилась информация, что якобы у Григория Лепса случился гипертонический криз. Новости распространились на фоне информации о разводе артиста.
Однако в интервью РИА Новости певец сказал, что информация о госпитализации ложная.
"Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", - сказал он по видеосвязи и показал свой двор и окрестный лес.
Сейчас Лепс находится в процессе развода с супругой Анной, с которой прожил в браке почти 20 лет. Поклонники предполагали, что проблемы со здоровьем могли возникнуть по этой причине.
Однако в минувшую пятницу он приехал на "Золотой граммофон", где многие отметили, что певец хорошо выглядит.
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