https://sputnik-georgia.ru/20211215/grigoriy-leps-oproverg-informatsiyu-o-svoey-gospitalizatsii-262885067.html

Григорий Лепс опроверг информацию о своей госпитализации

Григорий Лепс опроверг информацию о своей госпитализации

Это произошло на фоне появления новости о разводе певца с супругой Анной, с которой он прожил почти 20 лет

2021-12-15T16:58+0400

2021-12-15T16:58+0400

2021-12-15T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Российский артист Григорий Лепс опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что его госпитализировали, пишет РИА Новости.В СМИ распространилась информация, что якобы у Григория Лепса случился гипертонический криз. Новости распространились на фоне информации о разводе артиста.Однако в интервью РИА Новости певец сказал, что информация о госпитализации ложная."Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", - сказал он по видеосвязи и показал свой двор и окрестный лес.Сейчас Лепс находится в процессе развода с супругой Анной, с которой прожил в браке почти 20 лет. Поклонники предполагали, что проблемы со здоровьем могли возникнуть по этой причине.Однако в минувшую пятницу он приехал на "Золотой граммофон", где многие отметили, что певец хорошо выглядит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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григорий лепс, российский шоу-бизнес