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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211215/grigoriy-leps-oproverg-informatsiyu-o-svoey-gospitalizatsii-262885067.html
Григорий Лепс опроверг информацию о своей госпитализации
Григорий Лепс опроверг информацию о своей госпитализации
Это произошло на фоне появления новости о разводе певца с супругой Анной, с которой он прожил почти 20 лет
2021-12-15T16:58+0400
2021-12-15T17:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
григорий лепс
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Российский артист Григорий Лепс опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что его госпитализировали, пишет РИА Новости.В СМИ распространилась информация, что якобы у Григория Лепса случился гипертонический криз. Новости распространились на фоне информации о разводе артиста.Однако в интервью РИА Новости певец сказал, что информация о госпитализации ложная."Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", - сказал он по видеосвязи и показал свой двор и окрестный лес.Сейчас Лепс находится в процессе развода с супругой Анной, с которой прожил в браке почти 20 лет. Поклонники предполагали, что проблемы со здоровьем могли возникнуть по этой причине.Однако в минувшую пятницу он приехал на "Золотой граммофон", где многие отметили, что певец хорошо выглядит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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григорий лепс, российский шоу-бизнес

Григорий Лепс опроверг информацию о своей госпитализации

16:58 15.12.2021 (обновлено: 17:11 15.12.2021)
© photo: Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГригорий Лепс и Анна Шаплыкова
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Евгения Новоженина
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Это произошло на фоне появления новости о разводе певца с супругой Анной, с которой он прожил почти 20 лет
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Российский артист Григорий Лепс опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что его госпитализировали, пишет РИА Новости.
В СМИ распространилась информация, что якобы у Григория Лепса случился гипертонический криз. Новости распространились на фоне информации о разводе артиста.
Однако в интервью РИА Новости певец сказал, что информация о госпитализации ложная.
"Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", - сказал он по видеосвязи и показал свой двор и окрестный лес.
Сейчас Лепс находится в процессе развода с супругой Анной, с которой прожил в браке почти 20 лет. Поклонники предполагали, что проблемы со здоровьем могли возникнуть по этой причине.
Однако в минувшую пятницу он приехал на "Золотой граммофон", где многие отметили, что певец хорошо выглядит.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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