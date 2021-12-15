https://sputnik-georgia.ru/20211215/i-igrat-i-uchitsya-detyam-migrantov-poobeschali-obrazovatelnyy-furgon---video-262866257.html

И играть, и учиться: детям мигрантов пообещали "образовательный фургон" – видео

И играть, и учиться: детям мигрантов пообещали "образовательный фургон" – видео

Специалисты-психологи и представители ЮНИСЕФ изучают возможность оказания образовательных услуг в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе... 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T09:32+0400

2021-12-15T09:32+0400

2021-12-15T10:21+0400

видео

мультимедиа

беларусь

мигранты

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0f/262866096_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6e5e3f35a327037848aeef6d2def170e.jpg

Новшество предназначено для детей, которых сейчас в торгово-логистическом центре, по предварительной оценке, около двухсот, сообщает Sputnik Беларусь.Главная задача специалистов – изучить потребности детей в получении образовательных услуг, для этого проводят анкетирование.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Также планируется привезти сюда мобильный "образовательный фургон", где будут организованы кружки по интересам.

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, беларусь, мигранты, дети, видео