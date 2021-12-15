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И играть, и учиться: детям мигрантов пообещали "образовательный фургон" – видео
И играть, и учиться: детям мигрантов пообещали "образовательный фургон" – видео
Специалисты-психологи и представители ЮНИСЕФ изучают возможность оказания образовательных услуг в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе... 15.12.2021, Sputnik Грузия
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Новшество предназначено для детей, которых сейчас в торгово-логистическом центре, по предварительной оценке, около двухсот, сообщает Sputnik Беларусь.Главная задача специалистов – изучить потребности детей в получении образовательных услуг, для этого проводят анкетирование.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Также планируется привезти сюда мобильный "образовательный фургон", где будут организованы кружки по интересам.
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И играть, и учиться: детям мигрантов пообещали "образовательный фургон" – видео

09:32 15.12.2021 (обновлено: 10:21 15.12.2021)
© video: Sputnik
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Специалисты-психологи и представители ЮНИСЕФ изучают возможность оказания образовательных услуг в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе. Смотрите подробности в видео
Новшество предназначено для детей, которых сейчас в торгово-логистическом центре, по предварительной оценке, около двухсот, сообщает Sputnik Беларусь.
Главная задача специалистов – изучить потребности детей в получении образовательных услуг, для этого проводят анкетирование.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Также планируется привезти сюда мобильный "образовательный фургон", где будут организованы кружки по интересам.
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