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Илия II поддержал инициативу президента Грузии
Илия II поддержал инициативу президента Грузии
Зурабишвили уже пригласила в свою резиденцию представителей оппозиции на новогодний прием 15.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ознакомила Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго со своей инициативой по достижению национального согласия, говорится в сообщении администрации главы государства.На прошлой неделе президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии.На встрече с главой грузинской православной церкви Зурабишвили попросила благословения от его Святейшества.Заявление в связи со встречей также распространила Патриархия Грузия.Уже известно, что Зурабишвили пригласила представителей оппозиции в свою резиденцию на новогодний прием. Большая часть оппозиционных лидеров уже заявила о готовности принять участие в мероприятии.Однако пока неизвестно, примет ли приглашение президента лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. На данном этапе известно лишь то, что он уже получил приглашение.Ранее Мелия заявил, что примирение теряет смысл до тех пор, пока экс-президент Грузии Михаил Саакашвили остается в заключении.Сам Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Эта встреча, по его словам, должна состояться в военном госпитале в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ника мелия

Илия II поддержал инициативу президента Грузии

17:21 15.12.2021 (обновлено: 18:16 15.12.2021)
© photo: Sputnik / Aram NersesyanГлава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй
Глава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Зурабишвили уже пригласила в свою резиденцию представителей оппозиции на новогодний прием
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ознакомила Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго со своей инициативой по достижению национального согласия, говорится в сообщении администрации главы государства.
На прошлой неделе президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии.
На встрече с главой грузинской православной церкви Зурабишвили попросила благословения от его Святейшества.
Заявление в связи со встречей также распространила Патриархия Грузия.

"Президент представила Патриарху свое видение, которое связано с процессом примирения в нашем обществе. Его Святейшество и Церковь, как и всегда, поддержат любую инициативу и действие, направленные на единство", - говорится в заявлении Патриархии Грузии.

Уже известно, что Зурабишвили пригласила представителей оппозиции в свою резиденцию на новогодний прием. Большая часть оппозиционных лидеров уже заявила о готовности принять участие в мероприятии.
Однако пока неизвестно, примет ли приглашение президента лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. На данном этапе известно лишь то, что он уже получил приглашение.
Ранее Мелия заявил, что примирение теряет смысл до тех пор, пока экс-президент Грузии Михаил Саакашвили остается в заключении.
Сам Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Эта встреча, по его словам, должна состояться в военном госпитале в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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