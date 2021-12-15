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Институт Pantone назвал главный цвет наступающего 2022 года - фото
Институт Pantone назвал главный цвет наступающего 2022 года - фото
Цвет, который выбрали эксперты, по их словам, стал символом духа времени и переходного периода, который сейчас переживает человечество. Смотрите в фотоленте... 15.12.2021, Sputnik Грузия
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Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri, который стал главным цветом 2022 года. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В структуре считают, что Very Peri, сочетает в себе оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрируя жизнерадостность и динамичность.
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фотоленты, мультимедиа, новый год, новости в фотографиях, цвет года, фото

Институт Pantone назвал главный цвет наступающего 2022 года - фото

13:40 15.12.2021
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Цвет, который выбрали эксперты, по их словам, стал символом духа времени и переходного периода, который сейчас переживает человечество. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит новый оттенок синего
Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri, который стал главным цветом 2022 года.
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В структуре считают, что Very Peri, сочетает в себе оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрируя жизнерадостность и динамичность.
© AP Photo / Heribert Proepper

Институт цвета Pantone вынес свой вердикт и определил самый желанный цвет будущего год

Институт цвета Pantone вынес свой вердикт и определил самый желанный цвет будущего год - Sputnik Грузия
1/15
© AP Photo / Heribert Proepper

Институт цвета Pantone вынес свой вердикт и определил самый желанный цвет будущего год

© photo: Sputnik / Ivan Sekretarev / Перейти в фотобанк

Новый оттенок синего -PANTONE 17-3938 Very Peri

Новый оттенок синего -PANTONE 17-3938 Very Peri - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Ivan Sekretarev
/
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Новый оттенок синего -PANTONE 17-3938 Very Peri

© AFP / Glyn Kirk

Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ

Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ - Sputnik Грузия
3/15
© AFP / Glyn Kirk

Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ

© AFP / Jason Merritt / Getty Images

PANTONE 17-3938 Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного

PANTONE 17-3938 Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного - Sputnik Грузия
4/15
© AFP / Jason Merritt / Getty Images

PANTONE 17-3938 Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного

© AP Photo / Chris Pizzello

Демонстрирует жизнерадостность и динамичность

Демонстрирует жизнерадостность и динамичность - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Chris Pizzello

Демонстрирует жизнерадостность и динамичность

© photo: Sputnik / Seung Il Ryu  / Перейти в фотобанк

По мнению специалистов этот цвет помогает принять "измененный ландшафт возможностей" и открывает "новое видение"

По мнению специалистов этот цвет помогает принять &quot;измененный ландшафт возможностей&quot; и открывает &quot;новое видение&quot; - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Seung Il Ryu
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По мнению специалистов этот цвет помогает принять "измененный ландшафт возможностей" и открывает "новое видение"

© AFP / Anthony Wallace

Оттенок Very Peri в Pantone назвали любопытным и интригующим


Оттенок Very Peri в Pantone назвали любопытным и интригующим - Sputnik Грузия
7/15
© AFP / Anthony Wallace

Оттенок Very Peri в Pantone назвали любопытным и интригующим


© AP Photo / Elaine Thompson

Pantone Color Institute - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли

Pantone Color Institute - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли - Sputnik Грузия
8/15
© AP Photo / Elaine Thompson

Pantone Color Institute - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли

© AFP / Filippo Monteforte

К примеру, моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее...

К примеру, моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее... - Sputnik Грузия
9/15
© AFP / Filippo Monteforte

К примеру, моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее...

© AFP / Yuri Cortez

Институт определяет главный цвет с 2000 года

Институт определяет главный цвет с 2000 года - Sputnik Грузия
10/15
© AFP / Yuri Cortez

Институт определяет главный цвет с 2000 года

© AFP / Getty Images / Emma Mcintyre

В 2021 году организация выбрала сразу два главных цвета года - глубокий серый и яркий желтый

В 2021 году организация выбрала сразу два главных цвета года - глубокий серый и яркий желтый - Sputnik Грузия
11/15
© AFP / Getty Images / Emma Mcintyre

В 2021 году организация выбрала сразу два главных цвета года - глубокий серый и яркий желтый

© AFP / David McNew / Getty Images

Пурпурные цветы Жакаранды возвышаются над домами в южной Калифорнии

Пурпурные цветы Жакаранды возвышаются над домами в южной Калифорнии - Sputnik Грузия
12/15
© AFP / David McNew / Getty Images

Пурпурные цветы Жакаранды возвышаются над домами в южной Калифорнии

© AFP / Bulent Kilic

Серена Уильямс из США держит трофей после победы в финале теннисного турнира в Стамбуле

Серена Уильямс из США держит трофей после победы в финале теннисного турнира в Стамбуле - Sputnik Грузия
13/15
© AFP / Bulent Kilic

Серена Уильямс из США держит трофей после победы в финале теннисного турнира в Стамбуле

© AP Photo / Omar Vega

Келли Осборн на гала-концерте The Art of Elysium Heaven в Санта-Монике

Келли Осборн на гала-концерте The Art of Elysium Heaven в Санта-Монике - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Omar Vega

Келли Осборн на гала-концерте The Art of Elysium Heaven в Санта-Монике

© AFP / STR

Показ MGPIN Make-up Styling 2012 на китайской неделе моды в Пекине

Показ MGPIN Make-up Styling 2012 на китайской неделе моды в Пекине - Sputnik Грузия
15/15
© AFP / STR

Показ MGPIN Make-up Styling 2012 на китайской неделе моды в Пекине

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