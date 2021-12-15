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Институт Pantone назвал главный цвет наступающего 2022 года - фото

Институт Pantone назвал главный цвет наступающего 2022 года - фото

Цвет, который выбрали эксперты, по их словам, стал символом духа времени и переходного периода, который сейчас переживает человечество. Смотрите в фотоленте... 15.12.2021, Sputnik Грузия

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Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri, который стал главным цветом 2022 года. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В структуре считают, что Very Peri, сочетает в себе оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрируя жизнерадостность и динамичность.

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