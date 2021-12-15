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Институт Pantone назвал главный цвет наступающего 2022 года - фото
Институт Pantone назвал главный цвет наступающего 2022 года - фото
Цвет, который выбрали эксперты, по их словам, стал символом духа времени и переходного периода, который сейчас переживает человечество. Смотрите в фотоленте... 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T13:40+0400
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Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri, который стал главным цветом 2022 года. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В структуре считают, что Very Peri, сочетает в себе оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрируя жизнерадостность и динамичность.
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фотоленты, мультимедиа, новый год, новости в фотографиях, цвет года, фото
Институт Pantone назвал главный цвет наступающего 2022 года - фото
Цвет, который выбрали эксперты, по их словам, стал символом духа времени и переходного периода, который сейчас переживает человечество. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит новый оттенок синего
Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri, который стал главным цветом 2022 года.
В структуре считают, что Very Peri, сочетает в себе оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрируя жизнерадостность и динамичность.
© AP Photo / Heribert Proepper
Институт цвета Pantone вынес свой вердикт и определил самый желанный цвет будущего год
Институт цвета Pantone вынес свой вердикт и определил самый желанный цвет будущего год
© photo: Sputnik / Ivan Sekretarev / Перейти в фотобанк
Новый оттенок синего -PANTONE 17-3938 Very Peri
Новый оттенок синего -PANTONE 17-3938 Very Peri
© AFP / Glyn Kirk
Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ
Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ
© AFP / Jason Merritt / Getty Images
PANTONE 17-3938 Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного
PANTONE 17-3938 Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного
© AP Photo / Chris Pizzello
Демонстрирует жизнерадостность и динамичность
Демонстрирует жизнерадостность и динамичность
© photo: Sputnik / Seung Il Ryu / Перейти в фотобанк
По мнению специалистов этот цвет помогает принять "измененный ландшафт возможностей" и открывает "новое видение"
По мнению специалистов этот цвет помогает принять "измененный ландшафт возможностей" и открывает "новое видение"
© AFP / Anthony Wallace
Оттенок Very Peri в Pantone назвали любопытным и интригующим
Оттенок Very Peri в Pantone назвали любопытным и интригующим
© AP Photo / Elaine Thompson
Pantone Color Institute - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли
Pantone Color Institute - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли
© AFP / Filippo Monteforte
К примеру, моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее...
К примеру, моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее...
© AFP / Yuri Cortez
Институт определяет главный цвет с 2000 года
Институт определяет главный цвет с 2000 года
© AFP / Getty Images / Emma Mcintyre
В 2021 году организация выбрала сразу два главных цвета года - глубокий серый и яркий желтый
В 2021 году организация выбрала сразу два главных цвета года - глубокий серый и яркий желтый
© AFP / David McNew / Getty Images
Пурпурные цветы Жакаранды возвышаются над домами в южной Калифорнии
Пурпурные цветы Жакаранды возвышаются над домами в южной Калифорнии
© AFP / Bulent Kilic
Серена Уильямс из США держит трофей после победы в финале теннисного турнира в Стамбуле
Серена Уильямс из США держит трофей после победы в финале теннисного турнира в Стамбуле
© AP Photo / Omar Vega
Келли Осборн на гала-концерте The Art of Elysium Heaven в Санта-Монике
Келли Осборн на гала-концерте The Art of Elysium Heaven в Санта-Монике
© AFP / STR
Показ MGPIN Make-up Styling 2012 на китайской неделе моды в Пекине
Показ MGPIN Make-up Styling 2012 на китайской неделе моды в Пекине