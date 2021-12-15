https://sputnik-georgia.ru/20211215/kovid-pasport-dlya-deda-moroza-262894249.html

Ковид-паспорт для Деда Мороза

Ковид-паспорт для Деда Мороза

Близятся новогодние праздники, и жителей Грузии волнует вопрос, как же в свете новых ограничений они пройдут? "Зеленые паспорта" уже заработали в стране, и эти... 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T22:46+0400

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общество

грузия

карикатуры

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

ковид-паспорт

мультимедиа

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В Грузии до сих пор, с начала декабря, каждые выходные в нескольких городах проходят акции протеста против "зеленого статуса" и ковид-паспортов. В основном, протестующие антиваксеры собираются в центре Тбилиси, а также в Кутаиси и Зугдиди. "Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений, а также возможность посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается тем, кто сделал вакцину против коронавируса, тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, карикатуры, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, ковид-паспорт, инфографика, мультимедиа