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Ковид-паспорт для Деда Мороза
Ковид-паспорт для Деда Мороза
Близятся новогодние праздники, и жителей Грузии волнует вопрос, как же в свете новых ограничений они пройдут? "Зеленые паспорта" уже заработали в стране, и эти... 15.12.2021, Sputnik Грузия
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общество
грузия
карикатуры
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
ковид-паспорт
мультимедиа
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В Грузии до сих пор, с начала декабря, каждые выходные в нескольких городах проходят акции протеста против "зеленого статуса" и ковид-паспортов. В основном, протестующие антиваксеры собираются в центре Тбилиси, а также в Кутаиси и Зугдиди. "Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений, а также возможность посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается тем, кто сделал вакцину против коронавируса, тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.
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общество, грузия, карикатуры, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, ковид-паспорт, инфографика, мультимедиа

Ковид-паспорт для Деда Мороза

22:46 15.12.2021 (обновлено: 22:52 15.12.2021)
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Близятся новогодние праздники, и жителей Грузии волнует вопрос, как же в свете новых ограничений они пройдут? "Зеленые паспорта" уже заработали в стране, и эти регуляции нравятся не всем.
Ковид-паспорт и Дед Мороз - Sputnik Грузия
В Грузии до сих пор, с начала декабря, каждые выходные в нескольких городах проходят акции протеста против "зеленого статуса" и ковид-паспортов. В основном, протестующие антиваксеры собираются в центре Тбилиси, а также в Кутаиси и Зугдиди.
"Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений, а также возможность посещать различные мероприятия. "Зеленый статус" присваивается тем, кто сделал вакцину против коронавируса, тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.
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