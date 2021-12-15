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Крупнейшие ГЭС Грузии

Крупнейшие ГЭС Грузии

Грузия богата гидроресурсами, которые активно используются для выработки электроэнергии 15.12.2021, Sputnik Грузия

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Между тем, потребление электроэнергии в Грузии растет: за десять месяцев с начала 2021 года в Грузии было потреблено 12,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей: России (более 1 млрд Квт.ч), Турции (161,2 млн Квт.ч) и Азербайджана (505,7 млн Квт.ч). По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Для того, чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, сколько электроэнергии выработали крупнейшие ГЭС страны за 2020 год и их установленную мощность.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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