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Лидеры стран Евросоюза и Восточного партнерства соберутся на саммит в Брюсселе

Лидеры стран Евросоюза и Восточного партнерства соберутся на саммит в Брюсселе

В числе обсуждаемых вопросов будут региональные проблемы, включая борьбу с COVID-19 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Очередной саммит с участием стран "Восточного партнерства" и стран-участниц Евросоюза пройдет в среду в Брюсселе, передает РИА Новости.Ожидается, что заседание возглавит президент Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также будет присутствовать на встрече в верхах. От стран Восточного партнерства в Брюсселе будут представлены Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия и Украина. Белоруссия ранее приостановила свое участие в программе и в саммите участие не примет. В числе обсуждаемых на встрече вопросов будут региональные проблемы, включая напряженность на границах Украины и России, ситуация в Беларуси, борьба с COVID-19.Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровня участие в Восточном партнерстве из-за политизированного подхода партнеров. В конце июня сообщалось, что в связи с введенными Евросоюзом новыми санкциями в отношении Беларуси республика приостанавливает свое участие в Восточном партнерстве. Летом этого года Еврокомиссия предложила создать план развития стран Восточного партнерства с финансированием в 2,3 миллиарда евро. Эти средства предполагается направить в страны Восточного партнерства, в частности, в форме грантов и гарантий "с потенциалом мобилизации до 17 миллиардов евро государственных и частных инвестиций".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210628/Belarus-priostanavlivaet-uchastie-v-Vostochnom-partnerstve-252154801.html

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