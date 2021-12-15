https://sputnik-georgia.ru/20211215/masshtabnaya-spetsoperatsiya-v-tbilisi-chto-proiskhodilo-v-kvartire-eks-deputata-262872217.html
Масштабная спецоперация в Тбилиси: что происходило в квартире экс-депутата?
Масштабная спецоперация в Тбилиси: что происходило в квартире экс-депутата?
С утра в грузинской столице проходит спецоперация по задержанию лиц, причастных к воровскому миру 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T12:01+0400
2021-12-15T12:01+0400
2021-12-15T12:01+0400
происшествия
новости
грузия
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259466121_0:322:3025:2023_1920x0_80_0_0_582c0da3afcb18f7a444f14560969dea.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Грузинские правоохранители в рамках спецоперации в среду задержали молодого мужчину в квартире бывшего депутата парламента Грузии Темура Жоржолиани, сообщает телеканал "Рустави 2".Несколько минут назад спецоперация завершилась в районе Самгори на улице Хведелиани. Именно там в квартире экс-депутата задержали мужчину около 30 лет.С утра сразу в нескольких районах Тбилиси, в том числе в Варкетили, Исани и Глдани, проводится масштабная спецоперация по задержанию группы людей, причастных к так называемому воровскому миру.Ранее представитель криминального департамента МВД Грузии Георгий Бадзгаладзе сообщил о задержании нескольких человек. По данным СМИ, речь идет по меньшей мере о десяти человек.По информации телеканала, помимо столицы, спецоперация прошла и в других регионах страны, в том числе и в Аджарии, где задержали одного человека.Подробную информацию ведомство распространит позже.Жоржолиани был депутатом парламента Грузии третьего созыва – в 1992 – 1995 годах. Он был председателем "Консервативной партии". В 2006 году Жоржолиани задержали по обвинению в попытке госпереворота и он провел в тюрьме шесть лет. Экс-депутат был досрочно освобожден в ноябре 2012 году, после смены власти.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259466121_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4289d61b19e463d9e431d92d44a5b33.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, спецоперация
Масштабная спецоперация в Тбилиси: что происходило в квартире экс-депутата?
С утра в грузинской столице проходит спецоперация по задержанию лиц, причастных к воровскому миру
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik.
Грузинские правоохранители в рамках спецоперации в среду задержали молодого мужчину в квартире бывшего депутата парламента Грузии Темура Жоржолиани, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Несколько минут назад спецоперация завершилась в районе Самгори на улице Хведелиани. Именно там в квартире экс-депутата задержали мужчину около 30 лет.
С утра сразу в нескольких районах Тбилиси, в том числе в Варкетили, Исани и Глдани, проводится масштабная спецоперация по задержанию группы людей, причастных к так называемому воровскому миру.
Ранее представитель криминального департамента МВД Грузии Георгий Бадзгаладзе сообщил о задержании нескольких человек. По данным СМИ, речь идет по меньшей мере о десяти человек.
По информации телеканала, помимо столицы, спецоперация прошла и в других регионах страны, в том числе и в Аджарии, где задержали одного человека.
Подробную информацию ведомство распространит позже.
Жоржолиани был депутатом парламента Грузии третьего созыва – в 1992 – 1995 годах. Он был председателем "Консервативной партии". В 2006 году Жоржолиани задержали по обвинению в попытке госпереворота и он провел в тюрьме шесть лет. Экс-депутат был досрочно освобожден в ноябре 2012 году, после смены власти.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.