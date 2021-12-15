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Мяч Зурико Давиташвили претендует на лучший гол ноября-декабря в РПЛ
Мяч Зурико Давиташвили претендует на лучший гол ноября-декабря в РПЛ
Давиташвили отличился в матче XVII тура, в котором "Арсенал" обыграл подмосковные "Химки" 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Мяч грузинского полузащитника тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили претендует на лучший гол ноября-декабря в РПЛ.Гол Давиташвили попал в шорт-лист из восьми мячей, и теперь на официальном сайте российской премьер-лиги любой болельщик может проголосовать за понравившийся ему мяч.Давиташвили отличился в матче XVII тура, в котором "Арсенал" обыграл подмосковные "Химки" 2:1. Грузинский футболист забил на 61 минуте встречи, пробив из-за пределов штрафной площади обводящим ударом, и сравнял счет в матче.В нынешнем сезоне РПЛ Давиташвили провел за "Арсенал" 16 матчей, в которых забил три гола.В тульский клуб полузащитник сборной Грузии перешел летом 2021 года из волгоградского "Ротора".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, новости, в мире, футбол

Мяч Зурико Давиташвили претендует на лучший гол ноября-декабря в РПЛ

17:56 15.12.2021 (обновлено: 17:58 15.12.2021)
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Химки" - "Арсенал"
Футбол. РПЛ. Матч Химки - Арсенал - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
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Давиташвили отличился в матче XVII тура, в котором "Арсенал" обыграл подмосковные "Химки"
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Мяч грузинского полузащитника тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили претендует на лучший гол ноября-декабря в РПЛ.
Гол Давиташвили попал в шорт-лист из восьми мячей, и теперь на официальном сайте российской премьер-лиги любой болельщик может проголосовать за понравившийся ему мяч.
Давиташвили отличился в матче XVII тура, в котором "Арсенал" обыграл подмосковные "Химки" 2:1. Грузинский футболист забил на 61 минуте встречи, пробив из-за пределов штрафной площади обводящим ударом, и сравнял счет в матче.
В нынешнем сезоне РПЛ Давиташвили провел за "Арсенал" 16 матчей, в которых забил три гола.
В тульский клуб полузащитник сборной Грузии перешел летом 2021 года из волгоградского "Ротора".
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