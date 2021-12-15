https://sputnik-georgia.ru/20211215/myach-zuriko-davitashvili-pretenduet-na-luchshiy-gol-noyabrya-dekabrya-v-rpl-262887213.html

Мяч Зурико Давиташвили претендует на лучший гол ноября-декабря в РПЛ

Мяч Зурико Давиташвили претендует на лучший гол ноября-декабря в РПЛ

Давиташвили отличился в матче XVII тура, в котором "Арсенал" обыграл подмосковные "Химки" 15.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Мяч грузинского полузащитника тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили претендует на лучший гол ноября-декабря в РПЛ.Гол Давиташвили попал в шорт-лист из восьми мячей, и теперь на официальном сайте российской премьер-лиги любой болельщик может проголосовать за понравившийся ему мяч.Давиташвили отличился в матче XVII тура, в котором "Арсенал" обыграл подмосковные "Химки" 2:1. Грузинский футболист забил на 61 минуте встречи, пробив из-за пределов штрафной площади обводящим ударом, и сравнял счет в матче.В нынешнем сезоне РПЛ Давиташвили провел за "Арсенал" 16 матчей, в которых забил три гола.В тульский клуб полузащитник сборной Грузии перешел летом 2021 года из волгоградского "Ротора".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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