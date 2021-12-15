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На волю с дипломом: женщины-заключенные овладевают профессиями
На волю с дипломом: женщины-заключенные овладевают профессиями
Профессией фитнес-инструктора в пенитенциарном учреждении №5 овладели 17 женщин-заключенных 15.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Женщины, отбывающие наказание в тюрьме №5, прошли обучение на фитнес-инструкторов и получили соответствующие сертификаты, говорится в сообщении на странице Специальной пенитенциарной службы в соцсети Facebook.По данным службы, 17 женщин-заключенных проходили обучение шесть месяцев и получили специальные сертификаты, которые позволят им работать после освобождения.Специальная пенитенциарная служба продолжает содействовать возвращению осужденных в общество полноправными членами и с этой целью осуществляет образовательные проекты в местах заключения, в том числе в женской тюрьме N5.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, женщины, тюрьма

На волю с дипломом: женщины-заключенные овладевают профессиями

23:31 15.12.2021
© Facebook / Special Penitentiary Service of GeorgiaЖенщин-заключенных обучили профессии фитнес-инструктора
Женщин-заключенных обучили профессии фитнес-инструктора - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia
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Профессией фитнес-инструктора в пенитенциарном учреждении №5 овладели 17 женщин-заключенных
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Женщины, отбывающие наказание в тюрьме №5, прошли обучение на фитнес-инструкторов и получили соответствующие сертификаты, говорится в сообщении на странице Специальной пенитенциарной службы в соцсети Facebook.
По данным службы, 17 женщин-заключенных проходили обучение шесть месяцев и получили специальные сертификаты, которые позволят им работать после освобождения.
Специальная пенитенциарная служба продолжает содействовать возвращению осужденных в общество полноправными членами и с этой целью осуществляет образовательные проекты в местах заключения, в том числе в женской тюрьме N5.
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