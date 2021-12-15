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Россиянина признали виновным по делу об убийстве в Берлине Хангошвили
Россиянина признали виновным по делу об убийстве в Берлине Хангошвили
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Суд ФРГ признал россиянина виновным в убийстве в столице Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к... 15.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Суд ФРГ признал россиянина виновным в убийстве в столице Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению, пишет РИА Новости.Уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили был застрелен в августе 2019 года. По подозрению в убийстве был задержан россиянин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Россиянина признали виновным по делу об убийстве в Берлине Хангошвили
14:32 15.12.2021 (обновлено: 14:37 15.12.2021)
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik.
Суд ФРГ признал россиянина виновным в убийстве в столице Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению, пишет РИА Новости
.
Уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили был застрелен в августе 2019 года. По подозрению в убийстве был задержан россиянин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.