Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Россиянина признали виновным по делу об убийстве в Берлине Хангошвили
https://sputnik-georgia.ru/20211215/rossiyanina-priznali-vinovnym-po-delu-ob-ubiystve-v-berline-khangoshvili-262878338.html
Россиянина признали виновным по делу об убийстве в Берлине Хангошвили
Россиянина признали виновным по делу об убийстве в Берлине Хангошвили
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Суд ФРГ признал россиянина виновным в убийстве в столице Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к... 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T14:32+0400
2021-12-15T14:37+0400
россия
новости
в мире
грузия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_56dbd3caa7d89c1029c2299474d9643e.jpg
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Суд ФРГ признал россиянина виновным в убийстве в столице Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению, пишет РИА Новости.Уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили был застрелен в августе 2019 года. По подозрению в убийстве был задержан россиянин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_e6b95c9015be73aa1dc07aa57cecbaee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, в мире, грузия, общество

Россиянина признали виновным по делу об убийстве в Берлине Хангошвили

14:32 15.12.2021 (обновлено: 14:37 15.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
Дополняется
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Суд ФРГ признал россиянина виновным в убийстве в столице Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению, пишет РИА Новости.
Уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили был застрелен в августе 2019 года. По подозрению в убийстве был задержан россиянин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:32Россиянина признали виновным по делу об убийстве в Берлине Хангошвили
14:26Президент Грузии пригласила оппозицию на новогодний прием
14:08Российский ракетный комплекс “Ответ” прошел испытания в Японском море - видео
13:54Лидеры стран Евросоюза и Восточного партнерства соберутся на саммит в Брюсселе
13:40Институт Pantone назвал главный цвет наступающего 2022 года - фото
13:34"Елена Ахвледиани и ее эпоха": в Тбилиси открывается уникальная выставка
13:19Саакашвили пичкали психотропными препаратами? Заключение Народного защитника
12:55СМИ: мужчина покончил с собой после убийства жены и тещи на Востоке Грузии
12:46Мировая премьера "Реквиема" Кахидзе пройдет в Тбилиси
12:31Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
12:01Масштабная спецоперация в Тбилиси: что происходило в квартире экс-депутата?
11:46Грузия на "Детском Евровидении - 2021": Николоз Каджая прошел первую репетицию в Париже
11:31Фонд "Карту" облагородит село Дзвели Хибула на западе Грузии
11:01Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 278
09:49Борьба с воровским миром: сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация
09:32И играть, и учиться: детям мигрантов пообещали "образовательный фургон" – видео
09:20Курс лари на среду – 3,0978 GEL/$1
09:01Число внутренних туристов в Грузии увеличилось на 22%
07:32Больше всего корольков и хурмы из Грузии вывезли в Армению и Россию
07:01Госбюджет Грузии на 2022 год выносится на голосование