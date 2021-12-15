https://sputnik-georgia.ru/20211215/rossiyskiy-raketnyy-kompleks-otvet-proshel-ispytaniya-v-yaponskom-more---video-262877821.html

Российский ракетный комплекс “Ответ” прошел испытания в Японском море - видео

Российский ракетный комплекс “Ответ” прошел испытания в Японском море - видео

Российские военные провели успешные испытания новейшего противолодочного комплекса “Ответ”. Подробнее - смотрите в видео 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T14:08+0400

2021-12-15T14:08+0400

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Ракета, выпущенная фрегатом Тихоокеанского флота “Маршал Шапошников”, успешно поразила учебную подводную цель в Японском море. “Ответ” предназначен для поражения подводных лодок. Как отметили в Минобороны РФ, для запуска используются те же универсальные пусковые установки, благодаря которым применяются крылатые ракеты “Оникс” и “Калибр”.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, министерство обороны рф, вооружения, гонка вооружений, видео