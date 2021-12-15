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Российский ракетный комплекс “Ответ” прошел испытания в Японском море - видео
Российский ракетный комплекс “Ответ” прошел испытания в Японском море - видео
Российские военные провели успешные испытания новейшего противолодочного комплекса “Ответ”. Подробнее - смотрите в видео 15.12.2021, Sputnik Грузия
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Ракета, выпущенная фрегатом Тихоокеанского флота “Маршал Шапошников”, успешно поразила учебную подводную цель в Японском море. “Ответ” предназначен для поражения подводных лодок. Как отметили в Минобороны РФ, для запуска используются те же универсальные пусковые установки, благодаря которым применяются крылатые ракеты “Оникс” и “Калибр”.
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россия, видео, мультимедиа, министерство обороны рф, вооружения, гонка вооружений, видео

Российский ракетный комплекс “Ответ” прошел испытания в Японском море - видео

14:08 15.12.2021
© Ministry of Defence of Russia
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Российские военные провели успешные испытания новейшего противолодочного комплекса “Ответ”. Подробнее - смотрите в видео
Ракета, выпущенная фрегатом Тихоокеанского флота “Маршал Шапошников”, успешно поразила учебную подводную цель в Японском море.
“Ответ” предназначен для поражения подводных лодок. Как отметили в Минобороны РФ, для запуска используются те же универсальные пусковые установки, благодаря которым применяются крылатые ракеты “Оникс” и “Калибр”.
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