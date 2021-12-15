https://sputnik-georgia.ru/20211215/skolko-mandarinov-mozhno-sedat-v-den-polza-i-vred-ot-tsitrusovykh-262892007.html

Сколько мандаринов можно съедать в день? Польза и вред от цитрусовых

Сколько мандаринов можно съедать в день? Польза и вред от цитрусовых

Вкусные и сочные мандарины дарят нам зимой свежесть и витамины - помогают с наслаждением коротать зимние вечера 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T20:42+0400

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справки

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Поглощая ароматные цитрусы, вряд ли кто-то задумывается о том, сколько мандаринов можно съедать в день и может ли чрезмерное употребление цитрусовых нанести вред нашему организму.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, сколько мандаринов можно съедать в день, а также какую пользу и вред могут нанести цитрусовые нашему организму.Сколько мандаринов можно съедать в день?Специалисты рекомендуют съедать в день не более четырех мандаринов и есть цитрусы с белыми прожилками, так как это клетчатка, которая поможет нормализовать усвоение простых углеводов.При этом они отмечают, что цитрусовые нельзя есть натощак, чтобы не нанести вред своему организму - кислоты, содержащиеся в мандаринах, способны повредить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.Диетологи рекомендуют есть мандарины тем людям, которые следят за своим весом, так как цитрусовые не очень калорийны и в них много витаминов и полезных веществ.Переедать нежелательно - из-за обильного содержания в мандаринах сахара, лимонной и аскорбиновой кислот могут возникать псевдоаллергические реакции.Польза и вред от цитрусовыхРодиной мандарина, как утверждают исследователи, является Китай, где тысячи лет назад выращивали кустарники, на которых росли сочные освежающие плоды.В Италию мандарины из Китая завез в XVIII веке путешественник Мишель Текор. В России мандарины появились лишь в начале ХХ века, их удалось акклиматизировать к погодным условиям Кавказа.Условно сорта мандаринов делят на три группы: итальянские танжерины; теплолюбивые мандарины; японские холодостойкие статсумы (уншиу) - выращивают такие сорта на черноморском побережье.Мандарины богаты витаминами С, В, D, К и содержат большое количество минералов и микроэлементов, таких как кальций, медь, магний, калий, фосфор и железо. За счет большого содержания лимонной кислоты цитрус не накапливает нитраты и вредные вещества.Польза мандарина: способствует прочности кровеносных капилляров; снижает риск ожирения; укрепляет кости и восстанавливает ткани; выводит остатки тяжелых металлов из организма; защищает от диабета типа 2 и некоторых хронических заболеваний; улучшает состояние зубов; позволяет избегать поглощения холестерина кишечником; борется с цингой (заболеванием, вызванным дефицитом витамина С) и так далее.Мандарины противопоказаны: при кишечных и желудочных заболеваниях, при гепатите, нефрите, холецистите, при сахарном диабете, аллергии.Материал подготовлен на основе открытых источников

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