https://sputnik-georgia.ru/20211215/vse-ob-ubiystve-kennedi---v-ssha-rassekrecheny-materialy-sledstviya-262893381.html

Все об убийстве Кеннеди - в США рассекречены материалы следствия

Все об убийстве Кеннеди - в США рассекречены материалы следствия

С хроникой расследования убийства, которое потрясло мир, можно ознакомиться на сайте национальных архивов США 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T21:59+0400

2021-12-15T21:59+0400

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в мире

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сотни ранее засекреченных документов следствия об убийстве президента Джона Кеннеди появились в открытом доступе, сообщает РИА Новости.Отсканированные материалы появилась на сайте национальных архивов США."Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена... требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 года. Национальные архивы опубликовали записи онлайн", - сказано в сопроводительной записке.Президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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