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Ядерная война или потепление отношений: Безруков о переговорах Путина и Байдена
Ядерная война или потепление отношений: Безруков о переговорах Путина и Байдена
Ядерная война или потепление – что ожидать от российско-американских отношений после переговоров Путина и Байдена? Смотрите, что думает по этому поводу эксперт... 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T15:24+0400
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В студии Sputnik на русском ведущий Марат Касем вместе с профессором кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и полковником службы внешней разведки в отставке Андреем Безруковым подвели главные итоги переговоров президентов России и США. Среди главных тем – возможность введения против России так называемых "адских" санкций, опасность отключения от SWIFT, встреча "Россия-НАТО", риск повторения "Карибского кризиса" и новое устройство мира.
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Ядерная война или потепление отношений: Безруков о переговорах Путина и Байдена

15:24 15.12.2021 (обновлено: 15:41 15.12.2021)
© video: Sputnik /
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Ядерная война или потепление – что ожидать от российско-американских отношений после переговоров Путина и Байдена? Смотрите, что думает по этому поводу эксперт по оборонной политике
В студии Sputnik на русском ведущий Марат Касем вместе с профессором кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и полковником службы внешней разведки в отставке Андреем Безруковым подвели главные итоги переговоров президентов России и США.
Среди главных тем – возможность введения против России так называемых "адских" санкций, опасность отключения от SWIFT, встреча "Россия-НАТО", риск повторения "Карибского кризиса" и новое устройство мира.
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