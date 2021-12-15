https://sputnik-georgia.ru/20211215/yadernaya-voyna-ili-poteplenie-otnosheniy-bezrukov-o-peregovorakh-putina-i-baydena-262880816.html

Ядерная война или потепление отношений: Безруков о переговорах Путина и Байдена

Ядерная война или потепление отношений: Безруков о переговорах Путина и Байдена

Ядерная война или потепление – что ожидать от российско-американских отношений после переговоров Путина и Байдена? Смотрите, что думает по этому поводу эксперт... 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T15:24+0400

2021-12-15T15:24+0400

2021-12-15T15:41+0400

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В студии Sputnik на русском ведущий Марат Касем вместе с профессором кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и полковником службы внешней разведки в отставке Андреем Безруковым подвели главные итоги переговоров президентов России и США. Среди главных тем – возможность введения против России так называемых "адских" санкций, опасность отключения от SWIFT, встреча "Россия-НАТО", риск повторения "Карибского кризиса" и новое устройство мира.

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