https://sputnik-georgia.ru/20211216/alba---tsska-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262915854.html
"Альба" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги
"Альба" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги
В XVI туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде сыграет с берлинской "Альбой", которая располагается внизу турнирной таблицы. 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T18:01+0400
2021-12-16T18:01+0400
2021-12-16T18:01+0400
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Для "армейцев" это отличный шанс реабилитироваться за провальный матч с УНИКС-ом в прошлом туре.Большинство специалистов предполагало, что казанский клуб окажет достойное сопротивление "армейцам" в Москве. Но разгрома не ожидал никто. ЦСКА уступил в 21 очко (67:88) и повторил домашний антирекорд в Евролиге восьмилетней давности. Тогда "красно-синие" на своем паркете уступили "Барселоне" с такой же разницей.Единственный, кого можно отметить в составе ЦСКА, – это форвард Торнике Шенгелия. Грузин восстановился после травмы и набрал 20 очков в матче. Но капитана сборной Грузии не поддержали ни Клайберн, ни Милутинов, ни Фойгтманн. Показательный момент – Хэккетт провел на паркете больше 16 минут, но не набрал ни одного (!) очка.Что касается "Альбы", то игра немецкого клуба напоминает синусоиду. Проиграв два матча в России ("Зениту" 66:75 и УНИКС-у 71:85), берлинцы на своем паркете обыграли "Маккаби" и "Олимпию Милан". Однако последовавшая выездная сессия вновь оказалась неудачной – поражение от "Панатинаикоса" (67:82) и "Реала" (64:87). Следуя логике, домашний матч против ЦСКА должен сложиться для немцев удачно.Но букмекеры так не думают. По их мнению, ЦСКА является ярко выраженным фаворитом противостояния. Победа "армейцев" оценивается коэффициентом 1,22 (против 4,1 у хозяев). В пользу московского клуба говорит и статистика личных встреч – ЦСКА выиграл четыре из последних пяти матчей.Нет никаких сомнений в том, что после поражения от УНИКС-а наставник "армейцев" Димитрис Итудис провел основательную беседу со своими подопечными и в Берлине команда не повторит московского провала. Но брать чистую победу ЦСКА нет никакого смысла. В домашних матчах "Альба" в среднем набирает 75.8 очка за игру. Думаю, ЦСКА предельно внимательно сыграет в защите и не позволит хозяевам превысить отметку в 76 очков.Ставка: "Альба" наберет меньше 76.5 очков за 1,77.
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Нодар Майсурадзе
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Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
спорт, новости, в мире, торнике шенгелия, цска, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч
"Альба" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
В XVI туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде сыграет с берлинской "Альбой", которая располагается внизу турнирной таблицы.
Для "армейцев" это отличный шанс реабилитироваться за провальный матч с УНИКС-ом в прошлом туре.
Большинство специалистов предполагало, что казанский клуб окажет достойное сопротивление "армейцам" в Москве. Но разгрома не ожидал никто. ЦСКА уступил в 21 очко (67:88) и повторил домашний антирекорд в Евролиге восьмилетней давности. Тогда "красно-синие" на своем паркете уступили "Барселоне" с такой же разницей.
Единственный, кого можно отметить в составе ЦСКА, – это форвард Торнике Шенгелия. Грузин восстановился после травмы и набрал 20 очков в матче. Но капитана сборной Грузии не поддержали ни Клайберн, ни Милутинов, ни Фойгтманн. Показательный момент – Хэккетт провел на паркете больше 16 минут, но не набрал ни одного (!) очка.
Что касается "Альбы", то игра немецкого клуба напоминает синусоиду. Проиграв два матча в России ("Зениту" 66:75 и УНИКС-у 71:85), берлинцы на своем паркете обыграли "Маккаби" и "Олимпию Милан". Однако последовавшая выездная сессия вновь оказалась неудачной – поражение от "Панатинаикоса" (67:82) и "Реала" (64:87). Следуя логике, домашний матч против ЦСКА должен сложиться для немцев удачно.
Но букмекеры так не думают. По их мнению, ЦСКА является ярко выраженным фаворитом противостояния. Победа "армейцев" оценивается коэффициентом 1,22 (против 4,1 у хозяев). В пользу московского клуба говорит и статистика личных встреч – ЦСКА выиграл четыре из последних пяти матчей.
Нет никаких сомнений в том, что после поражения от УНИКС-а наставник "армейцев" Димитрис Итудис провел основательную беседу со своими подопечными и в Берлине команда не повторит московского провала. Но брать чистую победу ЦСКА нет никакого смысла. В домашних матчах "Альба" в среднем набирает 75.8 очка за игру. Думаю, ЦСКА предельно внимательно сыграет в защите и не позволит хозяевам превысить отметку в 76 очков.
Ставка: "Альба" наберет меньше 76.5 очков за 1,77.