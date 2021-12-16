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https://sputnik-georgia.ru/20211216/alba---tsska-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262915854.html
"Альба" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги
"Альба" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги
В XVI туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде сыграет с берлинской "Альбой", которая располагается внизу турнирной таблицы. 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T18:01+0400
2021-12-16T18:01+0400
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Для "армейцев" это отличный шанс реабилитироваться за провальный матч с УНИКС-ом в прошлом туре.Большинство специалистов предполагало, что казанский клуб окажет достойное сопротивление "армейцам" в Москве. Но разгрома не ожидал никто. ЦСКА уступил в 21 очко (67:88) и повторил домашний антирекорд в Евролиге восьмилетней давности. Тогда "красно-синие" на своем паркете уступили "Барселоне" с такой же разницей.Единственный, кого можно отметить в составе ЦСКА, – это форвард Торнике Шенгелия. Грузин восстановился после травмы и набрал 20 очков в матче. Но капитана сборной Грузии не поддержали ни Клайберн, ни Милутинов, ни Фойгтманн. Показательный момент – Хэккетт провел на паркете больше 16 минут, но не набрал ни одного (!) очка.Что касается "Альбы", то игра немецкого клуба напоминает синусоиду. Проиграв два матча в России ("Зениту" 66:75 и УНИКС-у 71:85), берлинцы на своем паркете обыграли "Маккаби" и "Олимпию Милан". Однако последовавшая выездная сессия вновь оказалась неудачной – поражение от "Панатинаикоса" (67:82) и "Реала" (64:87). Следуя логике, домашний матч против ЦСКА должен сложиться для немцев удачно.Но букмекеры так не думают. По их мнению, ЦСКА является ярко выраженным фаворитом противостояния. Победа "армейцев" оценивается коэффициентом 1,22 (против 4,1 у хозяев). В пользу московского клуба говорит и статистика личных встреч – ЦСКА выиграл четыре из последних пяти матчей.Нет никаких сомнений в том, что после поражения от УНИКС-а наставник "армейцев" Димитрис Итудис провел основательную беседу со своими подопечными и в Берлине команда не повторит московского провала. Но брать чистую победу ЦСКА нет никакого смысла. В домашних матчах "Альба" в среднем набирает 75.8 очка за игру. Думаю, ЦСКА предельно внимательно сыграет в защите и не позволит хозяевам превысить отметку в 76 очков.Ставка: "Альба" наберет меньше 76.5 очков за 1,77.
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спорт, новости, в мире, торнике шенгелия, цска, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч

"Альба" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

18:01 16.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Gal"perin / Перейти в фотобанкИгрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче "Зенит" - ЦСКА
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче Зенит - ЦСКА - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Gal"perin
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
В XVI туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде сыграет с берлинской "Альбой", которая располагается внизу турнирной таблицы.
Для "армейцев" это отличный шанс реабилитироваться за провальный матч с УНИКС-ом в прошлом туре.
Большинство специалистов предполагало, что казанский клуб окажет достойное сопротивление "армейцам" в Москве. Но разгрома не ожидал никто. ЦСКА уступил в 21 очко (67:88) и повторил домашний антирекорд в Евролиге восьмилетней давности. Тогда "красно-синие" на своем паркете уступили "Барселоне" с такой же разницей.
Единственный, кого можно отметить в составе ЦСКА, – это форвард Торнике Шенгелия. Грузин восстановился после травмы и набрал 20 очков в матче. Но капитана сборной Грузии не поддержали ни Клайберн, ни Милутинов, ни Фойгтманн. Показательный момент – Хэккетт провел на паркете больше 16 минут, но не набрал ни одного (!) очка.
© photo: Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч УНИКС - "Альба"
Баскетбол. Евролига. Матч УНИКС - Альба - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
Баскетбол. Евролига. Матч УНИКС - "Альба"
© photo: Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Что касается "Альбы", то игра немецкого клуба напоминает синусоиду. Проиграв два матча в России ("Зениту" 66:75 и УНИКС-у 71:85), берлинцы на своем паркете обыграли "Маккаби" и "Олимпию Милан". Однако последовавшая выездная сессия вновь оказалась неудачной – поражение от "Панатинаикоса" (67:82) и "Реала" (64:87). Следуя логике, домашний матч против ЦСКА должен сложиться для немцев удачно.
Но букмекеры так не думают. По их мнению, ЦСКА является ярко выраженным фаворитом противостояния. Победа "армейцев" оценивается коэффициентом 1,22 (против 4,1 у хозяев). В пользу московского клуба говорит и статистика личных встреч – ЦСКА выиграл четыре из последних пяти матчей.
Нет никаких сомнений в том, что после поражения от УНИКС-а наставник "армейцев" Димитрис Итудис провел основательную беседу со своими подопечными и в Берлине команда не повторит московского провала. Но брать чистую победу ЦСКА нет никакого смысла. В домашних матчах "Альба" в среднем набирает 75.8 очка за игру. Думаю, ЦСКА предельно внимательно сыграет в защите и не позволит хозяевам превысить отметку в 76 очков.
Ставка: "Альба" наберет меньше 76.5 очков за 1,77.
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