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Автомобили скорой помощи будут производить на заводе на западе Грузии
Автомобили скорой помощи будут производить на заводе на западе Грузии
Компания "Биелес" планирует вложить в проект 10 миллионов лари 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T17:16+0400
2021-12-16T17:16+0400
2021-12-16T17:16+0400
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озургети
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Началось строительство нового предприятия по производству специальной автотехники в селе Мерия Озургетского муниципалитета на западе Грузии, говорится в сообщении мэрии Озургети.Компания "Биелес" планирует вложить в проект 10 миллионов лари. На начальном этапе на заводе будут трудоустроены 70 человек, а в конечном итоге 250.Учредитель и партнеры компании - британские бизнесмены, одни из ведущих производителей спецтехники в Великобритании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале..
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, озургети, инвестиции
Автомобили скорой помощи будут производить на заводе на западе Грузии
Компания "Биелес" планирует вложить в проект 10 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik.
Началось строительство нового предприятия по производству специальной автотехники в селе Мерия Озургетского муниципалитета на западе Грузии, говорится в сообщении
мэрии Озургети.
Компания "Биелес" планирует вложить в проект 10 миллионов лари. На начальном этапе на заводе будут трудоустроены 70 человек, а в конечном итоге 250.
"Это важный инвестиционный проект для Грузии, который будет реализован в муниципалитете Озургети. Новые инвестиционные проекты являются одним из основных приоритетов нашего плана из 8 пунктов, и мэрия Озургети будет активно работать в этом направлении в ближайшие годы", - заявил мэр Озургети Автандил Талаквадзе в ходе ознакомления с процессом строительства нового завода.
Учредитель и партнеры компании - британские бизнесмены, одни из ведущих производителей спецтехники в Великобритании.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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