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Автомобили скорой помощи будут производить на заводе на западе Грузии
Автомобили скорой помощи будут производить на заводе на западе Грузии
Компания "Биелес" планирует вложить в проект 10 миллионов лари 16.12.2021, Sputnik Грузия
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экономика
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грузия
озургети
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Началось строительство нового предприятия по производству специальной автотехники в селе Мерия Озургетского муниципалитета на западе Грузии, говорится в сообщении мэрии Озургети.Компания "Биелес" планирует вложить в проект 10 миллионов лари. На начальном этапе на заводе будут трудоустроены 70 человек, а в конечном итоге 250.Учредитель и партнеры компании - британские бизнесмены, одни из ведущих производителей спецтехники в Великобритании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале..
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экономика, новости, грузия, озургети, инвестиции

Автомобили скорой помощи будут производить на заводе на западе Грузии

17:16 16.12.2021
© Ozurgeti City HallСтроительство автозавода в Озургети
Строительство автозавода в Озургети - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© Ozurgeti City Hall
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Компания "Биелес" планирует вложить в проект 10 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Началось строительство нового предприятия по производству специальной автотехники в селе Мерия Озургетского муниципалитета на западе Грузии, говорится в сообщении мэрии Озургети.
Компания "Биелес" планирует вложить в проект 10 миллионов лари. На начальном этапе на заводе будут трудоустроены 70 человек, а в конечном итоге 250.

"Это важный инвестиционный проект для Грузии, который будет реализован в муниципалитете Озургети. Новые инвестиционные проекты являются одним из основных приоритетов нашего плана из 8 пунктов, и мэрия Озургети будет активно работать в этом направлении в ближайшие годы", - заявил мэр Озургети Автандил Талаквадзе в ходе ознакомления с процессом строительства нового завода.

Учредитель и партнеры компании - британские бизнесмены, одни из ведущих производителей спецтехники в Великобритании.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале..
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