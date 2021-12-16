https://sputnik-georgia.ru/20211216/avtomobili-skoroy-pomoschi-budut-proizvodit-na-zavode-na-zapade-gruzii-262914853.html

Автомобили скорой помощи будут производить на заводе на западе Грузии

Автомобили скорой помощи будут производить на заводе на западе Грузии

Компания "Биелес" планирует вложить в проект 10 миллионов лари 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T17:16+0400

2021-12-16T17:16+0400

2021-12-16T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Началось строительство нового предприятия по производству специальной автотехники в селе Мерия Озургетского муниципалитета на западе Грузии, говорится в сообщении мэрии Озургети.Компания "Биелес" планирует вложить в проект 10 миллионов лари. На начальном этапе на заводе будут трудоустроены 70 человек, а в конечном итоге 250.Учредитель и партнеры компании - британские бизнесмены, одни из ведущих производителей спецтехники в Великобритании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале..

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, озургети, инвестиции