https://sputnik-georgia.ru/20211216/deputaty-parlamenta-gruzii-ukhodyat-v-otpusk-262917902.html

Депутаты парламента Грузии уходят на каникулы

Депутаты парламента Грузии уходят на каникулы

Весенняя сессия парламента Грузии начнется в первый вторник февраля 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии закроется в пятницу, 17 декабря, после чего депутаты уйдут на каникулы до февраля.Согласно регламенту парламента, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. Таким образом, парламент Грузии гимном завершит свою работу в пятницу.По предварительным данным, депутаты решили растянуть свои рабочие будни до января и на следующей неделе будет созвана внеочередная сессия, главным вопросом которой станет закон об азартных играх.Весенняя сессия парламента Грузии начнется в первый вторник февраля и продлится до третьей пятницы июня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, парламент грузии