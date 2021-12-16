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Депутаты парламента Грузии уходят на каникулы
Депутаты парламента Грузии уходят на каникулы
Весенняя сессия парламента Грузии начнется в первый вторник февраля 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T17:46+0400
2021-12-16T17:46+0400
2021-12-16T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии закроется в пятницу, 17 декабря, после чего депутаты уйдут на каникулы до февраля.Согласно регламенту парламента, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. Таким образом, парламент Грузии гимном завершит свою работу в пятницу.По предварительным данным, депутаты решили растянуть свои рабочие будни до января и на следующей неделе будет созвана внеочередная сессия, главным вопросом которой станет закон об азартных играх.Весенняя сессия парламента Грузии начнется в первый вторник февраля и продлится до третьей пятницы июня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии
Депутаты парламента Грузии уходят на каникулы
17:46 16.12.2021 (обновлено: 17:56 16.12.2021)
Весенняя сессия парламента Грузии начнется в первый вторник февраля
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии закроется в пятницу, 17 декабря, после чего депутаты уйдут на каникулы до февраля.
Согласно регламенту парламента, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. Таким образом, парламент Грузии гимном завершит свою работу в пятницу.
По предварительным данным, депутаты решили растянуть свои рабочие будни до января и на следующей неделе будет созвана внеочередная сессия, главным вопросом которой станет закон об азартных играх.
Весенняя сессия парламента Грузии начнется в первый вторник февраля и продлится до третьей пятницы июня.
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