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Дядя Саакашвили вызван в суд

Дядя Саакашвили вызван в суд

Темур Аласания вернулся в Грузию для празднования Нового года 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Следователи МВД Грузии вызвали дядю Михаила Саакашвили Темура Аласания на опрос по делу о нарушении тайны частной коммуникации, говорится в сообщении пресс-службы министерства.Скандальная аудиозапись разговора Саакашвили оказалась подлинной>>Дело касается обнародования в 2018 году аудиозаписи разговора Саакашвили и Аласания, на которой экс-президент говорит о необходимости усиления пиара бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а его дядя - о том, что готов заплатить миллион тому, кто убьет основателя нынешней правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили.Скандальная аудиозапись была обнародована на одном из украинских сайтов zdes.com.ua. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2018 года. Виновному в незаконном распространении аудиозаписи грозит от трех до шести лет тюрьмы.Аласания приехал в Грузию для празднования Нового года. Об этом говорится в сообщении на странице Саакашвили в Facebook. Тем временем сам Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам. В настоящее время он находится в военном госпитале в Гори, куда его этапировали после 50-дневной голодовки. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, мвд грузии, тбилиси