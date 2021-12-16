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Дядя Саакашвили вызван в суд
Дядя Саакашвили вызван в суд
Темур Аласания вернулся в Грузию для празднования Нового года 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T17:53+0400
2021-12-16T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Следователи МВД Грузии вызвали дядю Михаила Саакашвили Темура Аласания на опрос по делу о нарушении тайны частной коммуникации, говорится в сообщении пресс-службы министерства.Скандальная аудиозапись разговора Саакашвили оказалась подлинной&gt;&gt;Дело касается обнародования в 2018 году аудиозаписи разговора Саакашвили и Аласания, на которой экс-президент говорит о необходимости усиления пиара бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а его дядя - о том, что готов заплатить миллион тому, кто убьет основателя нынешней правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили.Скандальная аудиозапись была обнародована на одном из украинских сайтов zdes.com.ua. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2018 года. Виновному в незаконном распространении аудиозаписи грозит от трех до шести лет тюрьмы.Аласания приехал в Грузию для празднования Нового года. Об этом говорится в сообщении на странице Саакашвили в Facebook. Тем временем сам Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам. В настоящее время он находится в военном госпитале в Гори, куда его этапировали после 50-дневной голодовки. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, мвд грузии, тбилиси

Дядя Саакашвили вызван в суд

17:53 16.12.2021 (обновлено: 18:20 16.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темур Аласания вернулся в Грузию для празднования Нового года
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Следователи МВД Грузии вызвали дядю Михаила Саакашвили Темура Аласания на опрос по делу о нарушении тайны частной коммуникации, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Скандальная аудиозапись разговора Саакашвили оказалась подлинной>>
Дело касается обнародования в 2018 году аудиозаписи разговора Саакашвили и Аласания, на которой экс-президент говорит о необходимости усиления пиара бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а его дядя - о том, что готов заплатить миллион тому, кто убьет основателя нынешней правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили.

"Темур Аласания был вызван на опрос в МВД в рамках расследования факта о нарушении тайны частной коммуникации. Аласания отказался явиться в следственный орган, соответственно, он будет опрошен в суде в присутствии судьи-магистрата", - сказано в сообщении.

Скандальная аудиозапись была обнародована на одном из украинских сайтов zdes.com.ua. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2018 года. Виновному в незаконном распространении аудиозаписи грозит от трех до шести лет тюрьмы.
Аласания приехал в Грузию для празднования Нового года. Об этом говорится в сообщении на странице Саакашвили в Facebook.
Тем временем сам Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам. В настоящее время он находится в военном госпитале в Гори, куда его этапировали после 50-дневной голодовки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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