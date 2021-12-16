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Евролига по баскетболу: 20 очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть УНИКС
Евролига по баскетболу: 20 очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть УНИКС
Поражение от УНИКС стало для ЦСКА повторением домашнего антирекорда 16.12.2021, Sputnik Грузия
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торнике шенгелия
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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА – Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком в матче Евролиги против казанского УНИКС. Несмотря на это "армейцы" крупно проиграли 67:88.Шенгелия провел на паркете чуть больше 25 минут и за это время успел набрать 20 очков. Помимо этого грузинский баскетболист отметился шестью подборами и двумя точными передачами.Стоит отметить, что Шенгелия провел первый полноценный матч после травмы. Форвард получил повреждение ноги в отборочном матче ЧМ-2023 против Украины (88:83) и был вынужден пропустить одну встречу национальной команды (против Испании), а также две игры ЦСКА. Шенгелия вернулся на паркет 10 декабря и в матче против "Жальгириса" (73:51) отыграл 13 минут.Что касается ЦСКА, то поражение от УНИКС стало для команды повторением домашнего антирекорда. Восемь лет назад, в сезоне 2012/2013, "армейцы" также с разницей -21 очко уступили "Барселоне".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, в мире, торнике шенгелия, баскетбол

Евролига по баскетболу: 20 очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть УНИКС

12:02 16.12.2021 (обновлено: 12:23 16.12.2021)
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкИгрок ЦСКА Торнике Шенгелия (справа) и игрок "Анадолу Эфеса" Родриг Бьёбуа
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия (справа) и игрок Анадолу Эфеса Родриг Бьёбуа - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
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Поражение от УНИКС стало для ЦСКА повторением домашнего антирекорда
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА – Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком в матче Евролиги против казанского УНИКС. Несмотря на это "армейцы" крупно проиграли 67:88.
Шенгелия провел на паркете чуть больше 25 минут и за это время успел набрать 20 очков. Помимо этого грузинский баскетболист отметился шестью подборами и двумя точными передачами.
Стоит отметить, что Шенгелия провел первый полноценный матч после травмы. Форвард получил повреждение ноги в отборочном матче ЧМ-2023 против Украины (88:83) и был вынужден пропустить одну встречу национальной команды (против Испании), а также две игры ЦСКА. Шенгелия вернулся на паркет 10 декабря и в матче против "Жальгириса" (73:51) отыграл 13 минут.
Что касается ЦСКА, то поражение от УНИКС стало для команды повторением домашнего антирекорда. Восемь лет назад, в сезоне 2012/2013, "армейцы" также с разницей -21 очко уступили "Барселоне".
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