https://sputnik-georgia.ru/20211216/gasparyan-o-vostochnom-partnerstve-antirossiyskikh-sanktsiyakh-i-belarusi---video-262924627.html

Гаспарян о "Восточном партнерстве", антироссийских санкциях и Беларуси

Гаспарян о "Восточном партнерстве", антироссийских санкциях и Беларуси

Россию впервые не упомянули в итоговой декларации саммита "Восточного партнерства". Смотрите в видео, что по этому поводу думает российский эксперт и политолог... 16.12.2021, Sputnik Грузия

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россия

восточное партнерство

армен гаспарян

экспертное мнение

европа

беларусь

видео

мультимедиа

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В документе не сказано о санкциях против Москвы и иных мерах давления на Россию. "Все, что можно, они уже сделали, - говорит политолог, историк Армен Гаспарян. - Европейцы уже мысленно на новогодней распродаже, но могут нам под рождественскую елку что-нибудь и подложить". Почему Азербайджан отказался присоединиться к декларации саммита "Восточного партнерства", который критикует политическую ситуацию в Беларуси? И куда делась "борьба с вездесущей Россией"? Об этом и не только Армен Гаспарян рассказал ведущей Sputnik на русском Маше Крузе.

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россия, восточное партнерство, армен гаспарян, экспертное мнение, видео, европа, беларусь, видео, мультимедиа