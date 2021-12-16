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Гаспарян о "Восточном партнерстве", антироссийских санкциях и Беларуси
Гаспарян о "Восточном партнерстве", антироссийских санкциях и Беларуси
Россию впервые не упомянули в итоговой декларации саммита "Восточного партнерства". Смотрите в видео, что по этому поводу думает российский эксперт и политолог... 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T22:20+0400
2021-12-16T22:20+0400
2021-12-16T22:22+0400
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В документе не сказано о санкциях против Москвы и иных мерах давления на Россию. "Все, что можно, они уже сделали, - говорит политолог, историк Армен Гаспарян. - Европейцы уже мысленно на новогодней распродаже, но могут нам под рождественскую елку что-нибудь и подложить". Почему Азербайджан отказался присоединиться к декларации саммита "Восточного партнерства", который критикует политическую ситуацию в Беларуси? И куда делась "борьба с вездесущей Россией"? Об этом и не только Армен Гаспарян рассказал ведущей Sputnik на русском Маше Крузе.
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россия, восточное партнерство, армен гаспарян, экспертное мнение, видео, европа, беларусь, видео, мультимедиа
Гаспарян о "Восточном партнерстве", антироссийских санкциях и Беларуси
22:20 16.12.2021 (обновлено: 22:22 16.12.2021)
Россию впервые не упомянули в итоговой декларации саммита "Восточного партнерства". Смотрите в видео, что по этому поводу думает российский эксперт и политолог Армен Гаспарян
В документе не сказано о санкциях против Москвы и иных мерах давления на Россию. "Все, что можно, они уже сделали, - говорит политолог, историк Армен Гаспарян. - Европейцы уже мысленно на новогодней распродаже, но могут нам под рождественскую елку что-нибудь и подложить".
Почему Азербайджан отказался присоединиться к декларации саммита "Восточного партнерства", который критикует политическую ситуацию в Беларуси? И куда делась "борьба с вездесущей Россией"? Об этом и не только Армен Гаспарян рассказал ведущей Sputnik на русском
Маше Крузе.