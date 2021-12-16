https://sputnik-georgia.ru/20211216/goroskop-na-segodnya-17-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262887501.html

Гороскоп на сегодня 17 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 17 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 17 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на... 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T09:52+0400

2021-12-16T09:52+0400

2021-12-16T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 17 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 17 декабря космос поможет самореализоваться и продемонстрировать окружающим свои способности, но от знака зодиака потребуется нестандартный подход к обычным обязанностям. Гороскоп советует Овнам выгодно вложить сегодня деньги – тройную прибыль принесет каждая вложенная копейка. Знаку зодиака нужно помнить об отдыхе и правильно питаться.Тельцы 17 декабря смогут вести переговоры, заключать сделки и подписывать контракты, но от крупномасштабных начинаний знаку зодиака лучше пока воздержаться. Целеустремленность и уверенность в своих силах поможет им добиться финансовой независимости. Чтобы избежать аллергии, гороскоп советует знаку зодиака воздержатся сегодня от употребления экзотичных блюд.Близнецам 17 декабря не следует обременять себя дополнительными обязательствами – знаку зодиака нужно быть терпеливее и беречь силы для будущих свершений. По гороскопу Близнецам сегодня нужно избегать общения с людьми, вызывающим негативные эмоции. Чрезмерная впечатлительность знака зодиака может стать причиной серьезных неблагоприятных перемен в личной жизни.Раки 17 декабря смогут вести переговоры – знак зодиака сегодня сможет договориться с любимым индивидом. Раку следует определиться сегодня со своей позицией в ряде важных вопросов, ибо неуверенность может негативно отразиться на контактах с людьми. Знаку зодиака нужно соблюдать режим питания и устраивать разгрузочные дни, чтобы сбросить лишние килограммы.Львов 17 декабря ждет благоприятный день. Знак зодиака сможет сегодня с успехом проявить свои таланты и способности. Любые идеи, даже самые бредовые, найдут сегодня поддержку со стороны окружающих. Общение с родственниками поможет заложить основу будущим финансовым успехам. Гороскоп рекомендует Львам расслабиться, чтобы из-за чрезмерной эмоциональности не началась депрессия.Девы 17 декабря с успехом решат сложные задачи благодаря своей проницательности и остроумию. Спонтанное обострение финансовых вопросов могут вызвать разногласия как на работе, так и дома. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сохранять хладнокровие и терпеливо решать проблемы. Эмоциональное состояние помогут улучшить физические тренировки и моцион.Весам 17 декабря следует не ввязываться в сомнительные сделки, даже если они сулят крупный капитал. Благоприятно сегодня для укрепления родственных и дружеских связей. Гороскоп советует принимать своих близких такими, какие они есть. Нервные клетки знака зодиака нуждаются в восстановлении – им следует выспаться, чтобы не провести весь день с головной болью.Скорпионам 17 декабря не стоит принимать важные решения, начинать деловые переговоры и заключать значимые сделки, ибо результаты ожиданий не оправдают. Бизнесменам гороскоп сулит удачу. Они неожиданно получат выгодный контракт или щедрое предложение от инвестора. Знак зодиака больше времени должен уделить любимым – устроить романтический вечер, но начинать сегодня ремонтные работы не стоит.Стрельцам 17 декабря нужно завершить все текущие дела, ибо появятся более интересные и увлекательные задачи. Знаку зодиака следует сегодня прислушаться к советам близкого человека, что поможет избежать ненужных трат и сэкономит значительную сумму. Гороскоп советует Стрельцам по-новому посмотреть на ситуацию в семье, что поможет избежать постоянных споров и разногласий.Козерогов 17 декабря ждет удача. Знак зодиака сможет наладить финансовое положение и устроить личную жизнь. Благоприятно сегодня для исправления допущенных раннее ошибок. Семейных Козерогов ждут бытовые проблемы, которые затребуют основательных трат, а одиноких ждет судьбоносная встреча. Возможно сезонное обострение хронических заболеваний.По гороскопу Водолеям нужно отказаться от реализации запланированных дел, если они не уверены в конечном результате. Не стоит сегодня также оформлять банковский заем или подписывать какие-либо договоры. Знаку зодиака следует быть сдержанным в финансовых вопросах. Гороскоп советует Водолеям подумать об отдыхе и восстановлении эмоциональных сил, а также пить побольше фруктовых соков.Рыбы 17 декабря получат финансовую поддержку оттуда, откуда не ждали – это позволит знаку зодиака воплотить в жизнь намеченные планы и почувствовать себя более уверенно. Нельзя сегодня занимать деньги или давать в долг – это плохо отразится на финансовом благосостоянии. Гороскоп советует знаку зодиака воздержаться сегодня от полуфабрикатов и есть только здоровую пищу.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп