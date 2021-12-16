https://sputnik-georgia.ru/20211216/guram-gvasaliya-ofitsialno-stal-kreativnym-direktorom-brenda-vetements-262917562.html

Гурам Гвасалия официально стал креативным директором бренда Vetements

Гурам Гвасалия официально стал креативным директором бренда Vetements

Гурам уже показал свою первую коллекцию сезона осень-зима 2022 на новом посту 16.12.2021, Sputnik Грузия

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2021-12-16T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Гурам Гвасалия официально назначен креативным директором бренда Vetements, который был основан совместно со всемирно известным дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалия.Брат Гурама, Демна Гвасалия, покинул Vetements еще в 2019 году, чтобы полностью сосредоточиться над работой модного дома класса люкс Balenciaga, креативным директором которого является с 2015 года.Пока братья вместе работали над своим детищем, Гурам отвечал за административную часть работы, а Демна – за творчество.После ухода Демны Гурам единолично работал над брендом, однако теперь приступил к должности креативного директора официально, о чем написал на своей Instagram.Как отметил Гурам, совместить две позиции было его решением, он считает, что и предпринимательская, и творческая составляющие могут существовать в гармонии, а для того, чтобы создавать новые коллекции, не обязательно иметь профильное образование."На самом деле способность творить – это часть человеческой природы. Она есть у всех. Некоторые просто боятся ее проявить из-за давления общества и рамок, в которые помещены с детства", — считает Гвасалия.Гурам уже показал свою первую коллекцию сезона осень-зима 2022 на новом посту. Она не изменяет концепции бренда и включает объемные пуховики, массивные украшения из страз и другое.Марка Vetements была основана в 2014 году братьями Гвасалия. В переводе с французского "Vetements" означает "одежда".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, демна гвасалия, vetements, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, balenciaga, дизайнеры