Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211216/kak-vyglyadit-noveyshiy-rossiyskiy-bespilotnik---video-262900241.html
Как выглядит новейший российский беспилотник? – видео
Как выглядит новейший российский беспилотник? – видео
В России показали видео с первым летным образцом новейшего российского беспилотника С-70 "Охотник". Смотрите, как он выглядит 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T11:44+0400
2021-12-16T11:55+0400
россия
видео
мультимедиа
беспилотник
вооружения
гонка вооружений
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262899855_0:0:2082:1171_1920x0_80_0_0_97277350a735f0e7b090ea830ba696ee.png
В приемке на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова участвовала военная делегация. Скоро начнутся наземные испытания летного образца, а через несколько месяцев аппарат впервые поднимется в воздух. После завершения испытаний начнется серийное производство беспилотника.Работы по проекту С-70 "Охотник" ведутся с 2011 года. В 2019-м состоялся первый полет экспериментального образца беспилотника. Летный образец отличается от экспериментального особым строением сопла реактивного двигателя, которое позволяет значительно снизить радиолокационную заметность "Охотника".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262899855_266:0:1903:1228_1920x0_80_0_0_aa13f9b9f998f61efe9503408581659b.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, видео, мультимедиа, беспилотник, видео, вооружения, гонка вооружений

Как выглядит новейший российский беспилотник? – видео

11:44 16.12.2021 (обновлено: 11:55 16.12.2021)
© video: Russian Ministry of Defense
Подписаться на
В России показали видео с первым летным образцом новейшего российского беспилотника С-70 "Охотник". Смотрите, как он выглядит
В приемке на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова участвовала военная делегация. Скоро начнутся наземные испытания летного образца, а через несколько месяцев аппарат впервые поднимется в воздух. После завершения испытаний начнется серийное производство беспилотника.
Работы по проекту С-70 "Охотник" ведутся с 2011 года. В 2019-м состоялся первый полет экспериментального образца беспилотника. Летный образец отличается от экспериментального особым строением сопла реактивного двигателя, которое позволяет значительно снизить радиолокационную заметность "Охотника".
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:48"Танцевальные тапочки" за 700 долларов: Демна Гвасалия вновь удивил всех
12:31Полтонны мяса неизвестного происхождения изъяли на востоке Грузии
12:16Ковид-статистика в Грузии: последние данные о зараженных и погибших
12:02Евролига по баскетболу: 20 очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть УНИКС
11:44Омбудсмен: вина Джапаридзе и Хазарадзе в отмывании денег не доказана
11:29Чемпионат Европы по регби – Грузия примет Россию в Тбилиси
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 123
10:39Новая дорога на западе Грузии – на каком этапе масштабный проект
10:23Задержанным за сбор "общака" от таксистов в Тбилиси предъявлены обвинения
10:07Ссора между соседями в Восточной Грузии переросла в перестрелку: ранены три человека
09:36Возможно, "омикрон" уже в Грузии – Чхаидзе
09:20Курс лари на среду – 3,0978 GEL/$1
09:01Вузы в Грузии будут сами устанавливать плату за обучение
07:32Экспорт фундука принес Грузии почти 74 млн долларов
07:01Джагмаидзе: церковь не будет пропагандировать вакцинацию в Грузии
01:20В Грузии произошло землетрясение
00:24Пытали или не пытали? По жалобам Саакашвили ведется следствие
ВчераПроцесс авторизации детских садов в Грузии откладывается до 2030 года
ВчераНа волю с дипломом: женщины-заключенные овладевают профессиями
ВчераЗурабишвили сделала первый шаг к примирению: кто принял приглашение президента