https://sputnik-georgia.ru/20211216/kak-vyglyadit-noveyshiy-rossiyskiy-bespilotnik---video-262900241.html
Как выглядит новейший российский беспилотник? – видео
Как выглядит новейший российский беспилотник? – видео
В России показали видео с первым летным образцом новейшего российского беспилотника С-70 "Охотник". Смотрите, как он выглядит 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T11:44+0400
2021-12-16T11:44+0400
2021-12-16T11:55+0400
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В приемке на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова участвовала военная делегация. Скоро начнутся наземные испытания летного образца, а через несколько месяцев аппарат впервые поднимется в воздух. После завершения испытаний начнется серийное производство беспилотника.Работы по проекту С-70 "Охотник" ведутся с 2011 года. В 2019-м состоялся первый полет экспериментального образца беспилотника. Летный образец отличается от экспериментального особым строением сопла реактивного двигателя, которое позволяет значительно снизить радиолокационную заметность "Охотника".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, беспилотник, видео, вооружения, гонка вооружений
Как выглядит новейший российский беспилотник? – видео
11:44 16.12.2021 (обновлено: 11:55 16.12.2021)
В России показали видео с первым летным образцом новейшего российского беспилотника С-70 "Охотник". Смотрите, как он выглядит
В приемке на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова участвовала военная делегация. Скоро начнутся наземные испытания летного образца, а через несколько месяцев аппарат впервые поднимется в воздух. После завершения испытаний начнется серийное производство беспилотника.
Работы по проекту С-70 "Охотник" ведутся с 2011 года. В 2019-м состоялся первый полет экспериментального образца беспилотника. Летный образец отличается от экспериментального особым строением сопла реактивного двигателя, которое позволяет значительно снизить радиолокационную заметность "Охотника".