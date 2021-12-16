https://sputnik-georgia.ru/20211216/kak-vyglyadit-noveyshiy-rossiyskiy-bespilotnik---video-262900241.html

Как выглядит новейший российский беспилотник? – видео

Как выглядит новейший российский беспилотник? – видео

В России показали видео с первым летным образцом новейшего российского беспилотника С-70 "Охотник". Смотрите, как он выглядит 16.12.2021, Sputnik Грузия

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В приемке на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова участвовала военная делегация. Скоро начнутся наземные испытания летного образца, а через несколько месяцев аппарат впервые поднимется в воздух. После завершения испытаний начнется серийное производство беспилотника.Работы по проекту С-70 "Охотник" ведутся с 2011 года. В 2019-м состоялся первый полет экспериментального образца беспилотника. Летный образец отличается от экспериментального особым строением сопла реактивного двигателя, которое позволяет значительно снизить радиолокационную заметность "Охотника".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, беспилотник, видео, вооружения, гонка вооружений