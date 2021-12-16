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Компания Ротшильдов поможет Грузии создать финансовый хаб

Компания Ротшильдов поможет Грузии создать финансовый хаб

На встрече была отмечена существующая в Грузии благоприятная инвестиционная среда 16.12.2021, Sputnik Грузия

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экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Одна из крупнейших финансовых групп в мире Rothschild & Co будет работать над разработкой стратегии по преобразованию Грузии в региональный финансовый хаб, говорится в сообщении администрации правительства ГрузииСоответствующее соглашение было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ариэлем Малард де Ротшильдом в Брюсселе.На встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с Ротшильдом было отмечено, что компания разработает стратегию с целью превращения Грузии в региональный хаб, а также в направлении привлечения дополнительных финансовых ресурсов и грантов.На встрече была отмечена существующая в Грузии благоприятная инвестиционная среда, а также те крупные инвестиционные проекты, которые правительство Грузии планирует предложить иностранным инвесторам, в том числе как создание финансовых центров, так и крупные туристические, логистические и индустриальные проекты.Rothschild & Co одна из крупнейших независимых финансовых групп, которая работает в более 40 стран мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили